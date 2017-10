Oikeat tanssit oikeaan aikaan Outokummussa

Malmikummun yrittäjä Emma Belov, 24, kävelee edestakaisin pienen varastotilan ja Malmikummun yökerho Bar Tunnelin jääkaapin väliä.

– Joo, kyllä minua jännittää, miten tanssikansa Itä-Suomessa ja paikalliset ihmiset ottavat uuden paikan vastaan.

– On innostavaa nähdä, millaisia kokemuksia syksyn aikana tanssi-illoista ja nuoremman yleisön bileilloista saadaan, Belov myöntää ja lastaa yökerhon jääkaappiin aineksia kelkkoihin, valkovenäläisiin ja marianneihin sekä tietysti olutta ja siideriä.

Samaan aikaan yläkerrassa käy huiske.

Malmikummun väki kantaa ravintolasalin pöydät Takka-Kabinettiin, varaa tuoleja seinän vierustoille ja huolehtii eteisaulaan tuoleja, jotta on helpompi vaihtaa jalkaan tanssikengät.

Pieni pöytä pitää vielä sijoittaa sopivaan paikkaan, jotta siihen voi laskea juomansa.

Kaikesta näkee, että tämä väki tuntee tanssikansan toiveet ja jokainen tietää, mitä on tekemässä. Reilussa tunnissa sali on tanssiparketti, ja illan bändi, Helmenkalastajat, aloittaa roudaamisen.

Emma Belov on jo harjan kanssa viimeistelemässä parkettia, sillä hän tietää, että tanssijoita eivät lounasmurut valssin pyörteissä ilahduta.

Belov on kasvanut yrittäjyyteen pikkutytöstä lähtien, sillä hänen molemmat vanhempansa olivat yrittäjiä.

– Ei sitä voi ymmärtää muut kuin he, jotka ovat kasvaneet yrittäjäperheessä.

– Kun tekee yhdessä töitä, niin yrittämiseen kasvaa. Vanhemmat voivat houkuttelun sijasta varoittaa alkamasta itse yrittäjäksi, ja silti on tässä, Emma Belov miettii ja myöntää, että yläkouluiässä oli vuosia, jolloin yrittäjyys oli hänelle se viimeinen vaihtoehto.

Yläkoulun jälkeen hän kuitenkin haki ja pääsi Kuopioon opiskelemaan ravintola-alaa. Opiskellessa oli luonnollista olla mukana perheen yrityksissä. Tutuksi tulivat Outokummun Vanhan kaivoksen ravintolat, Lounasravintola Säpäkkä, HK:n Henkilöstöravintola, Opiskelijaravintola Monikko ja leppävirtalainen Viihdekeskus Tulenliekki.

– Opiskellessa työskentelin näissä kaikissa. Työharjoitteluissa olin myös Kuopiossa Pressossa ja koulun yhteydessä olevassa Best Western Hotel Savonia -hotelli-ravintolassa sekä eri lounasravintoloissa, Belov kertoo.

Vuoden 2017 alusta Emma Belov on ollut virallisesti Malmikummun yrittäjä.

– Malmikumpu muuttuu vähitellen haaveitteni paikaksi. Eri ravintolatilat alkavat olla remontoidut oman maun mukaisiksi. Hotellihuoneisiin on tulossa pintaremonttia, Belov kertoo.

Käytännöllistä on myös se, että Kaivos Burger muuttuu tanssi-iltoina buffetiksi, josta saa kahvit, teet, virvoitusjuomat ja suolaista ja makeaa kahvileipää.

Myös hotelli on hyödyllinen lisäpalvelu tanssi-iltoina, vaikka tanssikansa on Belovin mukaan valmis ajamaan pitkiä matkoja edestakaisin mieleiseen tanssipaikkaan.

– Joskus voi olla mukava ottaakin tanssi-illan sijasta miniloma. Näitä mini-lomasta innostuvia tanssijoita varten tarjolla on tanssi-iltapaketteja. Näin tanssilippu, yöpyminen, majoitus ja aamupala on paketoitu yhdeksi edulliseksi tuotteeksi.

Emma Belov haluaa esitellä karaoketilankin. Vuonna 1968 rakennetun Malmikummun tilaratkaisut ovat sellaisia, ettei karaokelle heti löytynyt paikkaa.

– Olin itse juhlimassa, ja Kuopiossa Apteekkarissa näin ratkaisun, josta kiinnostuin. Siellä on erillinen karaokehuone ja huoneessa oli laulajien älykännykällä käyttämä karaokelaite.

Sen jälkeen hän katseli Malmikumpua ennakkoluulottomammin, ja vanha pommisuoja alkoi näyttäytyä kerrassa sopivana karaokepaikkana.

– Se on äänieristetty erillinen tila ja siellä on ihan mukavasti neliöitä. Tilaan on laskettu sopivan 40 asiakasta.

Tanssi-illan aikana seurue jos toinenkin eksyy karaoken pariin aivan varmasti, ja sen ilon nuori yrittäjä asiakkailleen mielellään suo.