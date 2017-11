Hiukan on päättäjien henki muuttunut

Pyhäselän lukioiltaan saapuneet nuoret päättäjät pahoittelivat, kuinka valtuuston vanha päätös pakottaa tarkastelemaan oppilastilannetta.

Joensuun hyvinvointilautakunnan 20-vuotias puheenjohtaja Joakim Kärkäs (sd.) ei luvannut mitään varmaan, mutta varovaisen toiveikas hän keskiviikkoiltana oli.

– Tämä oli hieno ilta, jonka anti otetaan huomioon päätöstä tehtäessä, Kärkäs tiivisti Pyhäselän lukiolla käydyn keskustelun annin.

Lukion lakkautusta on väläytelty, ja jos semmoinen päätös tulee, sen tekee aikanaan kaupunginvaltuusto. Hyvinvointilautakunnan rooli on kuitenkin keskeinen, sillä se päättää marraskuun lopussa, otetaanko Pyhäselän lukioon ensi syksynä uusia opiskelijoita.

Taustalla on kaupunginvaltuuston – ei nykyisen eikä sitä edeltävän vaan nykyisen edeltäjän edeltäjän – toukokuussa 2011 tekemä linjaus, jonka mukaan lukion tilannetta tarkastellaan, jos tilastointipäivänä 20. syyskuuta oppilasmäärä ei täytä valtuuston linjauksen mukaisia lukuja eli vähintään 20 ensimmäisen vuoden opiskelijaa ja 55 opiskelijaa koko oppilaitoksessa.

Koulutusjohtaja Olli Kauppisen keskiviikkona esittelemän tekstin mukaan painotus on sanassa nuorta opiskelijaa, joka sulkee pois Pyhäselän vankilan aikuisopiskelijat päätöksenteon pohjana olevista luvuista. 20.9.2017 Pyhäselän lukiossa oli vain 12 ensimmäisen vuoden opiskelijaa.



Erikoistuminen

Paikalla oli runsaasti Pyhäselän lukion ja yläkoulun opiskelijoita ja heidän vanhempiaan. Yllätys ei ollut, että he nostivat esiin pienen lukion hyvät puolet, muun muassa pienten ryhmien mahdollistaman yksilöllisen opetuksen ja syrjäytymisen ehkäisyn. Uutta aiempiin vuosiin verrattuna oli paikalle saapuneiden päättäjien tapa tarkastella koulun tulevaisuutta ratkaisuja etsien.

Paikalla oli Joakim Kärkäksen ja Pyhäselän omien kaupunginvaltuutettujen Hannes Rossin (kesk.) ja Hannu Holopaisen (sd.) lisäksi kaupunginvaltuutetut Tuula Parikka (kesk.) ja Antti Kainulainen (kd.) sekä hyvinvointilautakunnassa päätöstä marraskuun lopussa tekevät nuoret valtuutetut Antti Saarelainen (vas.), Jere Nuutinen (kesk.), Maria Roivas (vihr.) ja Milena Varis (vihr.).

Niin Hannes Rossi kuin Jere Nuutinenkin nostivat esiin mahdollisuuden, että Pyhäselän lukio erikoistuisi johonkin, jolloin tavanomaisten lukiokurssien lisänä oleva erityistarjonta houkuttelisi nuoria muualtakin Suomesta.



Pienen edut

Paikalla olleet päättäjät korostivat illan aikana, että päätöksiä ei ole vielä tehty.

– Ongelma on se valtuuston vanha päätös, joka pakottaa tarkastelemaan asiaa, Saarelainen huomautti.

Milena Varis totesi, että yhden vuoden notkahdus ei saa aiheuttaa lopullisia päätöksiä ja heitti haasteen nuorille, että nämä markkinoisivat lukiota somekanaviensa kautta.

Jere Nuutinen painotti, että vanhalla konseptilla jatkaminen ei tuo pelastusta, vaan koulun hengissä säilyminen vaatii erikoistumista. Pyhäselän lukion opinto-ohjaajalla Jenni Kervisellä oli tähän oma huomautuksensa:

– Kaupungin pienimmäksi yksiköksi erikoistuminenkin olisi tärkeää.

Kommentti: Suuntaa näyttävä päätös

Hyvinvointilautakunnan marraskuinen päätös siitä, otetaanko Pyhäselän lukioon ensi syksynä uusia opiskelijoita, on kiinnostava linjapäätös.

Omat muistikuvani ovat kovin hatarat siitä toukokuun 2011 kokouksesta, jossa Joensuun kaupunginvaltuusto päätti luvuista 20 ja 55, jotka laukaisevat pohdinnan lukion jatkosta. Muistelen, että ei se keskusteluitta läpi mennyt eikä tainnut mennä läpi äänestyksittäkään.

Sen päätöksen perusteella on ehditty lakkauttaa jo Enon lukio, vaikka muistelen muun muassa silloisen keskustavaltuutetun Pekka Puustisen puhuneen pienten lukioiden merkityksestä syrjäytymisen ehkäisijänä.

Keskiviikkoiltana asiasta puhui muiden muassa Pyhäselän yläkoulun oppilaskunnan puheenjohtaja Vilko Ahlholm, joka muistutti poliitikkojen usein ääntämästä lauseesta: yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa. Lukiolainen Touko Laurimo korosti, kuinka merkittävä on pieni maaseutulukio, jonne on helpompi päästä kuin kaupungin lukioihin: moni ysiluokkalainen, joka ei peruskoulun aikaan tajunnut opiskelun merkitystä, saa uuden mahdollisuuden.

Abiturientti Saara Asikaisen mukaan yksilöllisen opetuksen keskellä jokainen saa kasvaa vapaasti ja löytää itsensä. Pyhäselän nuoria säesti hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Antti Saarelainen omilla lieksalaisilla koulumuistoillaan:

– Minun keskiarvoni oli niin huono, että Joensuussa en olisi päässyt mihinkään. En minä silti itseäni ihan huonona pidä.

Hammaslahden kouluillassa oli keskiviikkona kuusi yhteensä kahdestatoista hyvinvointilautakunnan jäsenestä. Kaikki he tuntuivat kallistuvan sille kannalle, että Pyhäselän lukiolle annetaan vielä mahdollisuus.

Jos lautakunta todella niin päättää, se on mielenkiintoinen muutos aiempaan joensuulaiseen päätöksentekoon, joka on painottunut numeroihin. Lain vaatimat kuulemistilaisuudet on toki pidetty, mutta henki niissä on ollut vähän semmoinen, että vastuullinen päätöksenteko nyt vain vaatii rankkoja ratkaisuja.

Viime vaaleissa uudistunut ja nuorentunut päätöksentekijäjoukko näyttäisi ainakin tässä vaiheessa luottamusuraansa kuuntelevan oikeasti saamaansa palautetta.