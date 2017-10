Ikävä oli jatkuvasti läsnä

Parikymppiset Pauli ja Kerttu alkoivat seurustella talvisodan alla. Ensimmäiset kirjeet ovat ajalta, kun talvisota syttyy vuonna 1939, ja sen jälkeen kirjeitä on laatikoittain aina rauhanajan alkuun saakka vuoteen 1944. Tuona aikana Pauli ja Kerttu saavat kaksi lasta, Erkin ja Hillevin, ja solmivat avioliiton välirauhan aikaan.

Paulin ja Kertun elämänvaiheita tuovat sunnuntaina Joensuun evankelisluterilaisessa seurakuntakeskuksessa ilmi pari kuukautta näyttelijätyötä opiskelleet Miia Löppönen ja Paula Röyskö. Naiset arpoutuivat lukijoiksi useiden kiinnostuneiden joukosta Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahdesta.

– Jännittää ihan hirveästi. En ole aiemmin lukenut vastaavia autenttisia kuvauksia sota-ajasta, mutta isoisäni asuinpaikan ullakon seinän välistä löytyi laatikoittain samankaltaisia kirjeitä. Olin tosi pieni, kun ne löytyivät, joten en ehtinyt oikein lukea niitä, kertoo Paulin kirjeitä lukenut Röyskö ensimmäisistä kosketuksistaan sota-aikaan.

Myös Löppönen kertoo kuulleensa vain tarinoita siitä, millaista kotirintamalla on ollut, kun miehet ovat sodassa. Löppönen on lukenut Kertun kirjeitä.

– On ollut tosi mielenkiintoista päästä tutustumaan näihin kirjeisiin ja saada käsitystä siitä, millaista on ollut olla nuori silloin, Löppönen pohtii.

Naisten mukaan kirjeissä kerrotaan paljon ajalle tyypillisistä arkipäivän askareista ja huolista: kotirintamalla lehmät eivät lypsä, sian porsaat kuolevat ja karjakko ei kuuntele. Kuulumisten lomassa vakuutellaan loputonta rakkautta.

– Ikävä on kirjeissä koko ajan läsnä, toteaa kirjeiden lukemisesta vastaava Joensuun Soroptimistiklubin presidentti Kaija Santti.

– Rakkauden vakuutteluja on hieman tekstistä karsittukin. Se oli sellaista ihanan imelää tekstiä, Santti naurahtaa.

Kirjeet sisältävät paljon nykypäivästä poikkeavaa kieltä, outoja ilmaisuja ja sotaslangia: esimerkiksi kärpäsistä puhuttaessa on Santin mukaan viitattu vihollisen ilmavoimiin, kranaatteihin ja muuhun tulitukseen.

– Toki silloin myös sotasensuuri oli läsnä, joten ihan kaikkea ei voinut kirjeissä kertoa, Santti toteaa.

Paula Röyskön mukaan Paulin kirjeissä on käytetty rintaman tapahtumista puhuttaessa enemmän kielikuvia kuin suorasukaista kerrontaa.

– Ei siellä esimerkiksi sanota mitään, että nyt tuli kranaatti päin näköä. Paljon vakuutellaan toiselle, että kulta, älä huolestu, nyt tuli vähän suurempi hyökkäys, mutta kaikki on hyvin.

– Kirjeissä käytetään myös tosi huolettomasti sanaa ryssä, joka tuntuu tänä päivänä aika järkyttävältä, Röyskö toteaa.

Löppöselle jäi mieleen erityisesti se, kuinka kirjeiden kautta pääsi hämmentävän lähelle sota-ajan ihmisten elämää.

– Tavallaan samanlaista arkea silloinkin edettiin, vaikka työtehtävät olivatkin erilaisia. Itseäni kosketti se, kuinka lapsia tuli samaan aikaan, kun mies oli rintamalla – itsekin odotan nyt vauvaa, niin pääsin jotenkin samaistumaan siihen tunteeseen. Silloin oli vaikeaa, mutta sitä mentiin eteenpäin, Löppönen miettii.

– Oli vain mentävä, Santti lisää.

Miia Löppönen ja Paula Röyskö eivät ole vielä tänä vuonna ehtineet osallistua Suomi 100 -tapahtumiin, mutta nyt Suomi 100 -henkisen tilaisuuden tekeminen ja sota-ajan kirjeiden ääneen lukeminen herättää molemmissa ylpeyttä.

Suunnitelmissa on kuitenkin osallistua vielä loppuvuonna tuleviin tapahtumiin, ja ainakin itsenäisyyspäivänä Löppönen ja Röyskö aikovat juhlistaa sataa itsenäistä vuotta.

– Itsenäisyyspäivän vastaanotto on katsottava. Tämän tilaisuuden järjestäminen ja kirjeiden lukeminen on kirkastanut ajatuksia itsenäisyyden suhteen. Koulun historian tunneilla sota-aikaa on käsitelty pitkälti poliittisesta näkökulmasta, mutta nyt on päässyt kiinni siihen, kuinka rankkaa silloin on oikeasti ollut – joku odottaa jossakin, on hirveä ikävä ja pelkää henkensä edestä. Se herättää ihan älytöntä kunnioitusta, Röyskö toteaa.

Röyskö kertoo myös ajatelleensa aina, että Suomen sota-ajasta kertovat lukuisat elokuvat eivät voi olla kovin realistisia.

– Sitä aina kuvittelee, että elokuvien tekijät eivät voi tietää, millaista silloin on ollut. Kuitenkin kirjeiden perusteella kuvaukset ovat hyvin todenmukaisia ja välittäjät ajan hengen.

Löppösessä juhlavuosi ja siihen vahvasti liitoksissa olevat kirjeet ovat herättäneet vankkaa luottamusta.

– Täällä vallitsee sellainen yhteisöllisyyden tunne, että ainakaan minua ei epäilytä, etteivätkö suomalaiset tiukan paikan tullen tekisi yhdessä kaikkeaan puolustaakseen itsenäisyyttä.