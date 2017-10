Kulttuuri tulee kotiin, vain sinulle ja ystävillesi

Jos omasta kaveripiiristä ei löydy ketään, joka osaisi vaikkapa soittaa kitaraa, kertoa tyhmiä mutta naurattavia juttuja, lukea runoja, esittää pienoisnäytelmän tai tehdä taikatemppuja, Suomen suurista kaupungeista nyt myös Joensuuhun kurkottava kotikulttuurikonsepti voi auttaa.

– Se tarjoaa mahdollisuuden kysyä puolitutulta, tai jos rohkeutta riittää, tuntemattomalta, että hei, meillä on tällainen pieni illanistujaistapahtuma ja sinne olisi kiva saada jotain liveohjelmaa. Olisiko ketään? Kotikulttuuri Joensuu -ryhmän jäsen Kyösti Kemppilä summailee.

Konsepti ei työllistä ketään eikä kukaan saa siitä myöskään palkkaa, jos henkistä rikastumista ei lasketa. Kotikulttuurin tavoitteena kun on tuottaa miellyttäviä kokemuksia ihmisten arkeen ja yhteisiin hetkiin.

Esiintyjälle se tarjoaa mahdollisuuden testauttaa uusia ideoita yleisöllä ja erilaisissa miljöissä.

Nykymaailmassa, jossa trendinä on tuottaa viihdykettä aina vain isommin ja suuremmille yleisöille, yhdelle tai harvalle esiintyminen yksityisissä tiloissa on poikkeava tapa tehdä kulttuuria.

– Yleensä esityspaikkana on jokin kulttuurilaitos tai muu tarkoitukseen sopiva tila ja halutaan tavoittaa monia ihmisiä. Samasta syystä kotikulttuurikonseptissa katsojan kokemus on toisenlainen – kulttuuri tulee kotiin, vain sinua tai sinua ja ystäviäsi varten, Kemppilä vertaa.

Joensuussa kotikulttuurikonseptia on kypsytelty suurin piirtein vuoden päivät. Kemppilän mukaan toiminta on käynnistynyt hyvin verkkaisesti, ja samanlaisena hän epäilee sen jatkuvan vielä seuraavankin vuoden. Se tosin ei haittaa, sillä Kemppilä näkee konseptin hitaan muhimisen vain hyvänä asiana.

Suurin syy rauhalliseen tahtiin lienee se, ettei konseptilla ole koordinaattoria. On vain muutaman kulttuuriaktiivin Facebookiin perustama ja ylläpitämä Kotikulttuuri Joensuu -ryhmä, jossa on tällä hetkellä hieman alle 150 jäsentä.

– Sen kautta on pikkuisen helpompi törmäyttää ihmisiä toisiinsa kuin puhelinluettelosta arpomalla. Facebook-ryhmä ei kuitenkaan järjestä tai luo tapahtumia. Painotamme, että tarjottavan viihdytyksen tai esityksen on jo oltava olemassa, samoin paikan ja esitystä tarvitsevan porukan. Ryhmä on vain alusta, jossa nämä voivat kohdata, Kemppilä selventää.

Kotikulttuuritapahtumista ihmiset sopivat keskenään, eikä niistä ole tarkoitus tiedottaa Facebook-ryhmässä. Sen sijaan ryhmässä voi antaa palautetta, jos jokin esitys on mennyt hyvin – tai hyvin huonosti.

Tarjottavissa esityksissä tärkeintä on hyvä mieli. Ammattilainen ei tarvitse olla, mutta asenteessa on hyvä olla tiettyä ammatillisuutta, sillä konsepti pohjaa luottamukseen ja toisten huomioimiseen.

– Kun ihmiset tarjoavat oman tilansa esitykselle, he varmistavat, ettei siellä ole mitään vaaratekijöitä. Esimerkiksi lemmikeistä on informoitava etukäteen.

– Se tietää vastuuta myös esitysten tarjoajille. Heidän pitää olla varmoja, ettei esitys haittaa tai vaaranna ketään fyysisesti. Ettei muutaman neliön olohuoneeseen lähdetä tekemään mitään tulijongleerausta. Maalaisjärkinen läpiajattelu, että mitä minun ja muiden tulee ottaa huomioon, on ihan paikallaan, Kemppilä muistuttaa.

Myös välimatkat kannattaa ajatella järjellä. Jos esiintyjän pyytää esimerkiksi Joensuusta Valtimolle, Kemppilän mielestä on säädyllistä maksaa edes bensarahat. Konseptin ideana kun ei ole myöskään köyhdyttää ketään.

Viralliseen Suomi 100 -ohjelmaan kuuluva Vuosisadan kulttuurigaala aiheutti viime talvena närästystä ehdottamalla, että siihen osallistuvat taiteilijat esiintyisivät ilmaiseksi. Rahan sijaan järjestäjät tarjosivat esiintymispalkkioksi näkyvyyttä.

Kotikulttuurikonseptia ei kannata edes ajatella tilaisuutena säästää esiintyjäpalkkiossa.

– Jos on kymmenien ihmisten juhlat, ja sinne halutaan ulkopuolinen esiintyjä ilmaiseksi, sitten kannattaa miettiä, pitäisikö mieluummin hävetä. Tuttu esiintyjä on eri juttu, ja jokuhan saattaa antaa esityksensä lahjana.

– Mutta jos liikutaan sellaisissa ihmismäärissä ja tuotantokoossa, joka pitää sisällään rahaa, silloin ihmisille, jotka duunin tekevät, kuuluu maksaa. Tai sitten tapahtumaa ei kannata edes järjestää, Kemppilä korostaa.

Kulttuurin kentällä monipuolisesti operoiva Kemppilä itse on mukana Kotikulttuuri-ryhmässä näin aluksi Livejukebox-esityksellään. Ryhmän kautta hän ei ole vielä päätynyt kenenkään olohuoneeseen soittamaan, mutta tuttujen välityksellä sana Kemppilän 250 kappaleen jukeboxista on kiirinyt eteenpäin.

– Olen ollut joissain kymmenen hengen illanistujaisissa jossain nurkassa rämpyttämässä kitaraa ja hoilottanut siinä ohessa. Ihmiset ovat useammin hymyilleet kuin eivät, hän lisää.