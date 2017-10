Kuluvana lokakuuna työpäivät joensuulaisessa tatuointiliike La Escobar Familiassa ovat alkaneet lähes poikkeuksetta tatuoija ja kuvataiteilija Jani Strandin kysymyksellä: Noh, onko pitänyt?

Tatuointiliikkeen koko henkilökunta, Jani, liikkeen omistaja ja tatuoija Inkku Escobar sekä tatuoija Rita Gröhn osallistuvat lihattomaan lokakuuhun. Inkku ja Rita viettävät koko kuukauden vegaaneina, eli jättävät ruokavaliostaan kaiken eläinperäisen, ja Jani kasvissyöjänä ruksii lihatuotteet ostoslistastaan yli.

Idean kokeilusta heitti ilmoille Inkku.

– Ei minulla ollut siihen mitään varsinaista tarkoitusperää kuin että testataan, millaista on. Haluatko Jani keksiä jonkin syyn, miksi olemme mukana? Inkku kysyy.

– Niin, viime aikoina ei ole tullut syötyä hirveästi lihaa. On ehkä muutenkin tullut mietittyä näitä juttuja, Jani vastaa.

– Tätä tulee nykyään kuitenkin vähän joka tuutista; puolustetaan eläinten oikeuksia ja mietitän hyviä arvoja ja valintoja. Kyllä se saa miettimään, että totta, ei olisi lainkaan huono idea olla lihattomana, Inkku vielä jatkaa.

Docventures-televisio-ohjelmasta alkunsa saanutta lihatonta lokakuuta on vietetty syksystä 2013 lähtien. Kampanja kannustaa ihmisiä lopettamaan lihansyönnin tai vähentämään sitä merkittävästi kuukauden ajaksi.

La Escobar Familian henkilökunta on aiemminkin harrastanut yhteisiä tempauksia, mutta ne eivät ole olleet yhtä kantaaottavia. Keskinäisen supinan sijaan he myös päättivät tuoda osallistumisensa lihattomaan lokakuuhun tiedoksi asiakkailleen kertomalla siitä tatuointiliikkeen Facebook-sivulla ja haastamalla heidät mukaan.

– Laitetaan hyvä kiertämään ja saadaan ihmiset vähän ajattelemaan asioita. Palaute on ollut hyvää, kukaan ei ole tullut varsinaisesti syyttelemään, mutta on sellaistakin palautetta, että ”kyllä liha miehen tiellä pitää”. Mutta pääasiallisesti kommentit ovat olleet kannustavia ja peukkua nostavia, Inkku kuvailee.

Kuten liikkeen yhteiset tempaukset aiemminkin, myös lihaton lokakuu on vaikuttanut vain piristävästi jo valmiiksi hyvään yhteishenkeen. Inkun mukaan kolmikko on toistensa kanssa tekemisissä myös vapaa-ajalla, minkä myötä yhteistyö työpaikalla on hyvin luontevaa. He myös tukevat toisiaan niin työasioissa kuin henkilökohtaisessa elämässä.

La Escobar Familian muista yhteisistä puhteista Inkku mainitsee ulkomaanmatkat.

– Käymme joka vuosi jossain ulkomailla tatuointimessuilla. Joensuussa järjestämme Walk in -päiviä, ja seuraava on tulossa halloweenin tienoilla marraskuun alussa. Sitten on pikkujouluja ja tällaisia, joihin otetaan asiakkaita mukaan, hän kertoo.

– Ja joskus olemme keskenämme myös, Jani täydentää.

Jos sellainen hetki sattuu vapaa-ajalle, puhutaanko silloin työasioista?

– Kaikesta muusta, Inkku ja Jani nauravat yhtä aikaa.

Haastatteluhetkellä on lihattoman lokakuun 16. päivä. Jania lainaten: Noh, onko pitänyt?

– Tosi hyvin, ei ole ollut mitään ongelmia. Kun itse vedän vegaanina, mitä en ole aikaisemmin tehnyt, olen saanut lueskella tuoteselosteita tarkasti, mutta se ei ole ongelma. Vahingossa olen syönyt kalanmaksaöljykapselin ja kaatanut huoltoasemalla tavallista maitoa kahviin, mutta ne olivat ensimmäisenä tai toisena päivänä, Inkku summaa.

– Ei mitään ongelmaa. Eihän se ole kuin kulkea kaupassa ja olla ottamatta jotain, Jani puolestaan filosofoi.

La Escobar Familian tatuoijista Rita on muutenkin kasvissyöjä, mutta Inkun ja Janin lautasella lihaa on normaalisti satunnaisesti. Inkku tosin pyrkii välttelemään tehotuotettua lihaa ja suosii mieluummin esimerkiksi riistaa.

Lokakuun jälkeen paluuta ”normaaliin” ei enää ole.

– Lihattomuus varmaan jatkuu, mutta olen juustojen ystävä. Saatan varmasti vähentää paljon, mutta voi olla, että syksyn pimeinä iltoina herkuttelen, tai jouluna ainakin, juustoilla. Vegaaniset juustot ovat leivän päällä hyviä, mutta eivät oikein herkutellessa, Inkku miettii.

Myöskään Jani ei tunnista itsessään himoa, joka vaatisi lihaa.

– Ehkä kala on sellainen, mutta kyllä tämä varmaan jatkuu, hän epäilee.

Viereisessä huoneessa asiakkaalle tatuointia tekevä Rita on miettinyt vegaanina jatkamista.

– Ainakin maitotuotteiden vähentäminen on yllättävän helppoa. Ne todennäköisesti ainakin vähenevät, hän linjaa.