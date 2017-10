Kurkistus bemariharrastajien sielunelämään

Bimmer Tuning Club of Finlandin (BTCF ry) Pohjois-Karjalan bemariharrastajat pitivät tänä syksynä toisen kerran ison kokoontumistapahtuman. Ihmisiä ja kalustoa oli saapunut Marjalan ABC:n pihaan noin 70 autokunnan voimin aurinkoisena lauantaina.

Esillä oli niin uudempia kuin vanhempiakin niin sanottuja moderneja klassikoita sekä myös hieman erikoisempaa kalustoa autojen lisäksi. BMW tarkoittaa yhtä kuin Baijerin moottoritehdas, joten eräs harrastaja oli tuonut paikalle myös BMW-moottoripyöränsä. Pari tuntia kestäneen parkkipaikkatapaamisen jälkeen noin 50 auton porukka kävi kruisailemassa vielä maakunnassa.

Riku Kettunen on tapahtuman yksi alullepanija Tuija Kinnusen ja Jenna Virran ohella. Rikun mukaan Joensuussa on aina ollut runsas BMW-harrastajapiiri ja vuosien varrella on pidetty jonkin verran tapaamisia.

– Viime vuosina kuitenkin on ollut hiljaista, joten vuonna 2016 me porukassa järjestimme kokoontumisen saadaksemme vähän äksöniä susirajalle, Kettunen kertoo.

He ajattelivat tapaavansa pienellä kaveriporukalla, mutta paikalle saapuikin heidän yllätyksekseen lähes 90 bemaria.

Viime vuoden tapahtuma onnistui niin hyvin, että he päättivät järjestää myös tänä vuonna samanlaisen kokoontumisen. Mukaan saatiin tällä kertaa yhteistyökumppaneita tukemaan tapahtuman järjestämistä.

Riku Kettunen kertoo oman autoharrastuksensa lähteneen jo lapsuudesta.

– Pienestä pitäen on kuljettu isän mukana kaikenlaisissa moottoriurheilutapahtumissa. Lisäksi tutut ajoivat F-Cuppia ja niitä oltiin lisäksi huoltamassa. Sitten perheen voimin ajettiin kartingia, josta pikkuhiljaa mopoilun kautta siirryttiin henkilöautoihin.

– Niitä sitten rakennettiin milloin isän ja milloin kavereiden kanssa. Vähitellen bemarit rupesivat kiinnostamaan, ja 18 vuoden iästä lähtien on bemareilla menty, Kettunen selostaa.

Autona Kettusella on vuosimallin 1990 tumma ja tulinen Coupé-mallinen BMW 850iA. Nuoruuden haave toteutui lopulta syksyllä 2009. Kettunen on pitänyt aina hieman massasta erottuvista autoista, ja kasisarjan bemarissa on vain sitä jotain: auto on klassisen kaunis ja sen löytää helposti parkkipaikalta.

Auton 5.0-litraisesta V12-moottorista saa myös hyvin väännettyä juttua muiden ihmisten ja harrastajien kanssa. Kettusen mielestä harrastamista hankaloittavat koko ajan tiukentuvat säännöt ja lait, jotka mutkistavat paljon auton rakentamista ja muuttamista mieleiseksi.

– Kaikesta huolimatta on mukava nähdä, että porukka jaksaa harrastaa ja rakentaa hienoja laitteita sekä nauttia niillä ajamisesta.

Bemareista keskustellessa nousevat usein esille myös legendat siitä, että autot ovat 80-luvun juppien autoja ja kalliita hankkia sekä ylläpitää. Lisäksi liikenteessä niiden väitetään olevan monelle punainen vaate.

Kettunen ei allekirjoita tätä, vaan vanhat legendat alkavat hänestä pikku hiljaa hävitä.

– Lisäksi ne ovat tietty laadukkaita autoja, joita kannattaa rohkeasti käydä kokeilemassa, Kettunen heittää loppuun ja toivottaa lämpimästi clubin toimintaan mukaan kaikki uudet bemareista kiinnostuneet.