Villiponin paheellinen painos

Ford Mustang on piristävä näky katukuvassa. Tästä autosta on harmaus ja tavallisuus poissa.

Ford Mustang aloitti vuonna 1964 USA:ssa niin sanottujen poniautojen tarinan, joka on jatkunut keskeytyksettä jo yli 50 vuotta. Vuosien varrella monta eri korimallia on tullut ja mennyt, mutta konsepti on ollut koko ajan sama: pitkä konepelti, matkustamo takana, takaveto ja tarjolla on ollut lähes aina myös V8-moottori. Kaikki nämä ovat läsnä myös tässä koeautossa, ja tänä päivänä teholukemaksi kirjoitetaan 422 hv/530 Nm.