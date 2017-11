Nissepolkaton marraskuu

Joululaulut alkavat soida kauppakeskuksissa marraskuussa, mutta liian aikaisin soitettu Tonttuparaati saattaa toimia jopa myynninedistämistä vastaan.

Musiikkilupien Leena Pitkäsen mukaan Gramexin ja Teoston yhteisyritys Musiikkiluvat tulee tutkimaan säännöllisesti musiikin vaikutusta ostokäyttäytymiseen ja asiakastyytyväisyyteen.

– Sesongin alussa kannattaisi valita niitä harvinaisempia kappaleita. Joulumusiikki tuntuu omaan korvaani olevan kaikkialla samanlaista.

– En ehkä itse lähtisi soittamaan hittijoulumusiikkia vielä marraskuussa, vaan aloittaisin vähemmän tutulla. Joulukuussa voi irrotella jo Nissepolkalla.

Joululaulujen vaikutuksesta ostokäyttäytymiseen ei ole tiettävästi tehty kattavaa tutkimusta, mutta Pitkäsen mukaan sitäkin olisi mielenkiintoista tutkia.

– Käymme parhaillaan läpi kaikki musiikinkäytöstä tehdyt yliopistojen lopputyöt. Mitä kaikkia tutkimuksia on tehty liittyen musiikkiin? Vielä ei ole tullut esille joulumusiikkia, Pitkänen kertoo.

Jatkossa musiikinkäyttötutkimuksiin otetaan mahdollisesti mukaan kaksi yliopistoa analysoimaan dataa, eikä Pitkäsen mukaan ole mahdottomuus, että myös Itä-Suomen yliopistossa teetettäisiin tutkimuksia musiikin vaikutuksesta.

– Minkä tuotealueen myynti kasvaa? Voidaanko tutkia sitä, mitä tuotetta erityisesti ostetaan?

– Italialaisen musiikin soittaminen alkoholimyymälässä sai esimerkiksi ihmiset ostamaan italialaista viiniä, Pitkänen kertoo.

Pitkäsen mukaan mikä tahansa musiikki ei toimi kauppiaan hyväksi. Musiikin tulisi olla linjassa yrityksen brändin kanssa.

– Oikeanlaisen musiikin käyttö muotiliikkeessä nosti asiakkaan keskimääräistä ostoa 31,7 prosenttia. Pikaruokaketjun tutkimuksissa selvisi, että brändiin sopivan musiikin käyttö lisäsi jälkiruokamyyntiä 16 prosenttia ja kaikkien tuotteiden myynti nousi 10 prosenttia.

– Asiakas viipyy kauemmin ja viihtyy, kun musiikki ja paikka ovat linjassa keskenään. Musiikilla voidaan ohjata asiakkaan käyttäytymistä.

Hiljaisuuskin voi joskus sisältää ääntä. Valkoinen kohina on satunnaista signaalia, jossa esiintyvät kaikki äänentaajuudet. Luonnossa sellaista on esimerkiksi vesiputouksen solina. Taustaäänet häivyttävä kohina on vielä suhteellisen tuntematonta Suomessa, mutta Suomestakin löytyy kaupalliseen tarkoitukseen äänitettyä valkoista kohinaa.

Leena Pitkäsen mukaan valkoista kohinaa voisi laittaa esimerkiksi kirjastoihin ja muihin hiljaisiin tiloihin, joissa halutaan häivyttää mahdollisia häiriöääniä.

Hän kuitenkin muistuttaa, että myös valkoinen kohina on luvanvaraista, mikäli sitä soitetaan yrityksille tarkoitetusta Spotifysta.

– Jos yrityksen brändiin sopii rentoutuminen ja henkilö tulee sinne hiljaisuuteen, niin valkoinen kohina tukee yrityksen brändiä.

Hiljaisuudelle on koettu tarvetta myös tiloissa, joissa normaalisti soi musiikki.

Joensuun EasyFitillä aloitetaan pian kokeilu, jossa aamupäivisin taustamusiikki jätetään pois ja asiakkaat saavat treenata hiljaisuudessa. Kokeiluun päädyttiin Toni Ilmakarin mukaan asiakaspalautteiden perusteella.

– Osan mielestä musiikki on liian kovalla tai vääränlaista. Aamupäivisin salilla käy enemmän eläkeläisiä. Vanhemmat ihmiset pitävät erilaisesta musiikista kuin nuoret, ja nuorempi asiakaskunta pääosin kuuntelee musiikkinsa kuulokkeista.

Ilmakarin mukaan musiikille on sinänsä tarve, mutta sen pitää olla aika neutraalia.

– Ärsyttää se ei saisi ainakaan.