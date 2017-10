Suomessa kuolee vuosittain yli 2 000 koiraa liikenneonnettomuuksissa. Näin syksyllä, iltojen pimetessä fakta on hyvä tiedostaa, sillä iso osa vahingoista on mahdollista välttää varustamalla koira kunnollisella heijastimella tai turvavalolla.

Autoilija esimerkiksi huomaa heijastimen tai turvavalon kera liikkuvan koiran vähintään kolme kertaa kauemmas kuin ilman turvatuotteita lenkkeilevän lemmikin. Bonuksena lemmikin turvatuotteet lisäävät myös taluttajan näkyvyyttä.

Heijastimet ja turvavalot turvaavat myös kevyen liikenteen väylällä kulkevien matkaa.

– Esimerkiksi pyöräilijälle tumma koira saattaa tulla yllätyksenä ja aiheuttaa kaatumisen, Joensuun Mustin ja Mirrin myymäläpäällikkö Suvi Paunimo huomioi.

Joensuussa lemmikkien turvatuotteiden menekki kasvaa koko ajan, mitä Paunimo pitää erittäin hyvänä trendinä.

– Ihmiset ovat nykypäivänä havainneet, kuinka tärkeitä lemmikkien heijastimet ja valot ovat. Koskaan ei voi näkyä liikaa, hän lisää.

Kysynnän kasvun myötä myös turvatuotteiden valikoima on monipuolistunut.

Perinteisten heijastinliivien ja -huivien lisäksi nykyään monissa koirien ulkoiluvälineissä, pannoissa, hihnoissa, valjaissa ja vaatteissa, on mukana heijasteita.

Myös turvavaloja on useita erilaisia. On LED-valopantoja ja irtovaloja, valotaluttimia sekä jatkopaloja, jotka kiinnitetään taluttimen ja pannan tai valjaiden väliin. Turvavaloista voi usein valita joko vilkkuvan tai tasaisen valon, ja paristoilla toimivien ohella tarjolla on myös USB-ladattavia malleja.

Varsinaista bestselleriä turvatuotteissa ei Paunimon mukaan ole.

– Riippuu ihan siitä, mitä asiakas hakee. Suosittuja ovat pienet valot, koska ne ovat ensinnäkin edullisia, ja niitä menee lemmikkien lisäksi esimerkiksi lapsille reppuihin. Etenkin pimeille kouluteille ne ovat aivan mahtavia, hän kertoo.

Koirien ohella turvatuotteita ostetaan jonkin verran myös kissoille. Niille ei ole erikseen omaa valikoimaa, mutta kissoille käyvät samat heijastintuotteet ja turvavalot kuin koirille.

– Kelit kun huononevat, hihnassa ulkoilevien kissojen määrä vähenee, eikä niitä ole niin paljoa pimeän aikaan. Mutta kyllä aina silloin tällöin menee kissoillekin joko heijastinliivejä tai valoja, Paunimo täydentää.

Liikenneonnettomuus on yleinen kuolinsyy myös metsästyskoirilla. Tälläkin hetkellä syksyn pimeydessä juoksee useita metsästyskoiria, jotka poukkoilevat hirvien ja jänisten perässä myös maanteillä.

Liikenteen seassa juokseminen ei ole koiralle koskaan turvallista, mutta heijastinliivi tai valopanta tekee siitä edes näkyvän.

– Metsästyskoirille on kiinteitä, rungonmukaisesti päälle istuvia liivejä, joissa ei ole tarttuvia ulokkeita. Istuvuus on kaiken a ja o. Myös kiinnityksen täytyy olla riittävän tukeva, esimerkiksi vetoketjukiinnitteiset liivit ovat hyvin suosittuja, Paunimo linjaa.

Lemmikkieläintarvikeliike Tintin lemmikin yrittäjä Pirjo Sedano muistuttaa, että metsässä liikkuessa myös muiden kuin metsästyskoirien on hyvä näkyä. Koira kun saattaa jotain mielenkiintoista havaitessaan karata taluttajalta ja pinkoa kauaskin.

Hämärässä karkulaista on vaikea havaita, jos se juoksee ilman valoja.

– Varsinkin näin hirvenmetsästyskaudella koiralla kannattaa olla jokin turvavalo, ettei sitä luulla kauriiksi tai vastaavaksi, Sedano täydentää.

Sedano on huomannut, että erityisesti harrastuskoiraihmiset sekä pienten, matalalla kulkevien koirien omistajat ovat turvatuotteiden suhteen valveutuneita.

– Paremminhan he taitavat varustaa lemmikkinsä kuin itsensä. Yleensäkään nyt ei näe mitään, kun mustassa hupparissa ajetaan pyörällä, jossa ei ole valoja. Kauhean tarkkana pitää olla.

– Sitten kun siellä kulkee joku koiran kanssa, ja ai hitsi, sillä on vilkkuvalo päällä. Sitten erottuu ihminenkin, Sedano kuvailee.