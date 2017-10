Basisti-Ykä jättää jäähyväisiä ja Lato tallentaa livekeikkaa

Valtimolais-joensuulais-outokumpulainen kantriyhtye Huojuva lato soittaa marraskuun alussa Valtimon ravintola Seiskassa kolme konserttia, jotka taltioidaan. Ensi vuoden puolella yhtye julkaisee näiltä keikoilta koottavan konsertti- eli livealbumin.



– Valtimon esiintymisissämme on vuosien varrella ollut aina hyvä meininki. Kun Seiska on eräänlainen kotiluolamme, meidän oma "Tavastia", niin on luontevaa ottaa äänittäjä ja moniraitakalusto mukaan juuri sinne, kertoo yhtyeen laulaja-kitaristi Suonna Kononen.



– Huojuva lato on tullut toimineeksi jo yhdeksän vuotta. On ihan luontevaa dokumentoida tässä vaiheessa talteen yhtyeen livemeininkiä, varsinkin kun yksi perustajajäsenistämme, basisti Yrjö "Ykä" Vähäkallio on jättämässä kokoonpanon vuodenvaihteessa. Ensi vuonna odottaa sitten Ladon 10-vuotisjuhlinta hieman uusiutuneella porukalla.

Seiskan keikat soitetaan tulevana viikonvaihteena 3.–4. marraskuuta. Perjantai- ja lauantai-illan keikat alkavat kello 23 ja ovat maksullisia. Sen sijaan lauantai-iltapäivän konserttiin kello 15 on yleisöllä vapaa pääsy.



Huojuvaa latoa lämmittelee kaikissa Seiskan konserteissa hämäläinen kantrilaulaja Artturi Ketola.