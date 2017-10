Valistus on viritetty

Musiikinopettaja ja muusikko Markku Köntällä on edessään vaikea valinta.

Kumpi on hänelle tärkeämpi paikka Joensuussa? Vanha yhteiskoulu, nykyinen kansalaisopisto, jossa hän on opettanut vuosikausien ajan? Vai Carelia-sali, joka on tarjonnut hänelle vuosien varrella satoja upeita musiikkielämyksiä niin esiintyjänä kuin kuulijanakin?

Kumpikin paikka on ollut Köntän elämässä niin tärkeässä osassa, että hän vannottaa mainitsemaan lehtijutussa molemmat. Koska toimittaja kuitenkin pyytää nostamaan jommankumman ykköseksi, kunnian saa tällä kertaa yhteiskoulu.

– Tulin tähän Wivi Lönnin suunnittelemaan rakennukseen opettajaksi ensimmäistä kertaa vuonna 1983, Könttä aloittaa kertomuksensa.

Hänen ensimmäinen pestinsä talossa oli Joensuun yhteiskoulun lukion musiikinopettajana. Sekä lukio että Könttä päätyivät sittemmin tekemään kierroksen muualla, lukio Rantakylässä ja Könttä Kontiolahdella.

Yhteiskoulun lukio palasi Papinkadulle pari vuotta sitten entistä suurempana uudisrakennuksen valmistuttua. Könttä puolestaan oli palannut taloon jo vuonna 2007 Joensuun seudun kansalaisopiston musiikin suunnittelijaopettajaksi.

– Kohtalo on minut tänne takaisin johdattanut. Tähän tulin, ja tästä lähden varmaan eläkkeelle, Könttä tiivistää.

Vanha ja viehättävä rakennus ei Köntän mielestä ole uudistusten myötä muuttunut ainakaan huonompaan suuntaan.

– Auditorio poistui remontin yhteydessä, mutta musiikinopetusta varten kolmoskerroksessa on nyt yksi isompi luokka sekä useita pienopetustiloja, Könttä kertoo.

Ja tiloja totisesti tarvitaan. Musiikkia opettaa Joensuun seudun kansalaisopistossa yli 40 opettajaa, ja opetettavia soittimia on pitkälti toistakymmentä.

– Lisäksi on muun muassa yksinlaulua, karaokeryhmiä, 20 kuoroa, toistakymmentä muskaria sekä parikymmentä senioriryhmää. Opetusta vauvasta vaariin siis, Könttä luettelee.

Lista on suorastaan hengästyttävä. Viimeistään Köntän mainitessa, että musiikinopiskelijoilla on vuosittain yhteensä satoja erilaisia esiintymisiä, alkaa saada jonkinlaisen kuvan suunnittelijaopettajan työmäärästä.

Musiikinopiskelijoiden kokonaismäärä kansalaisopistossa on Köntän mukaan melko lailla vakiintunut. Vaihtelua sen sijaan on siinä, mitkä kurssit milloinkin ovat suosiossa.

– Yksinlaulu on nyt huisin suosittua ja karaokeryhmät ovat täynnä, Könttä valottaa eräitä tämänhetkisiä trendejä.

Suunnittelijaopettajien yksi tehtävä on pinnalla olevien ilmiöiden tarkkaileminen ja tulevan opetuksen miettiminen niiden pohjalta, mutta uusia kurssi-ideoita kannattaa Köntän mukaan muidenkin ehdottaa rohkeasti.

Musiikin tekemisessä keskeistä on Köntän mielestä yhteisöllisyys.

– Voihan musiikkia opiskella ja tehdä netissäkin, mutta ei se korvaa yhdessä tekemistä. Netti voi kuitenkin tukea harrastamista ja jollakulla avata oven musiikin maailmaan. Siksi meidän täytyy löytää yhteiselo sen kanssa, Könttä pohtii.

Edes yksinlaulu ei hänen mukaansa oikeastaan ole yksin tekemistä, koska vähintään takaraivossa laulajalla on yleensä ajatus kuulluksi tulemisesta.

– Ei se mitään yksin piilossa laulamista ole. Yksinlaulu on sanana vähän samalla tavalla harhaanjohtava kuin sekakuoro, Könttä naurahtaa.

Rikkaus on Köntän mukaan myös musiikinharrastajien moninaisuus. Opiskelijoita voi samoissa opetusryhmissä olla todella nuorista ikäihmisiin.

– Onneksi ihmisiä yhdistää musiikin tekemisen halu, tarve ja ilo, Könttä kiteyttää.

Yksi asia Joensuun seudun kansalaisopistossa on Markku Köntällä vielä kokematta. Suutarin lapsella ei ole kenkiä: Könttä itse ei ole koskaan osallistunut yhdellekään kansalaisopiston kurssille opiskelijana.

– Monesti olen tuuminut, että olisi kiva harrastaa vaikkapa kieliä, ruoanlaittoa tai liikuntaa. Mutta mitenkäs lähdet? Könttä tiivistää vapaa-ajan ongelmansa.

Opiskelu kuitenkin houkuttelee häntä kovasti, etenkin kun joka alaa opettamassa on osaavia asiantuntijoita. Kansalaisopiston sisälläkin on hänen mukaansa syntynyt lukuisia hienoja keskusteluja, kun eri alojen ihmiset vaihtavat ajatuksia keskenään.

Pitkäaikainen opettaja toivookin joskus vielä voivansa astua vanhan yhteiskoulun ovista sisään myös opiskelijan roolissa.

– Uskon, että sillekin järjestyy vielä aikaa, Könttä arvelee.