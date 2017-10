Karaoketanssit keräsivät kiitosta

Joensuun Setlementin projektikoordinaattori Sara Lind ja syventävää harjoitteluaan suorittava sosionomiopiskelija Kati Lotvonen valmistelivat sunnuntaina 8. lokakuuta karaoketansseja Joensuun Setlementin uusissa tiloissa Niskakatu 4:ssä.

Karaoketanssit huipensivat Vanhustenviikon tapahtumat, mutta loppuvuoden aikana Setlementillä tulee olemaan paljon muutakin toimintaa senioreille. Seniorityön ohella Joensuun Setlementti tekee poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta kansalaisjärjestötyötä, jonka muita toimialoja ovat nuorisotyö ja monikulttuurinen työ.

– En muista, kuka tämän idean heitti alun perin ilmaan. Kaikki innostuivatkin siitä tosi paljon ja aloimme selvitellä, mistä saisimme laitteet karaoketansseihin, Lotvonen muistelee.

Laitteisto ja karaokevetäjät löytyivät Karjalan Karaokeklubilta. Anne Pirhonen ja Ester Korsikko varmistivat, että laulettavaa ja tanssittavaa riitti koko tapahtuman ajaksi.

– Moni meidän asiakkaistamme puhuu ihan jatkuvasti siitä, että he ovat käyneet nuorempana paljon tanssimassa, mutta enää ei tule lähdettyä lavoille, koska on pitkiä välimatkoja tai ei enää saa aikaiseksi lähdettyä. Tämä tapahtuma herätti kovasti kiinnostusta juuri siksi, että nyt pääsee myös tanssimaan, Lind kuvailee.

Karaoketanssit olivat Setlementin toiminnassa ensimmäiset laatuaan. Monenlaista senioreiden ryhmätoimintaa on kuitenkin ollut jo tarjolla. Enossa ja Uimaharjussa on ulkoiltu frisbeegolfin parissa, retkeilty laavulla ja käyty bongaamassa lintuja.

Niin karaoketanssit kuin luontoretketkin on toteutettu osana Rajaton ikä! -hanketta, jonka tavoitteena on parantaa Joensuun alueen ikäihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia aktiiviseen kansalaisuuteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Rajaton Ikä! -hanke jatkuu vuoteen 2019 saakka.

Lotvosen mukaan tapahtuma- ja toimintatoiveita tulee paljon juuri asiakkailta itseltään.

– Siihen olemme pyrkineetkin, että he saisivat mahdollisimman paljon vaikuttaa itse sisältöön, että se olisi sitten mieluista, Lotvonen kuvailee.

Karaoketanssit herättivät runsaasti kiinnostusta, ja innokkaimmat olivat oven takana jo hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua. Jo ensimmäisen tunnin aikana karaoketansseihin oli saapunut noin kaksikymmentäviisi henkeä.

Kaksi vuotta eläkkeellä ollut Lea Toropainen kuuli tapahtumasta ystävänsä kautta, joka taas oli nähnyt tapahtuman Facebook-mainoksen. Tapahtuma sopi Toropaiselle enemmän kuin hyvin, sillä häneltä löytyvät karaokelaitteet kotoakin.

– Nyt kotilaitteet ovat menneet rikki, pitäisi hakea mökiltä varalaitteet, Toropainen nauraa.

Hän kertoo olleensa nuorempana myös kova tanssimaan, mutta viime vuosina tanssiharrastus on jäänyt. Etenkään kauempana sijaitseville tanssilavoille ei tule enää asioikseen lähdettyä. Eeva Komulainen, Kyllikki Mustonen ja Sirpa Kervinen olivat myös lähteneet innoissaan tutustumaan tapahtumaan. Kervinen kertoo, että tansseissa on tullut kyllä käytyä, mutta karaokea hän ei ollut tähän mennessä laulanut koskaan.

Sylvi Kauppinen on käynyt ahkerasti Joensuun Setlementin järjestämillä Sunnuntaiklubeilla ja Seniorisinkuissa. Kauppinen tietää, että monille työelämästä eläkkeelle siirtyminen on suuri elämänmuutos, ja uusia yhteisöjä ja harrastuksia voi olla vaikea löytää. Setlementin järjestämien tapahtumien kautta Kauppinenkin on tutustunut uusiin ihmisiin. Matalan kynnyksen toiminnalle on tarvetta.

– Tykkään kyllä tanssimisesta, mutta yksin ei tule juuri lähdettyä, Kauppinen toteaa.

Syyslomaviikolla 16.–22. lokakuuta Setlementilläkin lomaillaan. Muina aikoina syksyn senioritoiminta jatkaa entiseen tapaansa eli Sunnuntaiklubi kokoontuu Setlementin tiloissa viikoittain kello 12.30–15. Seniorisinkut taas tapaavat Setlementin tiloissa parittomien viikkojen perjantaina kello 12–14.

Joensuun kaupungin alueella toimintaa on myös Noljakassa, jossa kokoonnutaan joka tiistai kello 12–15 Sinkkolan kotieläinpihan päärakennuksessa. Somepäivää vietetään Sinkkolassa 24. lokakuuta, ja 31. lokakuuta ohjelmassa on kirjailija Vuokko Sajaniemen Runopolku.

Kaupunkialueen lisäksi Joensuun Setlementti järjestää senioritoimintaa myös Uimaharjussa, Enossa, Kiihtelysvaarassa, Tuupovaarassa ja Reijolassa.

– Toiminnanjohtaja Anniina Löytönen on tulossa 29. lokakuuta kertomaan Setlementin historiasta ja toiminnasta ennen ja nyt. Olen syksyn mittaan itse pitämässä Tuupovaarassa ja Kiihtelysvaarassa luovien ja toiminnallisten menetelmien tapahtumia, Lotvonen kertoo.

Joensuun Setlementti järjestää myös senioriagenttikoulutusta, jossa vapaaehtoiset agentit tuovat kansalaistoimintaa lähemmäs muita seniori-ikäisiä, joilla kynnys osallistua on korkeampi.

Ensimmäinen senioriagenttikoulutus alkoi 9. lokakuuta ja seuraava koulutus järjestetään Lotvosen mukaan tämän vuoden puolella joko Enossa tai Uimaharjussa.