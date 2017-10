Joensuun taidemuseo Onni sai jättiapurahan

Vuosi 2017 on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi ja Jenny ja Antti Wihurin rahaston 75-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden kunniaksi rahaston hallitus päätti pilotoida Wihurin rahaston alueellista kummitoimintaa kuvataiteessa.

Pilottihankkeeseen pyydettiin kahden suomalaisen taidemuseon kokeneelta intendentiltä avointa ideointia ottaen huomioon museon ja alueen tarpeet kahden vuoden aikana toteutettavaksi pilottihankkeeksi. Museoiksi oli valittu Joensuun taidemuseo ja Rauman taidemuseo. Joensuun taidemuseosta kutsuttiin haastatteluun intendentti Ulla Pennanen. Hankkeeseen oli varattu 75 000 euroa museota kohti ajanjaksolle 2018–2019. Joensuun taidemuseo sai tästä poiketen 100 000 euroa hankkeelleen Näky ja Täky.

Näky ja Täky -pilottihanke on kaksiosainen ja ajoittuu vuosille 2018 ja 2019. Se on uutta ja ennennäkemätöntä ja ennen kaikkea laajemman yleisön mielenkiintoa herättävä projekti. Joensuun taidemuseon hanke mahdollistaa digitaalisten teknologioiden ottamisen mukaan taiteelliseen luomistyöhön. Hankkeen ensimmäisen osan on tarkoitus valmistua syksyllä 2018. Se luo fantasianomaisen näyn taidemuseon julkisivulle digitaalisin keinoin ja on kaupunkilaisten katsottavissa museon ulkopuolelta. Hankkeen Täky-osa valmistuu vuonna 2019 ja siinä huomioidaan lapset ja nuoret. Se poikkeaa museaalisesta käytännöstä siinä, että se vaatii ja houkuttelee koskettamaan taideteosta. Taiteilijavalinnoissa tulee näkymään Itä-Suomi.