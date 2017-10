Holkerin enkeli ihastui Haavistoon

Vihreiden presidenttiehdokas kertoi Kekkosen ajan poliitikon häpeävän yhtä asiaa: vaaleja, jotka jäivät pitämättä.



Tammikuun presidentinvaalien kampanjointi alkoi Joensuun osalta sunnuntai-iltana, kun tungosta riitti kahteen paikkaan: lööpeissä ollut laulaja Jari Sillanpää imi täyteen Carelia-salin ja presidenttiehdokas Pekka Haavisto pikkuisen pienemmän paikan, ravintola Sointulan.

Esille nousi muun muassa istuvan presidentin Sauli Niinistön ylivoima.

– Kun keskustelin Kekkosen ajan poliitikon kanssa, hän totesi, että se, mitä hän häpeää, on Kekkosen valinta poikkeuslailla. Koskaan enää ei saa tulla tilannetta, että vaaleja ei todellisuudessa ole, eikä keskustelua käydä, Haavisto totesi.

Haavisto heitti pientä kritiikkiä mediankin suuntaan. Toimittajat ovat keskittyneet puhumaan Niinistön ylivoimasta osoittamatta kiinnostusta siihen, mistä asioista vaalikampanjoissa olisi syytä puhua. Kampanjoinnin esille nostamat asiat taas ovat Haaviston mukaan tärkeitä siksi, että ne vaikuttavat tulevan presidentin toimintaan, onpa hän kuka tahansa.

– Kuten tämäkin ilta osoittaa, ihmiset haluavat keskustella, Haavisto huomautti.



Tiivis, kotoinen tunnelma

Ravintola oli pieni mutta Haaviston oloinen kampanjointipaikka. Se täyttyi juuri sopivasti niin, että tunnelma oli tiivis ja kuitenkin kotoinen.

Kysymyksiä esitettiin ahkerasti, ja kysyjinä oli muitakin kuin Haaviston peruskannattajakuntaan kuuluvia. Varttunut mies tivasi ehdokkaan kantaa maahanmuuttoon huomauttamalla, että joku järki pitäisi olla siinä, miten suhtaudutaan meidän puurokupillemme tulijoihin.

Natoonkin päästiin sen jälkeen, kun Haavisto oli todennut, että Venäjää ei saa nähdä vain sen nykyisen johtajan kautta. Maassa on paljon ihmisiä, jotka ajattelevat paljon Putinia demokraattisemmin. Haavisto muistutti heiluriliikkeestä, joka on kuulunut Venäjän ja Neuvostoliiton historiaan: Hrutshevin suojasäästä siirryttiin Brezhnevin aikaan, siitä parin mutkan kautta Gorbatshovin avoimuuteen ja siitä Jeltsinin kautta Putiniin. Odotettavissa on, että jossain vaiheessa heiluri taas muuttaa suuntaa.

– Entäpä jos se heiluri ei ihan heti muutakaan suuntaa? Tarvitseeko Suomi seuraavan liittolaisen, ennen kuin se heiluri taas kääntyy, mies seinustalta kysyi.



Kataloniasta Venäjän heiluriin

Päivällä oli uutisoitu, että Espanjan hallitus turvautui kumiluoteihin estääkseen Katalonian itsenäisyysäänestyksen. Nuorimies baaritiskin ääressä ihmetteli, miksi suomalaiset poliitikot ovat hiljaa. Sama nuorimies otti esille myöhemmin polttoaineverotuksen vaikutuksen syrjäseudulla liikkumiseen ja totesi, että elämän edellytyksiä pitäisi turvata myös täällä.

Puhuttiin Suomen nykyisestä henkisestä ilmapiiristä ja vihapuheesta, puhuttiin ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ihmisten liikkumiseen rajojen yli, puhuttiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta.

– Maailma on nyt erilainen kuin kuusi vuotta sitten, Haavisto tiivisti tilanteen syksyllä 2017.

Vuosien 1982 ja 1988 presidentinvaaleihin verrattuna maailma vasta onkin muuttunut. Joensuussa nykyisin asuva takavuosikymmenten mallitähti Roswitha Möhring oli yksi ensimmäisistä, joka sunnuntaina saapui Sointulaan. Möhring muisteli, kuinka häntä kutsuttiin aikoinaan Ilta-Sanomien lööpissä Harri Holkerin enkeliksi.

– Olen kokoomusihminen, mutta minusta Haavisto on äärettömän fiksu ja elegantti ja niin symppis, että voisin ihan ihastua häneen, Möhring totesi.

– Valittakoon vaan Niinistö, mutta minä aion joka tapauksessa äänestää Haavistoa.



Karjalan Heili tekee havaintoja kaikkien Joensuussa käyvien presidenttiehdokkaiden kampanjatilaisuuksien tunnelmista.