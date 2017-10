Ei ne palkat vaan liian suuret menot

Työ ja tekijä eivät tilastojen mukaan kohtaa. Työttömien määrä kasvaa, mutta samaan aikaan avoimien työpaikkojen määrä nousee. Jotain on pielessä. Heili kysyi mielipiteen yhdeltä yrittäjältä, joka on onnistunut yrityksensä rekrytoinnissa.

Vuonna 2003 perustetun GURU Entertainment & Security Oy johtajan Jari Tammikummun mielestä keskustelu on keskittynyt tällä hetkellä liikaa työnantajan palkkakustannuksiin. Yrityksen kustannusrakennetta tarkastelemalla saattaa Tammikummun mukaan hyvinkin löytyä selitys sille, miksi noususuhdanteesta huolimatta ei ole varaa palkata lisää käsipareja sesonkiaikoihin.

Jari Tammikummun mukaan hänet on yllättänyt se, että moni työntekijä olettaa työn olevan määräaikainen.

– Työn oletetaan olevan pätkätyötä. Jos työtä hakee 30 eri paikassa työskennellyt hakija, niin tuskin sellainen sitoutuu meihinkään pitkäksi aikaa. Sellaisen palkkaamista harkitsen kyllä vakavasti.

Tammikumpu kertoo olevansa onnekas, sillä Guruilla ensimmäisen seitsemän vuoden aikana työntekijät eivät vaihtuneet muuten kuin paikkakunnan vaihdoksen takia.

– Pyrin avaamaan kaikille työntekijöille yrityksen rakennekuluja ja esimerkiksi sitä, mitä se konkreettisesti tarkoittaa, jos reklamaation takia joudutaan palauttamaan asiakkaalle rahaa.

– Työntekijän pitää sisäistää, mistä se oma palkka koostuu. Kaikki eivät ymmärrä, että yritys ei ole loppumaton säkki. Kun työntekijä ymmärtää tulosvastuunsa, se myös motivoi.

Työntekijän 1800 euron palkkakustannukset ovat työnantajalle 2340 euroa.

Mukaan ei ole laskettu toimitiloja, kalustoa, työvaatteita tai työvälineitä.

Tammikumpu kertoo, että hänen yrityksensä on monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka, joten hän kokee vastuukseen perehdyttää työntekijä mahdollisimman hyvin myös sisäiseen yrittäjyyteen.

Tammikumpu on koulutukseltaan myös ammatillisten aineiden opettaja.

– Kaikki työntekijät eivät ymmärrä sisäisen yrittäjyyden käsitettä, mutta se on opittavissa kun opetetaan. Mielipiteeni on, että tällä hetkellä keskustelu liikkuu liikaa työntekijöiden kustannuksissa. Jos tarvetta on, mutta ei ole varaa palkata työntekijää, niin tarkastaisin yrityksen kustannusrakennetta.

– Kehitettäisiin mieluummin omaa toimintaa kuin tuskailtaisiin veroja. Palkan suuruuden ei pitäisi olla ongelma, mutta joustavuutta puolin ja toisin hieman penäisin.

Työaikapankki on Tammikummun mielestä hyvä asia, ja hän toivoisi sitä käytettävän rohkeasti. Työaikapankin toimintaperiaatteen mukaan työssä ollaan tarvittaessa perustyöaikaa pidempään.

Tuntipankkiin kertyy plussaa, ja kun työssä ollaan vähemmän kuin perustyöaika, tuntipankista vastaavasti vähenee saldoa. Työaika­saldo on näiden plus- ja miinusaikojen summa.

– Työaikapankin idea on, että töitä tehdään silloin kun niitä on ja sitten kun on vähemmän, pysyisi palkkatulot suurin piirtein samana. Kun yrityksessä on noususuhdanne, esimerkiksi meillä sesonki on heinäkuussa, niin silloin tehtäisiin rajojen mukaan niin paljon kuin mahdollista. Koska olemme turvallisuusalalla, niin ylitöiden teettäminen on riski, ja ne tehdään tietysti aina työntekijän suostumuksella.

Tammikummun mielestä työntekijöiden ja työnantajien vastakkainasettelusta pitäisi pyrkiä eroon.

– Oman kokemukseni mukaan työntekijöiden jousto on kiinni työilmapiiristä. Hyviä työntekijöitä tulisi kannustaa ja palkita. Jos työntekijä tekee hyvää duunia ja on arvokas firmalle, niin aika tyhmä työnantaja on, jos tätä ei huomioi mitenkään.

– Ammattiliitot ovat ehdottomasti hyvä asia, mutta niiden pitäisi toimia työntekijän turvana kaikille työntekijöille. Nyt osa aloista on ilman liiton turvaa ja syntyy harmaa alue, missä työnantajat eivät välttämättä noudata kaikkia sääntöjä.

– Yrittäjän tulee kantaa se vastuu, eikä sysätä sitä työntekijälle. Ei työntekijän palkasta voida pidättää mitä tahansa kuluja, jos yrityksellä menee huonosti.

Tammikumpu on törmännyt työpaikkaa hakevaan valmistumisen kynnyksellä olevaan nuoreen, joka pelkäsi palavansa loppuun, jos tekisi kolme kuukautta töitä täysillä tunneilla.

– Kyllä sellainen jää valitettavasti mieleen, kun valmistumisen jälkeen sama ihminen tulee hakemaan töitä, Tammikumpu pohtii.

Sunnuntailisien poistosta Jari Tammikummulla on kaksijakoinen mielipide.

– Terveydenhuoltoalalla ja esimerkiksi poliisi- ja palomiestehtävissä toimivien tulisi mielestäni jatkossakin saada sunnuntailisää, sillä näillä aloilla on pakko tehdä töitä seitsemänä päivänä viikossa.

– Ravintola-alalla sen sijaan työt painottuvat viikonlopulle, enkä näe enää tänä päivänä välttämätöntä tarvetta sunnuntailisälle. Ravintolat joutuvat pitämään sunnuntaisin ovet kiinni, onko se sitten kuluttajan kannalta hyvä?

– Tässäkin miettisin sitä paikallisen sopimisen mahdollisuutta. Jos osa työntekijöistä olisi valmis työskentelemään sunnuntaina vaikka pienemmällä lisällä, miksi se ei olisi mahdollista.

– Tässä siirtäisin kuitenkin pallon kuluttajille. Ovatko he valmiita maksamaan hieman lisää siitä, että saavat palveluja myös sunnuntaisin ja iltaisin?

Tammikummun mielestä palvelualoilla esimerkiksi myyjien persoonalla on merkitystä, ja hyviä tyyppejä kannattaisi nostaa yrityksissä esiin.

– Esimerkiksi Kone-Jönneille ei kannata mennä ostamaan mitään pientä, koska sieltä saattaa kävellä ulos ruohonleikkurin kanssa, Tammikumpu nauraa.

– On myös paikkoja, joissa palvelun sijaan saa huonoa kohtelua, esimerkiksi myyjät eivät osaa lukea asiakasta oikein. Siinäkin on vikaa koulutuksessa tai perehdytyksessä. Asiakaspalvelua voi oppia, kun joku opettaa.

– Asiakkaan ignooraamiseen ei tulisi enää missään paikassa sortua tai luokitella häntä ulkoasun perusteella. Joskus kun on suoraan raksalta mennyt autoliikkeeseen, ei ole myyjä tullut edes kysymään mitään. Se on ottanut päähän.