Kuusien monistajasta tohtoriksi

Yrittämättä ei voi onnistua, tietää tutkija Mikko Tikkinen.

Luonnonvarakeskus LUKE:lla tutkijana työskentelevä Mikko Tikkinen reissaa maakunnasta toiseen, mutta elämän tärkeimmät tekijät löytyvät Joensuusta. Syksyisin Tikkisen voi löytää paitsi laboratoriosta, myös jahtitouhuista ja pihatöistä.

Miten viikkosi on alkanut?

Oikein hyvin. Tänään (maanantaina) kuudelta lähdin bussilla kohti Punkaharjua ja siellä kävin heti työn touhuun. Kasvatushuoneen rakentelu oli tämän päivän ohjelmassa, sekä viikon töiden suunnittelua ja organisointia.

Mitä teet työksesi?

Olen LUKE:lla projektitutkijana ja teen väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistossa metsätieteen osastolla. Tutkimusaiheena on kuusen solukkolisäys, jossa siis monistetaan siemenalkioita.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi, vai onko sellaista?

Työtehtävät vaihtelevat aika paljon. Tutkimukseni pääkohteena on laboratoriossa tuotettujen alkioiden kasvattaminen ja karaiseminen taimiksi. Työpäivät vaihtelevat toimistosta laboratorion kautta taimitarhoille. Tänä kesänä perustimme ensimmäiset kenttäkokeet taimilla, joiden kasvatuksessa olen ollut mukana tuotannon ensiaskelista lähtien.

Miksi tätä tehdään?

Menetelmällä voidaan toivottavasti helpottaa ajoittaista pulaa jalostetusta kuusen siemenestä. Alkiomonistuksella voidaan myös nopeuttaa metsänjalostuksen aikajännettä ja lisätä jalostushyötyä. Tulevaisuudessa voimme tuottaa esimerkiksi paremmin ilmastonvaihteluja kestäviä taimia, kestävyysominaisuuksiltaan parempilaatuista puuta, tai muita erikoislaatuja teollisuuden ja viherrakentamisen tarpeisiin.

Mikä oli ensimmäinen mielikuva Joensuusta, kun tulit tänne opiskelemaan?

Sehän oli uutta ja ihmeellistä, kun ensimmäisen kerran muutti omaan kotiin pieneltä paikkakunnalta. Täällä tuli heti kodikas fiilis, ja Suomen muihin kaupunkeihin verrattuna tämä on hyvin nuorekas.

Oletko lomilla puuhastelija vai lekottelija?

Puuhastelija. Aika menee kaikenlaisissa projekteissa ja kotitilalla Parikkalassa töissä. Yleensä tytär Hertta on menossa mukana. Paikallaan oleminen tuntuu kovin vaikealta.

Mitkä asiat saavat sinut ärsyyntymään?

Sellainen turhanpäiväinen vatulointi, ajan haaskaus.

Mitkä taas ilostumaan?

Puolison Tuulin ja tyttären kanssa puuhailu, ihan ensimmäisenä. Aina, kun tulee kotiin ja juna-asemalla tyttö juoksee vastaan, siinä kaikki murheet häviävät saman tien. Omat harrastukset eli metsästys, ulkotyöt ja metsätyöt ovat myös sellaisia, että niistä tulee hyvä mieli.

Minkä haaveen tai tavoitteen haluaisit toteuttaa seuraavaksi?

Ainakin tämän väitöskirjan loppuun saattaminen on konkreettinen tavoite.

Kuka tai ketkä ovat olleet sinulle tärkeitä esikuvia?

Tähän vastaan, että oma isoisä.

Mitkä ovat lempipaikkojasi Joensuussa?

Nykyään tulee Joensuussa hengailtua aika paljon noissa leikkipuistoissa. (Nauraa.) Rantakadun vieressä oleva leikkipuisto on oman tyttären kehitysvaiheelle oikein sopiva ja siellä vierähtää rattoisasti tunti jos toinenkin. Karhunmäen leikkipuisto on myös hyvä, sillä sinne on tehty aikuisille myös kuntoilulaitteita, joilla saa veren mukavasti kiertämään viileämmillä leikkikeleillä.

Täydennä lausetta: vuosi sitten tähän aikaan…

… olin hyvin todennäköisesti kotona ensimmäisen hirvijahtiviikonlopun jälkeen.

Mistä rutiineista pyrit pitämään päivittäin kiinni?

Aamukahvista!

Mikä on tärkein oppi, jonka olet kotoasi tai elämäsi varrella yleensä saanut?

Onnistuminen vaatii yritystä.