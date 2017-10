Rauhanomaisesti oikeutta eläimille

Oikeutta eläimille -yhdistyksen Joensuun paikallisryhmä järjestää tiistaina 17. lokakuuta tämän syksyn kolmannen dokumenttielokuvanäytöksensä kulttuurikahvila Laiturilla.

Esitysvuorossa tuolloin on vuonna 2013 valmistunut Live and Let Live, joka ruotii suhdettamme eläimiin sekä veganismin historiaa.

Karjalan Heilin haastattelemat paikallisryhmän aktiivit, Susa Vallius, Roosa Lehikoinen, Terhi Lohela ja Nea Hummelholm suosittelevat ilmaisnäytöstä kaikille eläinten oikeuksista kiinnostuneille.

– Dokumentti kertoo myös siitä, kuinka voisimme suhtautua eläimiin nykyistä empaattisemmin. Toki toivoisimme, että kaikki olisivat kiinnostuneita aiheesta.

– Elokuva sopii myös herkille, siinä ei näytetä mitään väkivaltaa, Vallius summaa.

Näytöksen jälkeen Laiturilla voi tutustua Oikeutta eläimille -yhdistyksen toimintaan sekä paikallisjärjestön aktiiveihin.

Tällä hetkellä paikallisjärjestö elää uutta alkua, sillä moni vanhoista aktiiveista on muuttanut pois Joensuusta.

Nykyisestä mukana touhuavasta poppoosta on hyvin vaikea piirtää stereotyyppistä kuvaa, sillä ihmisten ikähaitari vaihtelee lukioikäisistä yli viisikymppisiin ja myös elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia.

– Minä esimerkiksi muutin tänne Espoosta ja aloitin nyt opiskelut. Ajattelin, että minulla on aikaa kahdelle harrastukselle tai aktiviteetille. Tämä on se toinen, koska olen ollut muutaman vuoden vegaani, Liperin Käsämässä asuva 51-vuotias Lohela kertoo.

Ainoaksi, kaikkia yhdistäväksi tekijäksi haastateltavat nostavat kiinnostuksen eläinten oikeuksiin.

– Ryhmämme on myös suvaitseva. Emme tuomitse heitäkään, jotka eivät syö pelkästään kasvisruokaa, Hummelholm lisää.

Valtakunnallisesti Oikeutta eläimille on tullut tutuksi tuotantoeläintiloilla salaa kuvaamistaan videoista ja valokuvista, joista viimeisimpänä kansainvälistäkin huomiota ovat saaneet pohjanmaalaisilta turkistarhoilta löytyneet ylijalostetut jättiketut.

Joensuun paikallisryhmä ei ole mukana salakuvauskeikoilla, mutta se jakaa valtakunnallisen yhdistyksen tuottamaa tietoa paikallistasolla ja tuo eläinoikeusasiaa näkyväksi myös Joensuussa.

Viime vuosina paikallisryhmä on järjestänyt esimerkiksi hiljaisia mielenosoituksia kaupungin keskustassa. Paikallisryhmän toiminta muodostuu sen mukaan, ketä on mukana ideoimassa.

– Meillä on leffailtoja, grillaamme vegaanisesti, maistatamme ihmisille vegaanisia ruokia ja käymme yhdessä esimerkiksi kauppakierroksilla, Vallius luettelee.

– Toimintamme on rauhanomaista, emme mene turkistarhoille kettuja vapauttamaan, Hummelholm jatkaa.

Oikeutta eläimille -yhdistyksen toimintakohteita ovat turkistarhaus, tehotuotanto, eläinkokeet sekä eläinten käyttö viihteessä. Yhdistys suhtautuu kriittisesti myös metsästykseen ja kalastukseen sekä lemmikkieläinten jalostukseen.

Joensuun paikallisryhmä allekirjoittaa arvomaailman. Vallius myös myöntää, että eläinsuojelujärjestöihin verrattuna Oikeutta eläimille -yhdistyksen ajatusmaailma voi olla hieman radikaali.

– Emme yritä vaikuttaa politiikan kautta, vaan yritämme vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja saada sitä kautta muutoksia aikaan. Esimerkiksi Animalia on lähtenyt eläinsuojelujärjestönä vaatien parempia oloja. Me lähdemme siitä, ettei eläimiä pitäisi käyttää ollenkaan hyödyksi, hän kiteyttää.