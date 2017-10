Whisperillekin muraali

Syyslomaviikolla on luvassa suuri puristus Whisperin tiloissa, kun nuorisokeskuksen kahvila- ja oleskelutila nikkaroidaan viikon aikana täysin uuteen uskoon.

Joensuun kaupungin hallinnoiman projektin toteuttaa Kake- eli kaupunkikeskustan kehittämishanke.

– Viikko on tiukka aikataulu, koska tässä tilassa on ihan älytön homma. Kaikki pinnat, kalusteet ja tuo tiskikin uusitaan. Nythän tämä on aika kolkko kun katselee ympärille, naurahtaa projektissa visuaalisesta ilmeestä vastaava Niina Mantsinen viitaten ympärillä avautuvaan tilaan.

Projektin suunnittelussa ja toteutuksessa mukana Mantsisen työparina toimii Ville Lehvonen, joka on tehnyt käyttäjälähtöistä tutkimusta uudistukseen liittyen. Netissä pyörii parhaillaan nuorille suunnattu kysely, jossa kartoitetaan ennen käytännön vaihetta, millaisia uudistuksia nuoret tiloihin kaipaavat.

Projektin toteutuksessa merkittävässä osassa ovatkin itse nuoret, joille heitetään pallo jo suunnitteluvaiheessa. Viikolla 41 alkaa Whisperin ja Nuorisoverstaan tiloissa konkreettinen suunnittelu, johon toivotaan mukaan mahdollisimman paljon nuoria. Suunnitteluvaihe kestää keskiviikosta perjantaihin, ja varsinaiset käytännön työt tiloissa alkavat viikolla 42.

– Nuorisoverstaan tiloissa on puutyöpaja ja ompelumahdollisuudet, minkä vuoksi suunnittelemme osittain sielläkin, Mantsinen kertoo.

Lehvonen on ammatiltaan muotoilija, joten hän on vastuussa tilasuunnittelusta. Mantsinen itse on ammatiltaan tekstiilitaiteilija, joten hän vastaa niin ikään tilasuunnittelusta ja tämän lisäksi myös tekstiilipuolesta sekä oleskelutilan pitkälle seinälle tulevasta muraalista, joka tulee viemään oman aikansa.

– Tulee olemaan pitkiä päiviä, ja nuoria todella tarvitaan avuksi tekemään tätä. Toivottavasti jengi innostuu ja lähtee mukaan.

Mantsisen mukaan maalauksia on kaavailtu myös nuorisokeskuksen edustalla oleviin pylväisiin, mutta toistaiseksi muutokselle ei ole saatu vielä lupaa.

– Silloin tämä tila ehkä huomattaisiinkin vähän paremmin, Mantsinen pohtii.

Niina Mantsisen mukaan projektiin toivotaan mukaan mahdollisimman monta osallistujaa ikähaarukasta 16–29 vuotta.

– Kaikki halukkaat ja aktiviteettia kaipaavat ovat tervetulleita tekemään uudistusta.

Projektin budjetti on noin kuusituhatta euroa, ja uudistuksen rahoittajina toimivat Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto ja Joensuun kaupunki.

Oleskelutilan toimintaan ei Mantsisen tietojen mukaan ole tulossa muutoksia ja konsepti säilyy muutenkin samana. Ainoastaan visuaalisella ilmeellä pyritään saamaan tiloihin lisää viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Tilat ovat olleet samanlaiset Whisperin alkuajoista eli vuodesta 2013 saakka.

– Kyllä täällä kaivataan rankkoja muutoksia. Toivomme, että uudistuksen myötä nuoret löytäisivät tänne entistä paremmin ja tänne olisi kivempi tulla viettämään aikaa, juomaan kahvia ja teetä ja oleskelemaan kavereiden kanssa, Mantsinen toteaa.