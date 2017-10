Kekäle laajenee kauppakeskus Jumboon

Joensuulainen perheyritys Kekäle avaa uuden liikkeen pääkaupunkiseudulle. Maaliskuun puolivälissä kauppakeskus Jumboon avattava liike on yrityksen yhdeksäs myymälä.

Edellisen kerran Kekäle laajeni viime elokuussa Raision kauppakeskus Myllyyn. Kekäle luottaa kilpaillulla vaatealalla henkilökohtaisen palvelun voimaan. Toimitusjohtaja Joonas Kekäleen mukaan yritys on aidosti kiinnostunut auttamaan asiakasta löytämään omaan tyyliin istuvat vaatteet.

- Tavoitteemme ei ole ainoastaan myydä vaatteita, vaan myös itsevarmuutta ja hyvää oloa.

60-vuotiaalle vaateliikkeelle on vuosien saatossa muodostunut vankka kanta-asiakaskunta myös pääkaupunkiseudulle.

Joonas Kekäleen mukaan myös verkkokauppa on tärkeä osa asiakaspalvelua.

- Jatkuva halu kehittyä ja hyödyntää yrityksen koko potentiaali on se voima, jolla Kekälettä viedään eteenpäin. Kun mahdollisuus myymälän avaamisesta Jumboon tuli ilmi, ei tilaisuuteen tarttumista epäröity hetkeäkään. Emme malta odottaa, että pääsemme palvelemaan paremmin jo ennestään tuttuja sekä uusia asiakkaitamme.



Vuonna 1957 Joensuussa perustetun perheyrityksen liikevaihto on noin 22 miljoonaa euroa ja se työllistää yhteensä noin 200 työntekijää. Vantaalle avattavan liikkeen ohella ketjuun kuuluvat myymälät Joensuussa, Jyväskylässä, Tampereella, Lappeenrannassa, Kiteellä, Lahdessa, Mikkelissä ja Raisiossa. Lisäksi Kekäleellä on ollut oma verkkokauppa vuodesta 2012. Yrityksen valikoimaan kuuluu yli sata kotimaista ja kansainvälistä merkkiä naisille, miehille ja lapsille. Kansainvälistä huippubrändeistä edustettuina ovat mm. Canada Goose, Calvin Klein, Gant, Gerry Weber, Hugo Boss, J. Lindeberg, Ted Baker, Tiger of Sweden ja Tommy Hilfiger.