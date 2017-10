Asunnottomien yötä vietetään ensi tiistaina

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiseen päivään pohjautuva Asunnottomien yö -tapahtuma järjestetään Joensuussa tiistaina 17. lokakuuta. Joensuun tapahtuma on osa valtakunnallista Asunnottomien yö -kansalaisliikettä. Suomessa tapahtumaa vietetään useilla eri paikkakunnilla. Joensuussa tapahtuma järjestetään nyt 15. kerran.

Joensuun tapahtumassa on useita eri tapahtumapisteitä. Joensuun Kansalaistalo osoitteessa Torikatu 30 ja Joensuun Siniristi osoitteessa Antinkuja 2 avaavat ovensa kello 7.30. Molemmissa on aamupalamahdollisuus. Siniristillä on mahdollisuus saunomiseen. Siniristi on avoinna kello 13.30:een saakka.

Kansalaistalolla toimii maksuton Vaatepankki kello 7.30–18. Vaatepankin kautta voi tuoda tai viedä vaatteita. Lisäksi Kansalaistalolla on kello 8–14 kaksi Kelan palveluneuvojaa opastamassa Kela-asioissa.

Iltapäiväksi tapahtuma jalkautuu Joensuun kävelykadulle ja kauppakeskus Iso Myyhyn. Kävelykadulla on tietoa asunnottomuudesta sekä soppatykkiruokaa kello 15–18 tai sinne saakka, kun ruokaa riittää. Iso Myyssä on kello 15–18 järjestöbulevardi, jossa esitellään järjestöjen ja seurakuntien tekemää työtä asunnottomien parissa.

Bulevardilla voi osallistua myös yhteisötaideteoksen tekemiseen. Karelia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Sanni Juntunen ja Johanna Paananen kartoittavat teoksellaan ihmisten kotihaaveita ja -merkityksiä.

Illalla on ensi-illassa kaksi joensuulaista dokumenttielokuvaa. Joensuun konservatorion juhlasalissa osoitteessa Rantakatu 31 esitetään Markku Kurosen ohjaama Kynnyksiä-elokuva sekä Arto Pippolan Katu & Koti -elokuva.

Elokuvailta alkaa kello 18.30 päättyen noin kello 20.30. Myös elokuvaillassa on mahdollisuus osallistua yhteisötaideteokseen.

Kaikkiin tapahtumiin on yleisöllä vapaa pääsy.