Taxipate ajaa vaikka Helsinkiin

Taksinkuljettajan työpäivä saattaa sisältää joko kitarisat auki huutavan tai laulavan asiakkaan.

Pasi Sinkkonen on toisen polven taksiyrittäjä. Taxipateksi yrityksensä nimen mukaisesti kutsuttu Sinkkonen muistaa lapsena pesseensä isän taksia ja ottaneensa yrityksen ohjat käsiinsä sukupolvenvaihdoksen myötä.

– Kun aloitin taksikuskina vuonna -94, takseissa oli ulapuhelimet ja puhelinluettelon karttojen avulla navigoitiin kohteeseen, Sinkkonen muistelee. Hänen mukaansa kesti pari vuotta, että Joensuun katujen nimet tulivat tutuiksi.

– Taksinkuljettajien vaimot olivat usein keskusneiteinä ja ottivat taksitilauksia vastaan.

Heilin taksimatka alkaa kello 16. Sinkkosen mukaan on mahdotonta arvioida asiakaskyytien määrää, sillä syyslomaviikko saattaa olla vilkas, tai sitten ei.

Taksikeskukselle on ilmoitettu, että Taxipatella on mukana toimittaja. Sinkkosen mukaan asiakkaiden on lain mukaan saatava tieto etukäteen, jos mukana on ylimääräisiä matkustajia.

Taksikeskuksen sijainti Jyväskylässä saattoi muuten hyvinkin olla syynä siihen, että erään kerran tilaamani taksi jätti saapumatta.

– Keskus kysyy aina paikkakuntaa minne taksi tilataan. On erittäin harvinaista että taksi jättäisi tulematta, Sinkkonen sanoo.

Taksilla pitsaa

Muutokset taksilupiin ovat edessä ensi vuonna. Tällä hetkellä taksilupa on ajoneuvokohtainen, mutta jatkossa sen on määrä muuttua toimijakohtaiseksi. Käytännössä se tarkoittaa kahta merkittävää muutosta. Jatkossa taksiliikennettä saa harjoittaa myös henkilö- ja tavaraliikenneluvalla, ja taksi voi olla myös jokin muu kuin henkilöauto. Pasi Sinkkonen pelkää, että asiakkaiden kannalta paikalle saapuvassa taksissa saattaa odottaa yllätyksiä.

– Onhan sitä itsekin tullut joskus jonotettua asiakkaan tilaamaa pitsaa, mutta sellaiset on hyvin harvinaisia. Ruuasta tulee hajuja autoon ja onko se sitten miellyttävää asiakkaalle, jos samassa taksissa kuljetetaan kaikenlaista muutakin.

Taksijonot viikonloppuöinä ärsyttävät eikä niitä Pasi Sinkkosen mukaan voi oikein välttää.

– Jonossa seisominen tuntuu asiakkaista aina pitkältä, vaikka se olisi varttitunti. Kello kahden kihuiksi kutsutaan sitä jononpoikasta, joka tulee kahdelta yöllä. Ihmiset poistuvat usein samoihin aikoihin ravintoloista.

Sinkkosen mukaan neuvokkaimmat yrittävät saada taksin niin, että jonoon menemisen sijaan kävelevät jonnekin tiettyyn osoitteeseen ja tilaavat taksin sinne.

Joskus asiakas kokee tarpeelliseksi purkaa ärtymyksensä kuljettajalle.

– Muistan erään asiakkaan, joka oli varmaankin jo kotoa lähtiessään ollut ärripurri. Pitkän ajomatkan aikana se huusi minulle niin että kitarisat näkyi.

– Kyllähän se vähän ärsytti, mutta annoin sen huutaa. Matkan loppumetreillä asiakas meni ihan hiljaiseksi ja muuttui rauhalliseksi. Kiukku oli saanut purkautua. Pysäytin auton ja pyysin maksun, ja asiakas sitten oikein leveästi hymyillen maksoi ja sanoi, että otas tuosta kahvirahaa.

– Ja lopuksi vielä kiitti oikein kivasta ja tasaisesta kyydistä. Minä jäin siihen melkein suu auki katsomaan, että mitä tapahtui, Sinkkonen nauraa ja lisää, että taksikuski on toisinaan se kiukkuisen ihmisen illan viimeinen purkautumiskohta.

Eräs mieleenpainuvimmista asiakaskuljetuksista Sinkkosen mukaan oli Joensuun rautatieasemalta kyytiin noussut mies, joka pyysi kyydin Helsinkiin.

– Hänellä oli lentoliput seuraavalle päivälle, mutta sanoi, että ei jaksa olla enää täällä. Siinä vaiheessa oli pakko setviä kyydin hinta etukäteen ja tarkistaa asiakkaan maksukyky.

– Sovittiin sitten hinnaksi 750 euroa kahdella pysähdyksellä. Tämä asiakas halusi huolehtia kuljettajasta koko matkan ajan, tarjosi kahvit ja pullat.

Hävetä ei tarvi

Kello 16–21 välillä Sinkkonen saa kolme taksitilausta. Laatu korvaa tässä tapauksessa kuitenkin määrän, kun kello 17.31 keskuksen kautta tulee kyytikutsu eteläruutukaavalle.

Rautatieasemalle kyydin tilannut Asta Laaksonen on kiirehtinyt yliopistolta kotiin ja tilannut taksin.

– Normaalisti kävelisin, mutta nyt tuli niin kiire. Olen ollut taksikeskuksessa töissä Jyväskylässä, Laaksonen paljastaa.

– Se oli maailman paras työ opiskelijalle. Työvuoroja oli kaikkiin aikoihin tarjolla, siisti sisätyö.

Laaksonen kertoo olleensa Suomen ensimmäinen koulutettu Kela-taksin välittäjä.

– Kun minä olin keskuksella töissä, ei välitysalueeseen kuulunut vielä Joensuu.

Laaksonen siirtyy taksista asemalla odottavaan junaan. Sinkkonen jää odottamaan, josko junasta tulisi kyydin tarvitsijoita. Asemalla odottaa jono takseja, eikä Sinkkonen näe tarvetta jäädä jonon hännille odottelemaan.

– Joskus voi käydä sitten niin, että kun juna tulee, niin kaikki taksit ovatkin ajossa. Yleensä täällä kuitenkin aina on takseja valmiina.

Kello 17.50 taksikeskus välittää kutsun Suvannon Santraan. Hetken odoteltuamme autolle saapuu Pekaksi esittäytyvä mies.

– Hän haluaa yleensä istua edessä, Sinkkonen vihjaa. Ennen kuin ehdin alta pois lävähtää etuovi jo auki.

– Täällähän on asiakas, Pekka parahtaa.

Mies vaikuttaa kuitenkin innostuneelta, kun kuulee kyydissä olevan toimittajan.

– Saako laulaa, Pekka tiedustelee. Hän ehdottaa itse rakkauslaulua.

– Olen kuullut on kaupunki tuolla... yllä maan päällä pilvien usvan...

Nuotit osuvat kutakuinkin kohdalleen ja tunnelma on harras.

– Sehän oli komeaa, kehun.

– Eikö ollukin, tenori ihastelee itsekin ja vaihtaa sitten kevyempään.

– Kaikki on vinksin vonksin tai ainakin heikun keikun.. Nostaa voin kiiiraaahvin, minä kaikkein vahvin ooooon...Här kommar Pippi Långstrump, tjolahopp tjolahej tjolahoppsan-sa...

Kun Peppi Pitkätossu on esitetty kaksikielisenä, on ennen päätepysäkkiä aikaa vielä kolmannelle laululle.

– Ei muumitaloa lukita yöksi... hei muuuumit...

– Hävetä ei tarvi, hän täräyttää lopuksi.

Ei noin komean esityksen jälkeen tarvitsekaan. Elävä jukeboxi pääsee turvallisesti kotiinsa.

– Tuttuja asiakkaita on mukava kuljettaa, Pasi Sinkkonen iloitsee.

Työpäivän päätös

Illan saldoksi Pasi Sinkkonen kertaa 11 kyytiä. Kymmenen tunnin päivästä raportti näyttää taukoa olleen lähes kahdeksan tuntia. Käytännössä se ei ole taukoa, vaan asiakkaiden odottelemista.

– Paikallaan seisominen on raskainta. Joskus ajan kotiin Rantakylään pidempien taukojen ajaksi, se on kuitenkin Joensuun suurimpia asuinalueita ja sieltä aina joku asiakas liikkuu, Sinkkonen kertoo.

Ennen työvuoron päättymistä Sinkkonen käy seuraavaa kuljettajaa varten tankkaamassa tankin täyteen.

– Ennen työvuoron alkua käytin auton pesussa ja tankkasin. Kotiin päästyä istun niin sanotusti marmoripöydän ääreen ja täytän ajopäiväkirjan. Kela-kyydit, pankkikorttikyydit... Sinkkonen luettelee.

– Minä käyn paperit läpi aina joka vuoron päätteeksi, mutta toiset kuljettajat pläräävät ne läpi kerran kuussa. Minä en, se olisi hirveää.Neuvoisin alalle haluavia kuljettajia, että kärsivällisyyttä pitää olla. Tuntipalkkaansa ainakaan näin taksiyrittäjänä ei kannata laskea.