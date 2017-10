Penttilänrantaan avataan S-market

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on saanut rakennusluvan S-marketille Joensuun Penttilään. Tontti sijaitsee Aittarannan alueella Penttilänkadun ja Vallilantien risteyksessä. Kyseinen tontti on kaavoitettu päivittäistavarakaupan yksikölle ja tontti on PKO:n omistuksessa.

Jos hanke etenee suunnitellusti, rakennustyöt on tarkoitus aloittaa lokakuun aikana. Alustavan arvion mukaan S-market Penttilänranta palvelee asiakkaita kesällä 2018.

– PKO:n tavoite sekä kaikessa uudisrakentamisessa että myymälöiden remonteissa on tehdä tiloista energiatehokkaat ja sitä kautta mahdollisimman ympäristöystävälliset. Niin tässä kuin muissakin rakennusprojekteissamme työllistämme aina pääsääntöisesti oman maakunnan urakoitsijoita PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä linjaa.

Uuden marketin katolle tulee aurinkosähköjärjestelmä, jonka aurinkopaneeleilla tuotetaan valoisaan vuodenaikaan noin 40 prosenttia yksikön energian tarpeesta. S-market Penttilänrantaan tulee hiilidioksidikylmäjärjestelmä, minkä ansiosta yksikön energiankulutus on huomattavasti tavallista S-marketia pienempi. Ympäristö- ja energiaystävällisessä hiilidioksiditekniikassa on yhdistetty LVI, kylmäkalusteet ja rakennustekniikka uudenlaisella toimintamallilla. Kylmätekniikan tuottamaa lauhdelämpöä käytetään lämmittämään lämmin käyttövesi sekä lattialämmityksen välityksellä lähes koko kiinteistö.

Vasta talven kovimmilla pakkasilla tarvitaan kaukolämmön tuottamaa lisälämpöä. Kohteessa on lisäksi ovelliset ja kannelliset kylmäkalusteet. Myymälän valaistus on toteutettu led-valoilla, mikä sekin säästää energiaa. Uuden yksikön kokonaisenergiansäästö verrattuna tavalliseen S-marketiin on lähes 40 prosenttia.

– Haluamme kuulla myymälän valikoiman rakentamisessa PKO:n omistajia sekä muita alueen asukkaita herkällä korvalla. Rakennustöiden käynnistyessä avaamme nettisivuillemme kyselyn, johon alueen asukkaat voivat jättää terveisiä ja toiveita uutta yksikköä koskien, PKO:n vähittäiskaupan toimialajohtaja Henrik Härkönen kertoo.

Uusi myymälä on myyntipinta-alaltaan noin 880 neliömetriä eli samaa kokoluokkaa kuin S-market Lehmo, Karsikko sekä Siilainen. Uusi myymälä tulee työllistämään vakituisesti 6–8 henkilöä. Rakennusinvestoinnin arvo on noin 3 miljoonaa euroa.