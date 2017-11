Kuin rakkauskirjettä kirjoittaisi

Suomalaisten kaupunki- ja paikallislehtien journalistinen taso on nykyään hämmästyttävän korkea, ainakin jos kysytään toimittajalta ja mediatoimisto ToinenPHD:n luovalta johtajalta Jani Halmeelta.

Sanomalehtien Liiton kaupunki- ja paikallislehtikilpailuissa tuomaroinut Halme palkitsi Karjalan Heilin vuoden Lukijan valinnaksi Suurilla Lehtipäivillä Oulussa torstaina 2. marraskuuta.

Paikallislehtikilpailuun osallistui kaikkiaan 79 lehteä ja kaupunkilehtikisaan 30 lehteä. Näin ollen Heili valikoitui voittajaksi yhteensä 109 lehden joukosta.

– Paikallis- ja kaupunkilehdet eivät ole aikoihin eläneet omassa kuplassaan, vaan kilpailevat ajasta ja rahasta yhä useamman tahon kanssa. Siksi tuomarina halusin painottaa valinnassani etenkin omaperäisyyttä ja jopa kykyä ottaa riskejä, kertoi Halme palkintopuheessaan.

Halme on seurannut noin 150:tä paikallis- ja kaupunkilehteä reilun vuoden verran liittyen myös vuoden journalistisena tekona palkittuun Kotimaan katsaukseen, jossa Halme julkaisi Twitter-tilillään videoita suomalaisten paikallislehtien uutisoinnista. Sanomalehtien Liiton kilpailun myötä hän on seurannut lehtiä korostetusti.

– Muodostin itselleni kriteeristön poikkeuksellisen hyvästä sanomalehdestä ennen lehtien varsinaista seuraamista, Halme kertoo.

Kolmeksi pääkriteeriksi kilpailussa muodostuivat erottuvuus, korkea journalistinen taso sekä mediamyynti.

Nämä kriteerit Heili täytti osallistujista parhaiten.

– Lehden tulee erottua ja olla omaperäinen. Erottuvuuden ja poikkeavuuden tulee kuitenkin olla pakotonta ja aitoa, koska muuten lukeminen käy raskaaksi, Halme selostaa.

Median murros iski paikallis- ja kaupunkilehtiin Jani Halmeen mukaan muita medioita, kuten mainosrahoitteisia televisiokanavia ja aikakauslehtiä, myöhemmin.

– Kaupunki- ja paikallislehdillä ei ole globaaleja kilpailijoita, enkä usko että edes tulee olemaan. Monikanavaisuuttakin tärkeämpää on se, että pitää kohteen aina mielessä.

Tässä Halme käyttää vertauskuvana rakkauskirjettä.

– Kirjoittamisen kuninkuusluokka on rakkauskirje; sen kirjoittaminen on mahdotonta, jos ei pidä kohdetta jatkuvasti mielessä. Poikkeuksellisen hyvää uutismediaa tehdään kuin rakkauskirjettä, Halme toteaa.

Paikallis- ja kaupunkilehtien olennainen tehtävä on Halmeen mukaan olla relevantti seutukunnalle ja kirjoittaa myös pienemmistä, hyperlokaaleista asioista ja ilmiöistä, vaikka se toimittajia usein nolottaakin.

– Myös Kotimaan katsaus etsii nimenomaan näitä kaikkein pienimpiä uutisia. Pienessä uutisessa on valtava voima, ja jokainen meistä ansaitsee lähialueeltaan tietoa myös mikroskooppisen pieniltä tuntuvista asioista.

Halmeen mukaan suomalaisia sanomalehtiä tehdään journalistisella kunnianhimolla.

– Koen paikka paikoin lapsenomaista kansallista ylpeyttä siitä, että meillä Suomessa sanomalehtimediassa kieli on pääosin erittäin hyvää ja toimittajat ovat ammattitaitoisia, Halme kuvaa.

Miehen mukaan tärkeä kehityksen paikka on estetiikassa. Internetin ja sosiaalisen median kanavien myötä on myös estetiikan taso tiedonvälityksessä noussut merkittävästi.

– Lehtien tulee palkata lisää valokuvaajia, kouluttaa henkilökuntaa ja panostaa kuvalliseen ilmaisuun. Se on jäänyt hieman tehokkuusajattelun varjoon. Heilissä viehätti se, että taitolliset ratkaisut tekevät sisällöstä miellyttävän lukea – se on työläämpää, mutta se on lukijan etu, Halme summaa.