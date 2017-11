"Parasta, mitä meille on tapahtunut pitkään aikaan"

Rehtori Jari Lemmetty joukkoineen innostui illasta, joka antoi eväitä lukion kehittämiseen.



Pyhäselän lukiolla käytiin viime keskiviikkona vilkas keskustelu, jota rehtori Jari Lemmetty pitää hyvänä herättäjänä.

– Totta kai olemme opettajien kesken keskustelleet illan annista, mutta tähän mennessä emme ole olleet vielä kertaakaan kaikki koolla samaan aikaan. Ensi viikolla kokoonnumme koko porukalla pohtimaan asioita, Lemmetty totesi maanantaiaamuna Karjalan Heilin puhelinhaastattelussa.

Keskiviikon keskusteluillassa rehtori myönsi, että lukiolla on tuudittauduttu liikaa ajatukseen, että riittäähän niitä opiskelijoita. Toisaalta koulun kehittämistä on hidastanut sekin, että henkilökunta on uusiutunut viime vuosina rajusti, ja se uusiutuminen jatkuu. Lemmetyn mukaan rehtorikin vaihtuu ensi vuonna.



Painotuksia kursseihin

Lemmetty sanoo, että keskiviikkoillan keskustelu oli parasta, mitä koululle on tapahtunut pitkään aikaan. Illan aikana esiin nostettu ajatus lukion erikoistumisesta vetää mietteliääksi.

– Erikoislukion statuksen saamiseen saattaa mennä vaikka parikymmentä vuotta, jos miettii vaikkapa sitä, kuinka pitkään Joensuun yhteiskoulun lukio teki töitä urheilulukioksi pääsemiseksi. Meille voisi olla mahdollista saada lähivuosina erilaisia painotuksia kursseihimme, ovatpa ne sitten luontoretkeilyyn, yrittäjyyteen tai mihin tahansa liittyviä, Lemmetty pohtii.

Kaupunginvaltuutettu Tuula Parikka (kesk.) nosti esiin ajatuksen yhteistyöstä Niittylahden opiston eräopaskoulutuksen kanssa.

– Itsekin olen kiinnostunut luontoretkeilystä, ja se voisi olla yksi mahdollisuus. Niittylahdessa on osaaminen, jota voisi tuoda meidän kursseihimme, Lemmetty kommentoi Parikan ajatusta.



Toiveena 2–3 vuoden työrauha

Keskiviikkoillassa nousi esiin sekin, että jatkuva tuskailu 20 uuden opiskelijan saamiseksi luo epävarmuutta, ja että lukion kehittämiselle olisi hyvä antaa muutaman vuoden rauha. Lemmetty sanoo, että giljotiinista pois pääsemiseen riittäisi sekin, että vaatimuksista poistettaisiin luku 20, vaikka sinne jäisikin vaatimus yhteensä 55 opiskelijasta.

– Lukiota saisi kehitettyä, jos sille annettaisiin 2–3 vuoden työrauha, Lemmetty huomauttaa.

Joensuun hyvinvointilautakunta päättää tiistaina 28. marraskuuta siitä, otetaanko Pyhäselän lukioon ensi syksynä uusia opiskelijoita. Ovatko Lemmetty ja hänen joukkonsa sitä ennen yhteydessä lautakunnan jäseniin?

– Olemme. Kirjallisesti.