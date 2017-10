Mykkä kouluttaa itse omat tulkkinsa

Marja Korhonen on saarijärveläinen erityisopettaja, joka neliraajahalvaantui ja menetti puhekykynsä hoitovirheen seurauksena 14 vuotta sitten.

Korhonen on julkaissut kaksi elämänkerrallista kirjaa. Häivähdyksiä -erityinen elämäni -teos vuodelta 2014 kertoo Korhosen taistelusta halvaantumisen jälkeen.

Byrokratian rattaiden hitaus, omien oikeuksien perääminen ja ihmisarvosta taisteleminen sai Korhosen sisuuntumaan, mutta hän käänsi vastoinkäymiset voimavaraksi, sillä katkeruus tappaa hänen mukaansa rakkauden.

Toinen teos Sydämeen tatuoitu kertoo Korhosen elämästä naisena, kirjailijana ja luennoijana.

Korhonen kiertää luennoimassa eri tilaisuuksissa ja hän puhuu yleisölle tulkin välityksellä.

– Toiminimen saaminen oli vaikeaa, sillä he eivät meinanneet millään uskoa, että miten mykkä voi kiertää luennoimassa pitkin Suomea, Korhonen muistelee.

Huumori on yksi Marja Korhosen selviytymiskeinoista. Kun itikka laskeutuu yöllä nenän päälle tai kun jostain paikasta kutittaa kykenemättä raapimaan, ne ovat Korhosen mukaan tilanteita, jotka raivostuttavat suuresti.

– Jos pikkuasioiden antaa pilata elämäänsä, ei kannata halvaantua.

Korhonen harrastaa aktiivisesti kuntosalilla käymistä. Saliharrastuksen pitäisi olla käytännössä mahdotonta locked-in -oireyhtymän takia, mutta Korhonen haluaa pitää lihaksistostaan huolta.

– Olen tarkka ruokavaliostani, että pysyn normaalipainoisena. Haluan olla avustajilleni kevyt siirreltävä.

Korhonen kertoo, että sairastumisen alussa oli raivostuttavaa tulla syrjäytetyksi tilanteissa. Ihmiset puhuivat hänen ohitseen avustajille, eikä häntä uskallettu edes katsoa.

– Nykyään kaikki on toisin. Tunnen itseni taas Marjaksi ja minua kohdellaan pääsääntöisesti kuin ketä tahansa.

Miltä tuntuisi, jos sinulla olisi lupa puhua 180 tuntia vuodessa? Kelan kustantamaa tulkkauspalvelua voi saada yleensä sen verran. Kelan aikeet määritellä tulkkauspalvelujen resurssit uudestaan tarkoittaisi tulkkien määrän vähenemistä joillain alueilla jopa kolmanneksella.

Kelan aikomus kilpailuttaa tulkkipalvelut kauhistuttaa Korhosta. Hän erityisopettajana kykenee kouluttamaan tulkkinsa itse, mutta kaikilla ei ole sellaiseen mahdollisuutta. Hän kykenee operoimaan itsenäisesti tietokoneella, mutta kaikilla ei ole tällaista mahdollisuutta.

– Olen itse yleensä joka paikkaan yhteydessä tietokoneen välityksellä ja hoidan itse kaikki viralliset asiani.

– Kilpailutus on epäinhimillistä. Ihmisellä on oltava oikeus itse valita kuka hänen äänenään toimii, Korhonen kertoo.

Korhonen on kouluttanut itse tulkkinsa, sillä hän kommunikoi kirjaintaulun avulla. Hän osoittaa taulussa olevia kirjaimia räpäyttämällä silmiään oikean kirjaimen kohdalla, ja tulkki muodostaa kirjaimista lauseita ja puhuu Korhosen suuna.

– Tulkin äänen painolla on merkitystä. Jos tulkki tuntee edes jotenkin tulkattavan henkilön, sitä suhdetta ei saisi sivuuttaa rahan takia, ottaa Korhonen kantaa säästötoimiin. Hänen mukanaan luennoimassa on Emmi Hiekkaranta, jonka Korhonen on kouluttanut tulkkaustehtäväänsä.

– Marja on niin kova puhumaan, että välillä on vaikeuksia pysyä perässä, Hiekkaranta nauraa.

– Olen opettaja, joten minähän nautin kun saan opettaa. Avustajat ovat alussa kaikki hitaita ja räpäytän silmiäni hitaasti. Avustajan on pakko oppia nopeaksi, sillä minä puhun ihan koko ajan, Korhonen hymyilee.