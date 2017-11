Kontiolahden yläkoululla uhkaava tilanne aamupäivällä

Kontiolahden koulun oppilaille on tarjolla tänään keskusteluapua aamupäivällä sattuneen uhkaavan tilanteen vuoksi. Kontiolahden liikuntahallille tuli tänään aamupäivällä ulkopuolinen mies, joka ilmaisi olevansa aseistautunut. Liikunnanopettajat puhuttivat miestä ja ohjasivat hänet poistumaan koulualueelta. Koulun johto soitti välittömästi hätäkeskukseen ja oppilaat ohjattiin koulun sisätiloihin. Mies poistui koulun alueelta muutaman minuutin kuluessa.

Poliisi on ilmoittanut saaneensa epäillyn miehen kiinni ja että koulupäivä voi jatkua turvallisesti. Miehellä ei poliisin mukaan ollut kiinniottohetkellä asetta.

Tapahtunutta käsitellään iltapäivän oppitunneilla kaikissa luokissa. Oppilashuolto päivystää, ja oppilailla on mahdollisuus keskustella asiasta. Oppilaiden vanhempia on tiedotettu asiasta. Vanhempia on pyydetty keskustelemaan tapahtuneesta myös kotona ja ottamaan yhteyttä luokanvalvojaan, mikäli oppilas tuntee tarvitsevansa tukea asian käsittelyyn.

Kontiolahden koulun henkilökunta käsittelee asiaa huomenna torstaina heti aamusta.