Ei enää vain elitisteille

Palveluiden ja palveluiden hankkimisen siirtyessä yhä tiiviimmin verkkoon on myös kotisiivouspalveluiden kysyntä lisääntynyt kotitalouksien keskuudessa.

Siivous- ja pesulapalveluita sekä yrityksille että kotitalouksille tarjoavan Puhdas Ilon toimitusjohtaja Suvi Toivolan mukaan siivouspalveluiden osto ulkopuoliselta toimijalta on nähty aiemmin, vielä kymmenen vuotta sittenkin, jossakin määrin elitistisenä.

– Nyt siivouspalveluiden osto on tavallaan kaikille mahdollista. Se on todella voimakkaasti kasvava trendi koko Suomen mittakaavassa, ja sama pätee myös muihin kuin vain siivousalan palveluihin; palveluita osataan ostaa nykyisin aiempaa enemmän. Myös pesulapalveluita hyödynnetään tiiviimmin, se on sellaista arjen luksusta, Toivola kertoo.

Toivolan mukaan merkittävänä houkuttimena kotisiivouspalveluiden ostamiselle toimii kotitalousvähennys, jota voi saada kotona tai vapaa-ajan asunnossa teetetystä kotitaloustyöstä viisikymmentä prosenttia.

– Lisäksi asenteet palveluiden ostamista ja ylipäätään avun vastaanottamista kohtaan hektisen arjen keskellä ovat muuttuneet.

Siivouspalvelualan yritysten määrän kasvaessa ja palveluiden ollessa tänä päivänä helpommin tavoitettavissa internetin myötä on yksityishenkilöiden ostokäyttäytyminen Toivolan mukaan muuttunut.

– Netti on uudistanut ostokäyttäytymistä myös siivousalalla, koska verkosta asiakas saa kaiken tarvitsemansa tiedon välittömästi ja palveluita on helppo tilata; meilläkin on käytössä verkossa asiakkaille suunnattu tilauspyyntölomake, Toivola selostaa.

Toivolan mukaan nuoret perheet ja työssäkäyvät pariskunnat ovat kasvava asiakaskunta. Siivooja käy yhä useammalla säännöllisin väliajoin, tavallisesti kahden viikon tai kuukauden välein.

– Kun eletään ruuhkavuosia, halutaan käyttää jäljelle jäävä vapaa-aika johonkin muuhun kuin siivoamiseen. Mieluummin vietetään aikaa perheen kanssa ja harrastuksissa. Omaa aikaa arvostetaan entistä enemmän, ja ollaan valmiita tekemään asioita sen eteen, että sitä omaa aikaa on.

Toinen suuri asiakasryhmä ovat esimerkiksi korkean iän, sairauden tai vamman takia palveluita ostavat henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut.

– Silloin ihminen on oikeutettu ostamaan palveluita ulkopuolelta ilman arvonlisäveroa, mikä myös osaltaan madaltaa kynnystä. Järjestelmä on sosiaalihuoltolain mukainen, Toivola kertoo.

Ihmisten lähtökohdat kotisiivouspalveluiden ostoon ovat Toivolan mukaan hyvin erilaiset. Osa ostaa palveluilla itselleen vapaata aikaa, osa ostaa terveydellisistä syistä täysin pölyttömän kodin.

– En ajattele, että hintatasolla on suurta merkitystä kotisiivouspalveluiden käytön lisääntymiselle. Jos ihmisellä on syystä tai toisesta tarve jollekin palvelulle, hän hankkii sitä.