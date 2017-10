Pyykkönen kommentoi areenan käyttöä

Joensuun tapahtumapäällikkö Markku Pyykkönen reagoi Facebookissa Karjalaisen uutiseen, joka koski Joensuun areenan käyttöä.

– Tässä kotona sairastaessa mietin, että kyllähän Areenan käytön haasteet tiedetään sekä tapahtumapuolella että liikuntapuolella. Mutta tuntuu aika kohtuuttomalta väittää, että tapahtumat ovat se syy, miksi liikunnalle ei riitä aikaa Areenassa, Pyykkönen kirjoittaa.

– Areena tilana on luonteeltaan kompromissi (monikäyttötila) ja ainoa suuri sisätila Joensuussa, jota pitäisi kehittää sekä urheilun että tapahtumien vinkkelistä. Kompromissi on aina kompromissi. Tai sitten pitäisi löytää ja kehittää uusia tiloja, joita varmasti tarvitaan. Uskon, että kaikissa tämän hetkisissä urheilun uutisoinneissa on taustalla ajatus vaikuttaa uusien liikuntatilojen saamiseksi Joensuuhun. Ei se minusta väärin ole. Sekä liikunta että tapahtumat ja kaikenlainen yhteisöllinen kohtaaminen vaati erilaisia tiloja.

Pyykkönen huomauttaa, että Areenassa ei ole vuosittain vakiomäärää tapahtumia, joten tapahtumiin varatut käyttöpäivät vaihtelevat vuosittain.

– Ei meillä joka vuosi ole valtakunnallisia yrittäjäpäiviä. Harmi sinänsä, Pyykkönen huomauttaa.

Pyykkönen laittoi päivitykseensä tilastoja Areenan vuosittaisista käyttöpäivistä.

Vuonna 2016: liikuntakäyttöpäivät 282, tapahtumakäyttöpäivät 37, suljetut päivät 46.

Vuonna 2015: liikuntakäyttöpäivät 306, tapahtumakäyttöpäivät 48, suljetut päivät 11.

Vuonna 2014: liikuntakäyttöpäivät 319, tapahtumakäyttöpäivät 33, suljetut päivät 13.

Vuonna 2013: liikuntakäyttöpäivät 291, tapahtumakäyttöpäivät 63, suljetut päivät 11.

Vuonna 2012: liikuntakäyttöpäivät 309, tapahtumakäyttöpäivät 37, suljetut päivät 22