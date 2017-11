Kunnioita toisia ja muista palauttaa työkalut

Mitä olet oppinut omalta isältäsi?

Karjalan Heili esitti kysymyksen Facebookissa ja lupasi, että vastauksen voi antaa joko omalla nimellä tai nimimerkillä, julkisesti tai yksityisviestillä.

Monenlaistahan me olemme isiltämme oppineet. On opittu työn ja toisten ihmisten kunnioitusta ja on opittu arvostamaan yksittäistä, rentouttavaa hetkeä.

Lauri Viita runoili äidistä, mutta kyllä Alfhildille tehty teksti tuntuisi sopivan myös Alfredille.

Siellä he katsovat kotoista mäkeä, kissoja, koiria, tuttua väkeä viittoen, luikaten parhaansa mukaan ettemme loukkaisi kivissä jalkaamme kukaan.

– Mie kunnioitan ja rakastan isääni kovasti, aloittaa vastauksensa Nainen 40.

– Hän on aina auttanut ja tukenut (apua pyytämättäkin) asioita, joita olen elämääni valinnut. Vaikka mielipiteensä olisi selkeästi lausunutkin, niin silti on tukenut omaa polkuani.

– Oppia häneltä on myös se, että ihminen kehittyy ja voi kehittyä ja avautua iän myötä. Hänestä on sulanut tietty järkähtämättömyys mielipiteissä pikkulammikoksi jäätikön sijaan. Hän on oppinut osoittamaan tunteitaan ja hyväksymään asiat sellaisina kuin ne ovat.

Mies 58 puolestaan tunnustaa joskus ärsyyntyneensäkin isänsä uteluista mutta arvostavansa tapaa, jolla tämä pisti poikansa ryhdistäytymään:

– Yliopistosta valmistumiseni oli kiinni käytännössä yhdestä sivuainetentistä, jonne en saanut millään ilmoittauduttua, mies kertoo.

– Joka kerta kotona käydessäni isä kysyi tentistä ja aina minä vastasin, että en ole ehtinyt kun on pitänyt tehdä töitä, että saan rahaa leivän ostoon. Kerran sitten puhelin, siihen aikaan lankasellainen soi, heti maanantaina, kun olimme keskustelleet tästä tenttiasiasta taas kerran sunnuntaina. ”Olen laittanut tilillesi 6 000 markkaa, ilmoitti isä. ”Mene ja ilmoittaudu tenttiin”.

Juuan kunnanjohtaja Markus Hirvonen pitää tärkeimpänä omata isältään saamaansa oppia ihmisten tasa-arvoista kunnioittamista.

– Ihminen kohdataan aina ihmisenä ja jokainen ihminen on toiselle samalla tasolla. Maailman muuttuessa koko ajan epätasa-arvoisempaan suuntaan tuo opetus on entistä tärkeämpi, Hirvonen sanoo.

– Tämä opetus on vaikuttanut siksi, että isäni on aina näyttänyt esimerkkiä. Ministeri tai yritysjohtaja kohdataan samalla tavalla kuin elämän kolhima alkoholisti, ihmisenä. Olen omassa johtamistavassani saanut kaikkein eniten vahvuutta siitä, että olen oppinut kohtaamaan ihmisen.

Hirvosen mukaan hänen isänsä toinen merkittävä opetus oli, että kaikilla ihmisillä on jotain sanottavaa.

– Kaikkia pitää kuulla ja mielipidettä arvostaa. Kun olet avoin mielipiteille ja ihmisten sanomalle, voit oppia itsekin paljon. Eli isäni opetti minulle, että maailman tärkein asia on lähimmäisenrakkaus.

Lahja-Elina Vatanen kiittää siäänsä määrätietoisena isänä, joka opetti tekemään työtä.

– Hän rakensi osaltaan hyvinvointia Ilomantsiinkin. Hänen tulevaisuuteen katsova maailmansa olisi esimerkkinä monelle nykypäivän isälle ja äidille. Isä oli napakka ja kiltti yhtäaikaa.

Mies 64 kertoo oppineensa isältään taidon tehdä käsitöitä. Mies 57 säestää:

– Opin isältä montakin asiaa, mutta yksi erittäin hyödyllinen on, että palauta aina työkalut sinne mistä olet ne ottanut.

Saman tyylinen on radiotoimittaja Liina Matveisen kiitos isälleen Seppo Mustoselle:

– Vie loppuun mitä aloitat! Voin sanoa, että kova on koulutie ollut tältä osalta, mut pikkuhiljaa alkaa upota ohtaluuhun.

Satu Saarelainen kertoo, että hänen isänsä oli 57-vuotias sodan käynyt veteraani silloin, kun tytär syntyi. Ensi helmikuussa hän täyttäisi 107 vuotta jos eläisi.

– Äiti teki vielä työtä, mutta isällä oli minulle aina aikaa.

– Isä otti mukaan verkoille hauen kutuaikaan, teeren soitimelle kuuntelemaan kanalinnun kalakatusta ja suhinaa, ketun pesille katsomaan kun poikaset temmelsivät juurakon kupeella tompsutantereella, Saarelainen kertoo ja lisää, että aina kun mehtään mentiin, vietiin oraville sokeripaloja isolle kivelle. Välillä vaan pidettiin hämärätuntia uunin kupeessa ja kuunneltiin hiljaisuutta.

Saarelaisen mukaan hänen isällään oli kaksi opetusta.

– Toinen oli, että ”opiskele, tyttö, opiskele! Mikään opiskelu ei mene ikinä hukkaan!”

Toisen opetuksen mukaan meillä ei ole mitään niin paljon kuin aikaa – ja jokaiselle sitä on annettu yhtä paljon.

– Itse olen soveltanut tätä ohjetta vuosien saatossa omaan muotoon: ”Ikinä ei ole kiire. Joskus on vain vähän enemmän tekemistä.” Hyvä ohje.