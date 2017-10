Agnostismi on savolainen ratkaisu

Yksi tämän ajan ilmiöistä on olla kuulumatta uskonnolliseen järjestöön, ja kirkosta eroaminen on yksi aikamme trendeistä.

Agnostikoiksi itseään kutsuvien määrä on lisääntynyt. Agnostikko ei usko Jumalaan mutta ei myöskään väitä, että Jumalaa ei ole, koska olemattomuutta ei voida todistaa.

Itä-Suomen yliopiston eksegetiikan professori Lauri Thurénin mukaan ilmiö on osoitus yhteisöllisyyden katoamisesta.

– Agnostismi on sellainen helppo savolainen ratkaisu. Ilmiö on jännä senkin takia, että kun kristinusko aikanaan syntyi, elettiin maailmanhistoriallisesti hyvin samanlaista aikaa kuin nyt. Rooman vanhat Jumalat oli pistetty eläkkeelle ja oli eräänlainen tyhjiö, eivätkä ihmiset oikein enää uskoneet mihinkään yhteisiin arvoihin.

Thurén kertoo esimerkin Pontius Pilatuksen sanoista Jeesukselle.

– Mitä on totuus, hän kysyi. Se oli tyypillinen sen ajan lakoninen toteamus. Juutalaiset elivät tavallaan postmodernin kaltaisessa yhteiskunnassa.

Pääosa Uuden testamentin kirjeistä on suunnattu nykyisen Turkin alueelle. Thurénin mukaan työperäinen maahanmuutto oli yhtenä syynä kristinuskon nopeaan leviämiseen.

– Kristinusko yhdisti ja sitoutti. Se levisi maahanmuuttajien keskuudessa. Kristillinen seurakunta oli uusi perhe ja vahva vastakulttuuri sen ajan irrallisille ilmiöille.

Thurénin mukaan kirkolla olisi nyt hyvä sauma toimia tässä ajankohdassa yhdistävänä tekijänä.

– Esimerkiksi Helsingin Kirkko ja Kaupunki -lehti yrittää olla ärsyttämättä ketään. Kirkon linjan tulisi nousta Raamatusta eikä epämääräisestä mössöstä.

Ateistit perustelevat jumalkielteisyyttään Thurénin mukaan usein Mooseksen laissa olevilla nykyaikaan soveltumattomilla kehotuksilla.

– Mooseksen laki kuuluu juutalaisuuteen eikä sillä ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa. Mooseksen laki tavallaan loppuu siihen kun kristinusko alkaa. Paavalin ja muiden ohjeet ovat eräänlaista päivitettyä moraalikoodia, joiden noudattaminen on enemmän tätä päivää, Thurén valottaa. Hän ei ymmärrä väkisin tehtyä kahtiajakoa tieteen ja uskonnon välillä.

– Tiede tutkii vain sitä mitä se voi tutkia. Kunnon tiede kuitenkin myöntää, että joitain asioita ei voida tutkia.

Uskontotieteissä Raamattua tutkitaan Thurénin mukaan tieteellisin metodein.

– Se on sellaista Raamatun patologiaa. Psykologi tietää ihmisestä eri asioita kuin patologi. Erona on se, että psykologin materiaali on elävä. Vastaavasti kun kirkko lukee Raamattua, henki on mukana.

Thurén toteaa, että Raamatun kirjoittaneet juutalaiset ovat menestyneet luonnontieteissä ylivoimaisesti eniten suhteessa muihin.

– Alkuräjähdysteoria on papin, Georges Lemaîtren, kehittämä. Raamatun suhteen nykyihmisen suurin ongelma on siinä, että sitä luetaan väärin.

– Sitä luetaan liian pyhänä kirjana eikä sitä oikein ymmärretä. Sitä pitäisi lukea kuten mitä tahansa kirjaa.

Thurénin mukaan uskonnon reformaation jälkeen raamatunlukutaito unohdettiin.

– Martti Luther totesi, että lapsikin kykenee lukemaan Raamattua, mutta toisena puolena on se, että se on kirjoitettu vieraassa kulttuurissa joka ei avaudu lapselle.

– Kirjaimellisesti otettuna tarinat eivät avaudu. Raamatussa on esimerkiksi kertomus puista, jotka valitsevat itselleen kuninkaan. Ei kai kukaan täysijärkinen luule, että tarina on koskaan kirjoitettu todeksi otettavaksi. Raamattua lukiessa pitäisi jättää tilaa tulkinnalle ja käydä vuoropuhelua tarinan kanssa.

– Kysyä itseltään, että mitä tämä kertomus haluaa opettaa. Vanhassa Testamentissa Jumala toteaa, että maailma tuli. Ei se ole mikään teoria maailman synnystä, Thurén muistuttaa.

– Luomiskertomuksessa Aatamilla tarkoitetaan ihmistä ja Eeva on elämä. Ei Raamattu edes yritä väittää, että joskus elivät nämä kaksi ihmistä, joista ihmiset polveutuivat.

Vedenpaisumuskertomusta on kerrottu useissa eri kulttuureissa. Nooan arkki -tarina on paikoin jopa koominen. Kun Nooa perheineen saapuu uudelle maalle ja perustaa viinitarhan, päihtyy hän voimakkaasti käyneiden marjojen vaikutuksesta ja sammuu alastomana pellolle, jossa hänen poikansa häpeillen peittelevät hänet.

– Myös kertomus Joonasta valaan vatsassa on suorastaan groteski ja kirjoitettu kieli poskella. Joona lähtee veneellä päinvastaiseen suuntaan kun Jumala on neuvonut ja päätyy kalan vatsaan veisaamaan virsiä, ja valas oksentaa hänet sitten ulos.

Raamattu ei Thurénin mukaan väitä, että homoseksuaalisuus olisi syntiä, vaikka kyseisen julistuksen luullaan yleisesti sieltä löytyvän.

– Tarkalleen ottaen Paavali sanoo, että kun ihmiset ovat ensin luopuneet Jumalasta, on homoseksuaalisuus Jumalan langettama rangaistus ihmisille.

– Näin uskontotieteilijänä minä en ota kantaa kirkon puolesta, mutta tutkijana totean vaan, mitä Raamatussa sanotaan.

Thurén kritisoi nykykirkkoa siitä, että se pyrkii miellyttämään liikaa, eikä siten enää ole uskottava edes omien jäseniensä silmissä.

– Katson tätä tuotevastuun näkökulmasta. Jos pastori saarnaa Raamatusta Jumalan sanaa, niin ottamatta sen kummemmin kantaa homoseksuaalisuuteen, se ei voi uskottavasti markkinoida jäsenilleen homoparien siunausta.

Jeesustakin on aikojen saatossa yritetty valjastaa ties minkä aatteen edustajaksi.

– Jeesuksella oli parempaakin tekemistä kuin ottaa kantaa hänelle merkityksettömiin asioihin. Jeesuksen olemassaoloa ei kiistä enää kukaan itseään kunnioittava tieteilijä. Ihmekertomukset ovat Thurénin mukaan tieteen kannalta katsottuna merkityksettömiä.

– Tieteen on nostettava niiden kohdalla kädet pystyyn, ei niihin voi ottaa kantaa, kun ei tiedetä.