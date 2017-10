Pahuuden kohtaaminen ei ole helppoa dokumentaristillekaan

Joensuulaistaustainen ohjaaja ja käsikirjoittaja Ari Matikainen oli viimeksi Karjalan Heilin jututettavana viime vuonna Sota ja mielenrauha -elokuvan tiimoilta. Tällä kertaa Matikainen on toiminut tuottajana perjantaina 20. lokakuuta teatterilevitykseen tulevassa dokumenttielokuvassa Anteeksiantamaton.

Elokuvan ohjannut tanskalainen Lars Feldballe-Petersen otti yhteyttä Matikaiseen, kun hän etsi tuottajaa dokumenttielokuvalleen.

– Hän oli tutkaillut ja kysellyt, että kuka Suomessa voisi lähteä tuottajaksi tällaiseen yhteistyöhön. Olin tehnyt aiemmin Venäjän vapain mies -dokumentin ja hän arveli, että tätä kaveria ei pelota lähteä tekemään dokumenttia tällaisesta aiheesta, Matikainen kertoo.

Anteeksiantamaton kertoo Bosnian sodan aikana sotarikoksiin syyllistyneen Esad Landzon tarinan ja seuraa tämän pyrkimyksiä päästä edes jotenkin sinuiksi menneisyytensä kanssa. Landzo tuomittiin rikoksistaan vankeusrangaistukseen ja hänet määrättiin suorittamaan tuomionsa Suomessa.

Matikaisen tullessa mukaan elokuvan työryhmään Feldballe-Petersen oli koonnut materiaalia Landzosta jo kymmenen vuoden ajan. Elokuvaprosessin aikana Landzo alkoi pohtia mahdollisuutta matkustaa takaisin Bosniaan kohtaamaan hänen uhrejaan ja heidän omaisiaan ja pyytämään näiltä anteeksi.

Vapautumisensa jälkeen Landzo on jäänyt asumaan Suomeen, eikä hän voi enää koskaan muuttaa takaisin kotimaahansa, sillä hän ei saisi enää viisumia. Yksittäinen vierailu Bosniassa kuitenkin lopulta järjestyi, vaikka Matikaisen mukaan tapahtuma vaatikin paljon järjestelyä.

– Kyllähän kuvaustilanne siellä vaati aikamoiset turvajärjestelyt. Paikka, missä tapasimme, oli samainen hangaari, missä nämä hirmuteot oli tehty ja se on sotilasaluetta. Meillä oli mukana sotilasvartio ja kymmenen poliisia ympärillä aseistettuna, hän muistelee.

Matikainen kertoo itsekin yllättyneensä aluksi siitä, että bosnialainen sotarikollinen istuu suomalaisessa vankilassa. Kyseessä on Matikaisen mukaan kuitenkin yleinen, sopimuspohjainen käytäntö. Kaikki tuomitut eivät mahtuisi Haagiin, Alankomaihin, jossa kansainvälinen rikostuomioistuin sijaitsee.

– Kun Haagissa käydään sotatuomio-oikeudenkäyntejä, vankeja sijoitetaan ympäri maailmaa. Suomellakin on oma kiintiönsä heille.

Matikainen ja Feldballe-Petersen saivat myös Haagin rikostuomioistuimelta oikeuden käyttää joitain Landzon oikeudenkäynnissä käytettyjä arkistomateriaaleja osana elokuvaa.

Vaikka elokuvan päähenkilönä on sotarikoksiin syyllistynyt Landzo, Matikainen korostaa, ettei dokumentin tarkoituksena ole nostaa tätä sankariksi tai uhriksi, tai vähätellä uhrien kokemuksia. Matikainen pohtii, että elokuvissa yleisön on helpompaa samastua uhrien kohtaloon ja tuntea empatiaa heitä kohtaan. Ihmisen kyky pahaan on vaikeampaa kohdata.

– Itsekin olen miettinyt, miten tehdä tällaisesta ihmisestä elokuva, Matikainen toteaa.

Anteeksiantamaton on jo saanut kansainvälistä tunnustusta, kun se sai Italiassa järjestettävillä Perugia Social Film Festival -elokuvajuhlilla tuomariston kunniamaininnan. Kyseessä on yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja ihmisoikeuksiin keskittyvä elokuvatapahtuma. Tunnustuksen saanut elokuva lähtee Matikaisen mukaan kiertämään paremmin myös muilla elokuvafestivaaleilla ympäri maailmaa.

– Aiheen tärkeys ja elokuvan vakavuus on kyllä hyvin ymmärretty. On tärkeää keskustella, että mitkä seikat aiheuttavat sen, että ihmisestä tulee pahantekijöitä. Tämä Esadkin oli ihan tavallinen bosnialainen poika, kiinnostunut koirista ja maalaamisesta. Sitten tulee sota, hän liittyy armeijaan ja pilaa kahdessa kuukaudessa oman ja muiden elämän, Matikainen kiteyttää.

Suomessa Anteeksiantamaton pääsee teatterilevityksen lisäksi osaksi Suomen Elokuvasäätiön, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen AVEK:in ja Kirkon Mediasäätiön vaikuttavuustyöhanketta. Elokuva muuttaa maailmaa -hankkeen kautta Anteeksiantamaton nähdään ensi keväänä kaikissa Suomen vankiloissa ja seurakunnissa.

– Näytöksissä voidaan keskustella sovituksesta ja siitä, mikä tuomio on mihinkin rikokseen riittävä, ja miten sen pystyy sovittamaan. Anteeksiannon teemat ovat elokuvassakin uskontokuntaan katsomatta peruskysymyksiä. On kiinnostavaa lähteä kiertämään kuntia ja pitämään keskusteluja asiasta, Matikainen kertoo.

Matikainen on työskennellyt viime vuosina useammankin raskaan aiheen parissa. Hän toteaa, etteivät aiheet ole kuitenkaan vieneet uskoa ihmiskuntaan, päinvastoin.

– Dokkareiden kautta pääsee tutkimaan elämää ja maailmaa, mikä on todella antoisaa.

Seuraava dokumenttielokuva, jossa Matikainen on mukana, on tammikuussa ensi-iltansa saava Rodeo. Kiur Aarman ja Raimo Jõerandin ohjaama elokuva kertoo Viron ensimmäisestä hallituksesta maan itsenäistymisen jälkeen. Matikainen toimii elokuvan osatuottajana yhdessä Aarman kanssa.

– Viro oli tuolloin maa, jossa ei ollut mitään, ja kaikki ministerit olivat kolmekymppisiä. Se on aika huikea, mutta myös onnellinen tarina, Matikainen toteaa.