Ihminen voi tipahtaa monesta eri syystä Suomen järjestelmistä

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ovat vain osa niin sanotuista paperittomista. Joensuun kaupunginvaltuusto pohti, miten heidän elämänsä voidaan järjestää.



Joensuun kaupunginvaltuusto keskusteli syyskuussa paperittomien asemasta. Puhe pyöri majoituksessa, ruokailussa, terveydenhuollossa ja mahdollisten palvelujen rahoituksessa, mutta kuinka suuresta ilmiöstä oikeastaan on kysymys?

– Ensinnäkin: sehän on vaihtuva ilmiö, huomauttaa Ville Elonheimo, joka on ollut muun muassa käynnistämässä vapaaehtoistyöllä pyörivää Global Clinic -terveydenhuoltoa Joensuuhun.

– Ihmiset jäävät ilman oleskelulupaa eri syistä ja tipahtavat suomalaisten järjestelmien ulkopuolelle eri tahdissa, ja kyse on muistakin kuin kielteisen päätöksen saaneista turvapaikanhakijoista. Tänne on tultu myös opiskelemaan ja töihin, ja sitten on tapahtunut joitakin muutoksia, jotka ovat pudottaneet ihmiset välitilaan, jossa yritetään päästä takaisin suomalaisen järjestelmän pariin.



Helsingin malli

Maaliskuussa 2017 Anni Järvinen (vas.) ja 21 muuta kaupunginvaltuutettua kaikista silloisista Joensuun valtuustoryhmistä jätti aloitteen paperittomien majoituksen järjestämisestä. Tällä hetkellä majoitusta on tarjolla Antinkujan yömajassa, ja ruokailemassa voi käydä hoivakoti Koivupihassa sosiaalitoimistosta haettua ruokalippua vastaan. Eero Bogdanoff (ps.) kertoi käyneensä tutustumassa tilanteeseen Antinkujalla ja kuulleensa, että palvelua ei juuri käytetä. Miksi, kysyi Bogdanoff.

– Minun tuntumani mukaan yömajaan on kiinnostusta enemmänkin, jos muuta majapaikkaa ei ole. Ruokailu taas on tavallaan yksinkertaisesta systeemistä huolimatta byrokraattinen, Elonheimo pohtii.

Elonheimon mukaan Helsingissä vastaava asia on hoidettu ruokakauppoihin annettavilla maksusitoumuksilla.

– Lisäksi siellä on tunnustettu, että ihminen tarvitsee kommunikaatiovälineitä, ja että kaupungissa pitää päästä liikkumaan. Siellä on annettu joiksikin viikoiksi muutama kymppi käyttörahaa.



Pietarsaaren malli

Myös Anni Järvinen kannustaa maalikuussa jättämässään valtuustoaloitteessa katsomaan mallia muualta.

– Pietarsaaressa paperittomille tarjotaan majoitus ja ruoka. Lisäksi perusopetuksessa oppivelvollisuusikäiset lapset saavat käydä koulussa ja neuvolassa ja kaikille tarjotaan akuuttia sairaanhoitoa, aloitteessa todetaan.

Joensuussakin kaikki saavat terveydenhuoltolain velvoittamaa kiireellistä hoitoa julkisen terveydenhuollon kautta. Hoitokulut pyritään perimään ihmiseltä itseltään.



Terveydenhuolto

Joensuussa on toiminut vuodesta 2013 saakka vapaaehtoisvoimin pyörivä Global Clinic -terveydenhuolto, jota olivat käynnistämässä Ville Elonheimo sekä sydänlääkäri Juha Mustonen, joka toimii myös keskustalaisena kuntapoliitikkona. Mustosen mukaan vapaaehtoisten pyörittämää terveydenhuoltoa on käyttänyt vuosittain 5–10 ihmistä.

– Tänä vuonna heitä on ehkä puolisen tusinaa. Rahallisesti kyse on muutamien kymppitonnien toiminnasta. Aika pienimuotoista se on ollut, Mustonen pohtii.

Mustosen mukaan tähänastinen hoidontarve on ollut varsin yksinkertaista yleislääkäritason hoitoa.

– Meillähän tässä on hyvää se, että mukana ovat kirurgi, gynekologi, psykiatri, yleislääkäri ja minä sydänlääkärinä sekä muutama hoitaja. Se, joka saa ensimmäisenä puhelun, voi soittaa sille lääkärille, joka pystyy hoitamaan asian.

Vaikka käyttö onkin ollut toistaiseksi pientä, Joensuussa on Mustosen mukaan valmiudet hoitaa myös heitä, jotka ovat kokeneet todella rankkoja asioita sota-alueella.

Mutta mitä mieltä Mustonen on ajatuksesta, että suomalainen yhteiskunta huolehtisi nykyistä laajemmin myös paperittomien terveydenhuollosta?

– Koska sosiaali- ja terveysasiat ovat meillä Siun soten hoidettavana, Siun soten luottamusihmisten pitäisi käsitellä asiaa, Mustonen vastaa.

– Asia koskee lapsia, raskaana olevia naisia ja synnytyksiä. Tällä hetkellä tarve on Joensuussa niin vähäinen, että vapaaehtoinen Global Clinic -toiminta riittää.



Huoli lasten koulunkäynnistä

Joensuun monikulttuurisuusyhdistys Jomonin koordinaattori Henna Middeke on huolestunut lapsista, joita uhkaa jääminen ilman koulutusta.

– Suomessa on ollut nyt pari tapausta, että lapsi on haettu käännytettäväksi koulusta tai päiväkodista, Middeke kertoo.

– Kun poliisi päättää toteuttaa käännytyksen hetkellä, jolloin lapsi on koulussa tai päiväkodissa, se käyttää lasta kiinnioton välineenä. Se sotii YK:n lastenoikeuksien julistusta ja meidän omiakin somalaisia perusoikeuksiamme vastaan.

Middeke mukaan Jomoni ry on voinut tähän saakka luvata, että lapsen voi laittaa suomalaiseen kouluun, vaikka perhe olisikin saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen.

– Nyt on pakko sanoa, että toki voitte laittaa, mutta on siinä se riski, että poliisi ottaa teidät kiinni lapsen avulla. Se taas voi johtaa tilanteeseen, että lapset otetaan pois koulusta kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen, Middeke huomauttaa.

– Lapselle tulee aikamoisia ongelmia, jos hänelle tulee puolenkin vuoden katkos koulutukseen. Koulusta hän saa kuitenkin perustarpeet: siellä on ruokaa, opetusta ja ystäviä. Koulussa hän saa olla lapsi.

Middeke haluaisi Suomeen saman tyyppisen sopimuksen, mikä on tehty Belgiassa: että lasta ei käytetä kiinnioton välineenä.

– Kysyin ulkomaalaispoliisin edustajalta, voiko poliisi luvata, että lapsia ei haeta koulusta eikä päiväkodista. Vastaus oli, että kaikki mahdolliset keinot käytetään, Middeke sanoo.



Painetta Helsingin suuntaan

Mitä mieltä asioista ovat sitten he, joita asiat koskevat? Paperitonta haastateltavaa ei tähän pakettiin saatu. Elonheimo kertoo siihen kaksi syytä:

– Osa on saanut käännytyspäätöksen ja haluaa pysyä piilossa, koska heillä on perässään ulkomaalaispoliisi. Toinen syy on sama kuin kaikilla heikommassa asemassa olevilla: harva haluaa olla itse se silmätikku.

Elonheimon havaintojen mukaan Joensuussa näkyy nyt ilmiö, että kun vastaanottokeskuksen palvelut ovat loppuneet, ihmiset pohtivat tilannettaan muutaman päivän tai viikon ja suuntaavat sitten Helsinkiin. Henna Middeke vahvistaa ilmiön:

– Joensuun kannaltahan on hyvä, että ihmiset poistuvat täältä, mutta Helsingin kannalta se on huono asia, koska kaikki paperittomat keskittyvät nyt sinne. Yömajat ovat jo täynnä, ja niistä käännytetään ihmisiä erilaisiin muihin kodittomille tarkoitettuihin paikkoihin.



Määrää ei kukaan osaa sanoa

Kuinka laajasta ihmisjoukosta sitten on kyse? Tarkkaa lukua ei kukaan osaa sanoa, koska ihmisten tilanteet ovat erilaiset ja muuttuvat koko ajan. Osa on tullut opiskelemaan tai töihin ja saanut oleskeluluvan, jonka voimassa olo on syystä tai toisesta päättynyt. Osa on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen maahanmuuttovirastolta, valittanut hallinto-oikeuteen ja odottaa nyt uutta päätöstä. Osa on saanut sen toisenkin kielteisen päätöksen ja odottaa, saako valitusluvan korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Joku pakoilee ulkomaalaispoliisia, joku toinen majailee muuten vain kavereiden luona ja jää näkymättömiin viralliselta Suomelta. Välitiloja on erilaisia. Jotkut odottavat uutta työ- tai opiskeluperusteista oleskelulupaa, toiset katsovat, miten turvapaikkahakemuksen kanssa lopulta käy.

– Jotkut katsovat, että elämän edellytykset ovat täällä joka tapauksessa paremmat jopa ilman oleskelulupaa kuin paluu kotimaahan. Valittavana on elämä Euroopassa tai kuolema kotimaassa, Ville Elonheimo tiivistää.

Jotkut lähtevät Joensuusta heti, kun kielteinen turvapaikkapäätös tulee tai oleskelulupa päättyy. Toiset ovat ehtineet asua paikkakunnalla pitempään ja ehtineet juurtua: on ehkä menty naimisiin tai saatu töitä. Jokainen miettii ratkaisujaan oman tilanteensa pohjalta.

Palataanpa tarkastelemaan asiaa niiden palvelujen kautta, joita yhteiskunnalta mahdollisesti toivotaan.

– Jos niitä palveluja on, puhutaan ehkä kahdesta-, neljästä-, kuudestakymmenestä ihmisestä. En usko, että tällä hetkellä olisi sataakaan, Ville Elonheimo pohtii.



Valtuustokeskustelu nosti pohdintaa vaihtoehdoista

Anni Järvisen valtuustoaloitteen allekirjoitti maaliskuussa yhteensä 22 eri valtuutettua kaikista silloisista valtuustoryhmistä. Vasemmistoliiton ryhmä oli mukana kokonaisuudessaan, samoin vihreät. Kokoomuksesta aloitteet allekirjoittivat Anssi Törmälä, Matti Ketonen, Heli Hjälm, Jaana Ihme, Saara Paukku ja Ulla Mikkola, keskustasta Katja Asikainen ja Jaana Minkkinen, sosiaalidemokraateista Juha Hämäläinen ja Ville Tahvanainen sekä perussuomalaisista Sari Sallinen.

Syyskuussa valtuusto oli vaihtunut. Perussuomalaisten Sampsa Jääskeläinen piti kriittisimmän puheenvuoron sanomalla, että aloitteen tarkoituksena näyttäisi olevan saada kaupunkiin lisää palvelujen perässä tulevia, mikä vaikuttaisi veroprosenttiin.

Vihreiden Oskari Korhonen toivoi, että Joensuussa ja Siun sotessa ei tyydyttäisi pelkkään lain ja ministeriön suositusten ohjaamaan minimiin, koska kunnallinen itsehallinto mahdollistaa kunnalle oman harkintavallan.

– Suurin este palvelujen piiriin hakeutumiselle on, että kustannuksia pyritään myöhemmin perimään ihmisiltä itseltään, Korhonen huomautti.

– Kela kyllä korvaa kunnalle palvelujen kustannukset, jos niitä on yritetty periä ihmiseltä itseltään, mutta ihminen ei voi laskea sen varaan, jättääkö kunta ne perimättä vai ei. Tässä kuussa päivitetyissä sosiaali- ja terveysministeriön ohjeissa mainitaan, että kunnalla on mahdollisuus luopua kiireellisten hoitokustannusten perimisestä, mutta siinä tapauksessa kunnalla ei ole oikeutta valtion korvaukseen. Vaikka sitä oikeutta ei olekaan, tällainen toimintapa olisi inhimillinen ratkaisu.



KOMMENTTI: Faktat pöytään ja pohtimaan

Tiivistetäänpä tuo yllä oleva.

Paperittomuudessa on kyse siitä, että ihminen tipahtaa syystä tai toisesta suomalaisen hyvinvointijärjestelmän ulkopuolelle. Jotkut ovat menettäneet työ- tai opiskeluperusteisen oleskeluluvan (eikä kyse ole pelkästään siitä, mutta ei sotketa nyt enempää pienen ihmisen päätä), toisilla on kyse turvapaikkaan liittyvistä asioista.

Kenttä on pirstaloitunut, kun sillä hääräävät maahanmuuttovirasto, Kela ja kunnat ja meillä täällä vielä Siun sote. Vapaaehtoiset toimijat tuovat oman panoksensa, mutta monet haluavat myös yhteiskunnalle nykyistä suurempaa vastuuta. Kunnissa on erilaiset käytännöt: Helsingissä toimitaan omalla tavallaan, Pietarsaaressa omallaan, Joensuulla on omat käytäntönsä. Eri paikkakunnilla eri ihmiset kehottavat ottamaan eri tavoin mallia muilta.

Valtakunnallisenkin tason linjanvetoja toivotaan – kuka minkäkinlaisia. Puhutaan rahasta ja ihmisoikeuksista. Tietoa tulvii valtavasti ja myös intohimoja. Asiallisen keskustelun tulppana on sekä tiedon puute että erilaiset ennakkoluulot. Varmaa on, että koko maailma elää nyt murroksessa, joka vaatii joustavuutta sekä lainsäädännöltä että ihmismieleltä.

Hyviä kysymyksiä riittää.

Kuinka paljon Joensuussa on oikeasti heitä, jotka ovat nyt kaikkien turvaverkkojen ulkopuolella? Jos palveluja lisätään, houkutteleeko se nykyistä enemmän palvelujen tarvitsijoita kaupunkiin? Keitä ovat he, jotka Suomeen ja Joensuuhun tulevat? Kuinka paljon turvapaikanhakijoissa on oikeita avun tarvitsijoita? Mitkä mahdollisuudet rauhallisessa Suomessa elävillä on arvioida, mikä oikeasti on tilanne jossakin, mistä ihmiset haluavat pois?

Joensuun syyskuinen valtuusto kävi oikein hyvän keskustelun, jossa nostettiin esiin faktoja lainsäädännöstä ja stm:n ohjeistuksesta sekä eri kuntien käytännöissä, ja jossa myös esitettiin pohtimisen arvoisia kysymyksiä. Hyvä tuosta on jatkaa.