Järjestöaktiivi rentoutuu matkaillen

Merja Blomberg valmistautui innolla Joensuussa järjestettäviin valtakunnallisiin Yrittäjäpäiviin.

Syyskuun alusta lähtien Pohjois-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtajana on työskennellyt paljasjalkainen joensuulainen Merja Blomberg. Yrittäjäjärjestön lisäksi Blombergillä on paljon kokemusta myös muusta järjestötyöstä. Entinen partiolainen on tottunut olemaan monessa mukana, eikä jää lomillakaan paikoilleen.

Millaisin tunnelmin olet odottanut viikonlopun Yrittäjäpäiviä?

Nyt on se vaihe, että kaikki alkaa olla tehty ja nyt olemme junassa, joka menee vain eteenpäin, eikä jarrua paineta. On sellainen olo, että kaikki on otettu huomioon ja kaikki pitäisi olla reilassa. Sellaisia viime hetken säätöjä on tietysti ollut, mutta hyvillä mielin kyllä olen.

Mitä osaa tapahtumasta odotat eniten?

Lauantain gaalaa, jossa jaetaan valtakunnalliset yrittäjäpalkinnot ja juhla on Suomi 100 -hengessä. Perjantai on rennompi ilta. Meillä on perjantai-illassa Karjalaiset pidot ja heimoasu-teema sekä -muotinäytös, eli heimoasu voi olla joko kansallispuku, jääkiekkojoukkueen värit tai vaikka työhaalarit, miten kukin sen mieltää.

Mitä kaikkea nykyiseen työhösi kuuluu?

Tällä hetkellä kuuluu paljon, sillä mukana on vielä entisiä työtehtäviäni. Meillä aloittaa kuluvalla viikolla uusi työntekijä. Tällä hetkellä työajasta Yrittäjäpäivät vievät paljon. Edunvalvontapuolella on alkanut Joensuun työllisyysohjelma ja siinä teimme kauppakamarin kanssa kasvuestekyselyn. Hoiva-alan yritykset ja Siun Sote ovat myös keskiössä.

Mikä sai sinut alun perin mukaan järjestötoimintaan?

Järjestöurani alkoi Pohjois-Karjalan Partiolaisilta 10.10.1994. Olin nuorena harrastanut partiota ja partiolaiset hakivat silloin piirisihteeriä. Hain sinne ja pääsin haastatteluun, ja sillä polulla tavallaan ollaan edelleen. Olin nuorena aktiivinen toimija ja olin mukana kaikessa, muun muassa tukioppilastoiminnassa, kuoron sihteerinä, oppilastoimikunnassa edustamassa oppilaita ja tein koulun lehteä. Sieltä asti olen kasvanut siihen, että pitää olla paljon erilaista tekemistä.

Mitä eri töitä olet elämäsi aikana tehnyt?

Lukion jälkeen en oikein tiennyt, mikä minusta tulee isona ja pidin kaksi välivuotta. Olin joensuulaisessa kaupan alan yrityksessä kenkämyyjänä. Myin myös farkkuja, miesten pukuja, naisten vaatteita ja somistajan kanssa somistimme ikkunoita. Tekstasin myös mainostekstejä ja tein puhenauhat myymälään.

Kahdessa vuodessa kävin koko talon läpi ja lähdin opiskelemaan silloiseen kauppaoppilaitokseen laskentatoimen linjalle. Kauppaoppilaitoksen jälkeen olin lääkärikeskuksessa töissä, mutta sitten alkoi lama-aalto. On ollut hyvä nähdä erilaisia ammatteja. Nuorille kun saisi iskostettua, että kannattaa kokeilla erilaisia töitä. Järjestötyö on monipuolista ja mielenkiintoista.

Onko sinulla harrastusta, joka on seurannut mukana lapsuudesta saakka?

Varmaankin laulaminen. Nuorena harrastin musiikkia ja olin yläasteella ja lukiossa kuorossa. Sitten laulu jäi ja se syttyi itse asiassa uudestaan, kun tulin tänne töihin. Vuonna 2007 järjestimme maakunnallista yrittäjäjuhlaa Areenaan, jonne tuli yli tuhat henkeä. Kehitimme sinne 007 James Bond -teeman ja Vänskän Annen kanssa sovittiin, että voimme laulaa siellä. Aloitin silloin laulutunnit, mutten ehtinyt käydä kuin muutaman kerran, kun sitten siellä tapahtumassa täräytettiin. Nykyään käyn edelleen laulutunneilla.

Mistä partiotaidosta on ollut eniten hyötyä?

Partiossa on hyvä johtamiskoulutus. Siellä tuli käytyä järjestön johtamisesta lähtien kaikki koulutukset, kuten partiotaitokilpailu-, partiojohtaja- ja laumanjohtajakoulutukset. Järjestimme myös parit isot suomenmestaruuskilpailut, eli organisoinnista ja ihmisten kanssa tekemisestä olen saanut kokemusta.

Minkä taidon haluaisit seuraavaksi oppia?

Kävin kesällä golfkurssin ja kävin peräti kaksi kertaa greenillä. Olin kymmenen vuotta pohtinut sitä, että pitäisikö green card suorittaa, ja nyt sen suoritin. Nythän minulla on sitten seuraavat kymmenen vuotta tässä aikaa harjoitella! Kielistä italia voisi olla sellainen, mitä opetella, jos olisi aikaa.

Pidätkö matkustelusta vai rentoudutko parhaiten kotona?

Pidän matkustelusta, olisin heti lähdössä! Minulla on vielä viikko kesälomaakin pitämättä ja mietin, että missä vaiheessa nostaisin kytkintä. Minun oli kauhean vaikeaa olla kolme viikkoa kotona lomalla, sillä minulle loma on lomaa silloin, kun pääsee pois. Chileen matkustaminen on haaveeni, sinne vielä lennän joku päivä.

Oletko kissa- vai koiraihminen?

Koiraihminen. Olen kissoille allerginen. Minulla on havannankoira, 10-vuotias Lulu.

Miten selätät syksyn pimeyden?

Tähän mennessä olen selättänyt sen ihan vain nukkumalla.

Onko sinulla jotain suunnitelmia tai toiveita, joita aiot toteuttaa vielä tämän vuoden puolella?

Yrittäjäjärjestön puolella olisi tarkoitus pistää hakuun omistajanvaihdoshanke. Sellaiselle olisi tarvetta ja tilausta. Omassa elämässä sitten pitäisi ottaa aikaa itselle. Olen luova ihminen ja tarvitsen välillä ihan sellaista käsillä tekemistä, kuten ompelemalla yrittäjäpäiville oman heimoasun. Jääköön se sitten yllätykseksi. Ja haave on, että pääsisin tänä vuonna vielä jonnekin matkalle!