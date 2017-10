Alanko luottaa jälleen loppusointuihin

Syksyinen auringonvalo tulvii asuntoon. Ikkunoista näkyy joki ja vanhat puutalot. Anna-Liisa Alanko esittelee olohuoneessa kirjoittamiaan runokirjoja.

– Kyllä minä iloitsen, kun kirja on hyvin taitettu. Liepeiden ansiosta tämä tuntuu hyvältä kädessä.

Alanko nostaa esille tuoreimman kirjansa Puut, puut ja suvikuut. Se on Alangon 10. kirja, runokirjoista viides. Kirjan kannessa loistaa suomalainen järvimaisema ja kirjan teema sitoutuu luontoon.

– Kutsun tätä kirjaa Suomi 100 -runokirjaksi, vaikka sitähän se ei virallisesti ole.

Anna-Liisa Alangon tuotantoon kuuluu myös tietokirjoja, ja hän kertoo kokevansa itsensä enemmän tietokirjailijaksi kuin runoilijaksi.

– Viimeksi tein esseekirjan modernismin runoilijoista, nyt oli runojen vuoro. Viimeisin kirja ei myynyt niin hyvin, koska se oli ilmeisesti liian vaikea. Nyt tein mahdollisemman helpon runokirjan, Alanko naurahtaa.

Alangon mukaan rutiinit ovat hänelle kirjoittajana hyvin tärkeitä. Hän käyttää aamut kirjoittamiseen. Silloin aivot ovat saaneet yön levätä.

– Juon kahvia, menen lenkille, syön aamupuuron ja sitten kirjoitan kaksi tuntia.

Aamulenkillä on myös tärkeä osa Alangon kirjoitusprosessia.

– Monet runoistani ovat syntyneet lenkillä. Varsinkin luontoaiheiset runoni. Lenkki rytmittää runoa.

Tuoreimman kokoelman runot syntyivät Joensuun lenkkipolkujen lisäksi Helsingin matkoilla. Viime kesään mahtui myös ajanjakso, jolloin Alanko ei päässyt ulos kotoaan. Nilkan murtuminen ei kuitenkaan hidastanut kirjoittamistahtia.

– Osa runoista syntyi kipsi jalassa ikkunasta katsellen, Alanko muistelee.

Käsikirjoituksen Alanko lähetti alkusyksystä kuopiolaiselle Kustannusosakeyhtiö Haille, jonka kanssa runoilija on tehnyt ennenkin yhteistyötä.

– Hai on myös julkaissut kolme aiempaa kirjaani.

Puut, puut ja suvikuut -runokirja on Alangon mukaan runoilijan kunnianosoitus runouden vanhoihin ihanteisiin, jotka ovat hänen mukaansa tekemässä paluuta.

– Sointuisuus on nostettu jälleen kunniaan, ennen kaikkea loppusoinnut. Ja rytmi on tärkeä.

Kirjan runot sisältävät kuvauksia Joensuun muuttuvasta kaupunkikuvasta. Rakentaminen ja purkaminen on toistuva teema runoissa. Kirjassa on myös omat runonsa Ilosaarirockille ja Joensuun Kirjallisuustapahtumalle. Tämä on Alangon mukaan ollut tietoinen valinta.

– Viime aikoina on ollut puhetta, että Joensuun paikat ja tapahtumat pitäisi nimetä teksteissä.

Uusimman runoteoksen julkaisua juhlistetaan ravintola Sointulassa tänään keskiviikkona 18.10 kello 18.30. Lausuntataiteilijanakin tunnettu Alanko aikoo lausua tilaisuudessa muutaman runon uudesta kirjastaan.

– Tarkoitus on järjestää tunnelmallinen kirjallisuustapahtuma, Alanko kertoo hymyillen.