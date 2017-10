Orjuus ei ole historiaa 2000-luvulla

Ihmiskauppa tapahtuu piilossa, mutta uhreja on tänä päivänä enemmän kuin koskaan. Myös joensuulaiset antavat nyt äänensä ihmiskaupan uhrien puolesta.

Tänä vuonna neljättä kertaa maailmanlaajuisesti järjestettävä ihmiskaupan vastainen Walk For Freedom -tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa Joensuussa. Tapahtuman on määrä herättää tietoisuutta ihmiskaupasta ja kerätä varoja sen vastaiseen työhön.

Tapahtuman takana toimii kansainvälinen A21-järjestö, mutta Suomessa tapahtuma järjestetään paikallisen V.A.L.O. – Ei orjuudelle -yhdistyksen kanssa. Tapahtumaan osallistuvat kävelevät kaupungin läpi hiljaa jonossa, pukeutuneina tummiin ja suun peitteenä huivi. Kävelyllä halutaan kiinnittää huomiota tänä päivänä orjuudessa eläviin miljooniin ihmisiin, jotka eivät saa ääntään kuuluviin.

– Ihmiskauppa tapahtuu tänä päivänä todella piilossa, eikä siitä huudella. Siksi osallistujat kävelevät huivi suun edessä – se kuvastaa sitä, että jokainen kävelijä saa antaa oman äänensä, hiljaisen äänen, ihmiskaupan uhrin puolesta, kuvaa V.A.L.O. – Ei orjuudelle Joensuun ry:n puheenjohtaja Hanna Joosia.

Neljäsosa uhreista lapsia

Orjuus ei ole 2000-luvun yhteiskunnassa historiaa, vaikka se ei historian tapahtumien kaltaisesti nykymaailmassa ilmenekään.

Ihmiskaupan uhreja on International Labour Organizationin eli ILO:n arvioiden mukaan tällä hetkellä enemmän kuin koskaan, määrällisesti yli 40 miljoonaa henkilöä, joista kolme neljäsosaa on naisia tai tyttöjä. Neljäsosa määrästä on lapsia.

Alueellisesti ihmiskaupan uhreja on Joosian kertoman mukaan eniten Aasiassa, jossa esiintyy eniten tahdon vastaista työtä. Pakkoavioliitot puolestaan ovat keskittyneet Afrikkaan.

Ihmiskauppaa löytyy myös Suomesta.

– Ihmiskauppaa on paljon maissa, joissa on köyhät olosuhteet ja raha toimii ikään kuin moottorina. Esimerkiksi Kambodžassa voi olla, että ihmiselle ei anneta arvoa tai se mitataan rahassa: jos saa tyttölapsen, voi ajatella, että nyt osuin kultasuoneen, voin myydä lapsen ja saan rahaa elämiseen. Käytäntö voi olla todella syvällä maan kulttuurissa, Joosia toteaa.

Suomen uskotaan olevan satojen ihmiskaupan uhrien kauttakulkumaa. Joosian mukaan ihmiskauppaa on ilmennyt myös Joensuussa.

– Valitettavasti. Se on niin piilotettua kaikkialla, etteivät ihmisten silmät sitä näe. Olemme tehneet jonkin verran asiassa yhteistyötä poliisin kanssa, ja pari vuotta sitten ainakin joitakin tapauksia on käynyt ilmi, Joosia kertoo.

– Koska ihmiskauppa tapahtuu niin piilossa, on erittäin hankalaa arvioida, kuinka paljon sitä todellisuudessa tapahtuu ja missä se tapahtuu.

Tunnistaminen vaikeaa

Hanna Joosia tuo ilmi, että ihmiskauppa on yhteiskunnassa hyvin syvälle verkostoitunut.

– Yksittäiset ihmiset voivat vaikuttaa siihen miettimällä esimerkiksi kulutusvalintojaan. Jos ostat kaakaota, kyseisen tuotteen taustalla voi olla ihmiskauppaa. Tuotteiden taustoja ei ole turhaan tutkittu, Joosia toteaa.

Ihmiskauppaa on esimerkiksi rakennusteollisuudessa, ravintola-alalla ja seksibisneksessä.

– On ongelmallista tunnistaa ihmiskaupan uhrit. Täytyy muistaa, että esimerkiksi moni prostituoitu ei ole ammatissaan omasta vapaasta tahdostaan.

– Walk For Freedomin yhtenä tarkoituksena on nimenomaan kasvattaa ihmisten tietoisuutta ihmiskaupan olemassaolosta ja siitä, kuinka ihmiskaupan uhreja voi auttaa omilla valinnoillaan ja tottumuksillaan, Joosia summaa.

Walk For Freedom