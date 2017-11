Jäähyväiset äijille, hellät miehet ovat täällä

Isyys on murroksessa. Tilastokeskuksen vuonna 2016 julkistetun tutkimuksen mukaan nuorilla aikuisilla miehillä sopivan kumppanin puute oli tärkeä syy olla hankkimatta lapsia.

Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna miehet eivät enää arvottaneet omaa aikaa ja harrastuksia lasten hankkimisen edelle. Jopa avioliitoissa elävät miehet kokivat vapaaehtoisen lapsettomuuden johtuvan sopivan kumppanin puuttumisesta.

Toimittaja Pasi Huttunen ja isätyöntekijänä Pelastakaa Ry:ssä toimiva Topi Linjama ovat juuri julkaisseet Isän kirja – kasvu vanhemmuuteen -teoksen yhdessä Janne ”Rysky” Riiheläisen kanssa. Kirjassa miehet kertovat, millaista on tulla isäksi ja olla isä. Linjama puhuu isäpuheen puolesta.

– Isäpuhe tuo isyyden näkyväksi ja normalisoi miesten vanhemmuutta. Tuottamalla isäpuhetta ei tulevaisuudessa ole enää mikään ihmeellinen asia, että isä hoitaa lapsia.

Ylikehu vaivaannuttaa

Tutkimusten mukaan miehet kokevat koulutetun, akateemisen naisen olevan mielekkäin vaihtoehto äidiksi. Koulutetut naiset kuitenkin lykkäävät lasten hankkimista hamaan tulevaisuuteen.

Biologisista syistä johtuen lastensaanti saattaakin jäädä miehillä haaveeksi. Huttusen mukaan miesten lapsettomuudesta on alettu puhumaan vasta viime vuosina.

– Lapsettomuuskin voi tulla puun takaa, jos lasten hankkimisen järkeistää liiaksi, Linjama pohtii.

Huttusen mukaan ääripäät ovat näkyvillä vanhemmuuskeskustelussa.

– Huono äiti on lähellä täydellisyyttä ja huono isä on lähellä nollaa. Kävin kaupassa ja lapsi oli kantoliinassa, ostin olutta. Sain ihailevia katseita. Jos nainen tekisi vastaavan, sitä todennäköisesti paheksuttaisiin, Huttunen vertaa.

Hänen mielestään lastaan hoivaavien isien hypetyksestä pitäisi pikku hiljaa päästä eroon

Isäylistyksellä kannustetaan jatkamaan toimintaa, mutta Huttusen mukaan siitä saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä.

– Kehuminen on hyvä asia, mutta se vaivaannuttaa, sillä se on kontrollointia ja holhoamista, sellaista isien alaikäistämistä. Siksi korostan vertaispuheen merkitystä, emme me ole sen kummempia isiä kuin muutkaan.

Huttunen ja Linjama toteavat hellyyden olevan yksi tabuista.

– Vaikea isäsuhde on aika perusjuoni amerikkalaisissa elokuvissakin. Isä on ensin etäinen, ja sitten ei enää ole, Huttunen sanoo.

Isyys on muuttunut yhteiskunnan kehittymisen myötä, ja tällä hetkellä ollaan aika kaukana sota-ajan isistä.

– Ensin oli patriarkaalinen, etäinen isä. Sitten oli elättäjä-isä teollisessa yhteiskunnassa.

Äijäilmiön molemmat miehet kokevat vaivaannuttavana, ja Topi Linjaman mukaan siinä on kyse väkisin ylläpidetystä maskuliinisuudesta.

– Jouni Hynysen piti kirjoittaa runokirja karistaakseen äijyyttä, Pasi Huttunen vertaa. Linjaman mielestä äijästä tulee mieleen karikatyyri miehestä joka syö joka päivä lihaa ja elää epäterveellisesti.

– Lapsettomat miehet -blogisivustolla koko äijä-sana on pannassa, on taidettu mainita vain kerran.

Huttusen mukaan uuskonservatiivisuus on nousussa. Ääripäiden esiinmarssi ennakoi yhteiskunnassa yleensä vanhojen rakenteiden murtumista. Uuden vastustaminen on inhimillistä.

– Sukupuoliroolit ovat menossa uusiksi ja se herättää ihmisissä hätää, mutta onko muutosta syytä estää?

Lasten näkökulmasta katsottuna lasten oikeudet ovat nousseet esille samaa tahtia kuin hoivaavasta isyydestä on tullut arvo.

– Niin kutsuttu terapiasukupolvi voisi armahtaa vanhempiaan ja hyväksyä sen, että oli eri asia olla isä sodan jälkeen kuin nyt, Linjama muistuttaa.

Pasi Huttusen gradu käsitteli uudenlaista isyyttä uudenlaisessa maailmassa.

– Neuvoloissa puhutaan valtavasti isien ohi, edelleen, vaikka ei pitäisi. Omalla kohdallani tällaista ei tapahtunut, koska olen itse lukenut alan kirjallisuutta ja tunsin jonkin verran hoivaskenen toimintaa. Ehkä minua pidettiin jotenkin vakavasti otettavana, Huttunen arvelee.

– Vaasassa on neuvola, jossa isältä kysytään vointia ja isät kutsutaan terveystarkastukseen, Linjama kertoo.

Huttusen mukaan nykyinen ydinperhemalli on aikansa elänyt käsite, eikä se palvele enää edes yhteiskuntaa.

– Omassa gradussani väitän, että ydinperhemalli syntyi teollisen yhteiskunnan tarpeisiin. Äiti hoiti kodin ja isä kävi töissä. Lapset olivat resurssi joista kasvatettiin uusia työntekijöitä tehtaisiin.

Linjaman mukaan miespuolinen ihminen on lapsen kehityksen kannalta äärimmäisen tärkeä.

– Isänä oleminen on 50 prosenttisesti tahtoa. On tutkittu, että ilman turvallista miestä kasvavat tytöt ovat suuremmassa riskissä hakeutua epätasapainoisiin parisuhteisiin ja aloittavat seksuaaliset kokemukset aikaisemmin.

Huttusen mukaan isyydelle pitää kuitenkin antaa tilaa.

– Isyyden tabuja tänä päivänä ovat väkivalta ja seksi, Linjama kertoo.

Kun mies hellii lastaan, laskevat hänen testosteronitasonsa saaden aikaan seksuaalisten halujen vähenemisen. Mies tulee siis hormonaalisesti lähemmäksi tuoretta äitiä.

– Mies ei sitten ole koko ajan naisen kimpussa. Hoivaaminen on hyvästä.

Linjama ja Huttunen arvelevat, että parinkymmenen vuoden päästä ihmetellään, miten isän osallistuvuus ylipäätään on ollut yhteiskunnallisen keskustelun aihe.

– Vähän sama kuin tänä päivänä homoseksuaalisuus ei herätä nuoremmissa sukupolvissa reaktioita, se on normaali asia, Linjama vertaa.