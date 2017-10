Nyt katsotaan Pyhää ja Pelottavaa pelkäämättä silmiin

Hannu Taanila, se kapitalismin vanha vainooja, tulee kertomaan joensuulaiselle kristikansalle, mistä Martti Lutherin virsissä on kyse.

Hannu Taanila on sanassaan väkevä: Martti Lutherin virret kattavat kaiken, mitä ihminen tarvitsee.

– Niiden lisäksi emme kaipaisi kuin muutaman virren, Taanila sanoo.

– Sibelius-Akatemian fantastisen kirkkomuusikon Markus Malmgrenin kanssa olemmekin vuosikaudet miettineet, että teemme Malmgrenin–Taanilan virsikirjan. Siinä olisi kaikki Lutherin virret sekä muutama muu, korkeintaan sata virttä.

Vuoden 1701 rappio

Taanila on jo aikaisemmissa haastatteluissaan jyrissyt, kuinka suomalaisen virsikirjan huippu on se ensimmäinen, vuonna 1583 julkaistu Jacobus Finnon Yxi Wähä Suomenkielinen Virsikirja. Taanila hyväksyy vielä Hemminki Maskulaisen kokoelman vuodelta 1605, mutta sitten tulee tuomio. Taanila totesi Kotimaa-lehden haastattelussa, että vuoden 1701 ”karoliinivirsikirja” edusti jo rappiota.

– 1600-luvun myötähän alkaa hiljalleen porvariston nousu ja siihen liittyen myöhemmin syntyy tämä kammottava pietismi. ”Me” häviää ja tilalle tulee tekopyhästi ”minää” runoudessa ja virsirunoudessakin voihkiva porvari, Taanila latasi Kotimaalle.

Ensi torstaina Taanila saapuu Joensuuhun reformaation 500-vuotisjuhlien ja ennen kaikkea Martti Lutherin virsien vuoksi. Kanttori Tuomas Pyrhönen ja ”toisinajattelija” Hannu Taanila ovat tehneet yhteistyötä jo aikaisemmin, ja nyt he tarjoavat joensuulaisen kokonaispaketin: Taanila puhuu ensin torstai-iltana Joensuun seurakuntakeskuksella, ja perjantai-iltana veisataan sitten Joensuun kirkossa.

– Homma ei saa mennä läpiveisaamiseksi niin, että virret valuvat meistä yhdentekevästi kuin vesi hanhen selästä, kaksikko toteaa.

– Meidän pitää tietää ja ymmärtää, mitä me veisaamme, kun veisaamme Lutherin virsiä. Mikä on kunkin virren teologia? Mikä sen poetiikka, runousoppi? Mikä on sen historia?

Taanila tunnetaan laajasti oppineena, vivahteikkaasti suomen kielellä sivaltelevana sanankäyttäjänä, joka ihastuttaa ja ärsyttää.

– Osaahan hän provosoida, mutta oikeasti sieltä paljastuu lämmin ja ystävällinen ihminen, kanttori Pyrhönen sanoo.

Draaman kiepsahdus

Pyrhönen tietää kaverinsa tavat: Taanila kun pääsee vauhtiin, puhetta voi olla vaikea pysäyttää.

– Olen ilmoittanut Hannulle, että kirkossa laulutilaisuuden olisi hyvä kestää korkeintaan tunnin ja kymmenen minuuttia. Mitä pitempään hän puhuu yhdestä virrestä, sitä harvempia virsiä ehdimme laulaa, Pyrhönen kertoo.

Taanila näyttää antavan Karjalan Heilin haastattelussa ensin periksi Pyrhöselle:

– Tarkoituksena ei ole tehdä kirkosta punttisalia eikä tilaisuudesta kuntotestiä, jossa virsiä hoilataan mahdollisimman monta. Koska haluamme penkoa virsiä ja nauttia niistä sivistyneesti, arvelen, että ehdimme laulaa tuossa ajassa rapiat puoli tusinaa.

Sitten tulee taanilamainen kiepsahdus draaman kaaressa:

– Jos porukkaa oikein alkaa veisuuttaa, siinä kyllä menee sekä aikaa että virsiä enemmän. Jumalahan sen kyllä sallii ja siitä iloitsee, ja varmaan myös Tuomas.

Rahvaan Raamattu

Joensuun kirkossa Pyrhönen soittaa perjantai-iltana urkuja ja Taanila juontaa. Kansa saa laulaa, ja kansan ohella laulamassa ovat solistit Matti Turunen ja Anneli Hynninen sekä kuoro.

Torstai-iltana seurakuntakeskuksessa Hannu Taanila pohjustaa perjantai-iltaa. Mikä on hänen sanomansa ydin?

– Luther sanoi, että virret ovat tavallaan oppimattomien eli meidän tavallisen rahvaan Raamattu, Taanila sanoo.

– Luther ei ”laita” teksteihinsä Jumalan sanaa, vaan hänelle ne ovat ja niiden pitää olla Jumalan sana musisoituna, julistettuna ja selitettynä. Toisin on nykyisessä virsirunoudessa, joka ei ole Jumalan sanaa vaan tämän yhteiskunnan kansalaistaidon hurskausoppimäärä.

Taanilan mukaan Lutherin suuri sanominen on hänen teologiansa. Se ei ole mitään hengellisyyttä, ei kristillisyyttä, ei hartaudellisuutta. Siinä ei ole mitään somaa eikä viihdyttävää.

– Se on Pyhän ja Pelottavan pelkäämätöntä silmiin katsomista, Taanila toteaa isoja alkukirjaimia painottaen.

– Mutta että mitäkö Lutherilla olisi sanottavaa tämän ajan suomalaisille? Ei taida meillä olla rohkeutta eikä sivistystä kuunnella. Mehän elämme digitaalisessa kyberglobalisoituneessa keskitysleirissä.

Miten mahtanee sitten 2000-luvun ajattelija Hannu Taanila oikein suhtautua 1500-luvun uskonpuhdistajan virsiteksteihin: ovatko ne yhteiskunnallista julistusta vai yritys välittää Jumalan sanaa?

– Luther ei tehnyt virsiä yhteiskunnalliseksi tai poliittiseksi julistukseksi. Virret olivat Jumalan sanan ja sitä koskevan oikean opin julistamista ja vahvistamista, Taanila aloittaa vastauksensa.

Kapitalismin fatwa

Sitten hän toteaa, että sekä ”Jumalan sana” että ”oikea oppi” ovat aina olemassa vain kulloisissakin konkreettisissa yhteiskunnallisissa ja poliittisissa oloissa. Taanila ottaa esimerkiksi virren 190, jossa veisaamme, että Sun sanas, suojaa, Jumala ja lyö maahan sanas sortajat.

– Luther on kirjoittanut sen virren lastenlauluksi ”laulettavaksi paavia ja turkkilaisia, näitä Kristuksen ja hänen pyhän kirkkonsa perivihollisia vastaan”, Taanila siteeraa.

– Me näemme tässä politiikkaa, mutta Lutherille kysymys oli pelkästään Jumalan sanasta ja oikeasta opista.

Taanila jatkaa, että samoinhan se on nykyäänkin:

– Se fundamentalistinen kapitalismi, jonka fatwan alla elämme, ei suinkaan ole mitään ”politiikkaa” vaan oikeata ja puhdasta epäpoliittista sanaa ja oppia.

22: jouluvirsistä vavahduttavin

Hannu Taanila sanoo, että erityisen rakas hänelle on virsi 22.

– Se on jouluvirsistä vavahduttavin. Siinä kukkii Lutherin ajatus, julistus, teologia: Jumala tulee ihmiseksi, meidän veljeksemme ja kaveriksemme. Hän vie meidät mukanaan taivaaseen ja tekee meistä pyhäin enkeltensä vertaisia.

Taanila siteeraa Lutherin saarnaa Erfurtin joulusaarnassa 1503: ”Sen vuoksi on Jumala tullut ihmiseksi, että ihminen voisi tulla Jumalaksi.”

– Tämähän tarkoittaa, että kun olemme Jumalan vertaisia, me olemme myös keskenämme yhdenvertaisia, Taanila huomauttaa.

Wittenbergin demokraattinen laululiike – Lutherin musiikkifilosofia ja reformaation musiikkipolitiikka. Hannu Taanilan luento Joensuun seurakuntakeskuksen isossa salissa torstaina 2. marraskuuta kello 18. Lutherin virsien ilta Joensuun kirkossa perjantaina 3. marraskuuta kello 19. Urkurina Tuomas Pyrhönen, laulusolisteina Matti Turunen ja Anneli Hynninen, äänessä myös kuoro ja juontaja Hannu Taanila.