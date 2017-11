Saapas potkaistaan taas käyntiin

Palveluoperaatio Saapas on näkynyt katukuvassa ympäri Suomen nuorten suosimilla ajanviettopaikoilla partioivien vapaaehtoisten muodossa jo vuodesta 1972. Parin vuoden tauon jälkeen Joensuun Saapas-toiminta on ottanut nyt tuulta purjeisiinsa.

Toiminnasta jo muutaman vuosikymmenen ajan vastuussa olleen Pekka Kokkolan jäätyä eläkkeelle on Saapas Joensuussa etsinyt tekijöitään.

– Tulin itse mukaan toimintaan aika pian Pekan jälkeen, ja olemme yrittäneet etsiä vapaaehtoisia kaveriksi tekemään. Saatuamme mukaan tarpeeksi vapaaehtoisia olemme voineet käynnistää homman, ja viime perjantaina järjestimmekin ensimmäisen koulutuksen kuudelle työntekijälle, kertoo Joensuun operaation toiminnasta vastuussa oleva erityisnuorisotyönohjaaja Matti Nevalainen Joensuun evankelis-luterilaisesta seurakuntayhtymästä.

Uusien vapaaehtoisten joukossa on Nevalaisen mukaan ammatillisesti motivoituneita tekijöitä, joista monella on jo olemassa nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan koulutus tai muu sosiaalipuolen koulutus.

– Periaatteessa mukaan voi kuitenkin tulla kuka vain täysi-ikäinen toiminnasta kiinnostunut, Nevalainen kertoo

Saapas-toiminnan tavoitteena on mennä sinne, missä nuoret viettävät aikaa, olla läsnä ja tavoitettavissa, lisätä nuoren hyvinvointia ja tukea kasvua kohti aikuisuutta. Työntekijät voivat oman harkintansa mukaan mennä juttelemaan nuorille ja kysellä kuulumisia.

– Toisille se on luontevampaa kuin toisille. Toiset ovat vain yksinkertaisesti läsnä siten, että apua on tarjolla, kun sitä tarvitaan, Matti Nevalainen toteaa.

– Saapas on luonteeltaan ensiapua joka suhteessa – voimme laittaa laastarin, tai jos joku on ottanut vähän liikaa miestä väkevämpää, voimme vaikka kävelyttää ja yrittää saada selviämään, ja olemme tarvittaessa yhteydessä kotiin.

Uusien vapaaehtoisten ensimmäinen päivystyskerta on perjantaina 10. marraskuuta, minkä jälkeen päivystystä tehdään noin joka toinen viikko koulutusten lomassa. Tämän jälkeen tavoitteena on toiminnan vakiintuminen viikoittaiseksi.

Vapaaehtoiset partioivat jalan hieman tilanteesta riippuen yleensä pareittain siellä, missä nuoret pyörivät. Partioimisajat ovat tarpeesta riippuen iltaseitsemän ja yökahden välillä. Saapaslaisen tunnistaa tummista heijastinliiveistä ja oranssista saapaslogosta.

Toistaiseksi päivystyspaikat rajautuvat keskustan alueelle esimerkiksi kauppakeskusten lähettyville ja puistoihin, mutta Nevalaisen mukaan tarvetta olisi laajentaa toimintaa myös Rantakylän, Noljakan ja Marjalan suunnille.

– Toistaiseksi meillä ei ole vielä minkäänlaista kulkuvälinettä käytössä. Katsotaan, jos sellaisen saisimme, niin voisimme tulevaisuudessa liikkua laajemmillakin alueilla.

Moni saattaa muistaa Joensuun katukuvasta Pekka Kokkolan bussin, joka aikanaan toimi Saappaan tukikohtana. Bussi ei enää ole toiminnassa mukana, mutta samankaltainen kahvilakonsepti on Nevalaisen mukaan mahdollinen.

– Jos Saappaaseen saadaan riittävästi vapaaehtoisia, tällainen samantyyppinen kokoontumispaikka myös järjestetään, Nevalainen toteaa.

Nevalaisen mukaan uudet sukupolvet viettävät nyt aikaa Joensuun keskustassa ja laitakaupungilla, ja Saappaan toiminta on suurimmalle osalle tuntematonta. Nevalainen itse on ollut toiminnassa mukana aiemmin Kiuruvedellä vuodesta 1995.

Nevalaisen mukaan nuoriso itse ei ole ajan saatossa muuttunut, mutta nuorten toimintaympäristö ja yhteiskunta ovat muuttuneet.

– Tarve toiminnalle on käsitykseni mukaan sama. Suurimpia eroja aiempaan on se, että diskokulttuuri on hävinnyt melkeinpä kokonaan; kun kaikki tilaisuudet muuttuivat aikanaan päihteettömiksi, oli sillä suuri vaikutus nuorten ajan viettoon. Päihteettömyys on toki hyvä asia, mutta samalla nuoret katosivat järjestetyistä tilaisuuksista tuonne jonnekin, Nevalainen pohtii.

– Toiminnan tavoite on, ettei kukaan ajautuisi liian isoihin ongelmiin tuolla.