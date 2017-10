Kurvit kuosiin alusasujen ferrarilla

Muotoileva alusasu voi olla kaunis, käytännöllinen tai molempia.

Jos juhlamekko ei mahdu päälle, saattaa apu löytyä muotoilevista alusasuista. Jokaisen silhuetille löytyy varmasti omansa alusasuliikkeiden laajasta valikoimasta.

Karjalan Heili värväsi testimalliksi naisen, joka mittojensa puolesta on muotoilevien alusasujen kohderyhmää. Testaajamme Elina, 38 vuotta, käyttää vaatekokoa XL ja kuppikoko hänellä on 90E.



Paketti kasaan

Ensimmäisenä testattiin Changen muotoilevien asujen lippulaivaa eli Shape-alusmekkoa, jonka luvattiin olevan oman alansa Ferrari.

Testissä olivat koot XL ja XXL. Molemmat koot sujahtivat helposti päälle, mutta Elina koki pienemmän koon aavistuksen verran napakammaksi.

– Mekko ei purista yhtään ja tuntuu hyvältä päällä. Monet muotoilevat alusmekot puristavat rinnat kasaan, mutta tässä vaikutus on päinvastainen, kun voi käyttää push up -liivejä.

Elinan mukaan monet muotoilevat alusasut saavat keskivartalon näyttämään muumimaiselta, mutta tämä mekko ei tee sitä vaikutelmaa.

– Ihme kyllä, selkäpuolelle ei puserru läskejä, niin kun joskus muotoilevien mekkojen kanssa käy. Tässä mekossa tulee luottavainen olo, että se pysyy kyllä päällä kovassakin menossa ja on myös helppo riisua illan päätteeksi, Elina kiittelee.

”Ferrari” sai kiitosta maksimaalisesta tuesta ja silhuetin silottamisesta. Toivomisen varaa jäi ainoastaan ulkonäön suhteen, se voisi testaajan mielestä olla seksikkäämpi. Arvosana 4.5.

Toisena testivuorossa oli muotoileva haalari, jonka kanssa käytetään myös rintaliivejä. Haalaria päälle pukiessa testaajamme pohti, miten se päällä käydään vessassa. Vastaus kysymykseen saatiin, kun Elina veti alusasun päälle.

– Mikä ihmeen reikä täällä on?

Haalarin haarakiilasta paljastui pyllistyksen päätteeksi aukko.

– Eihän tämän kanssa voi käyttää sitten omia alushousuja, jos reikä on vessassa käymistä varten, Elina pohtii.

Haalarin lahkeet eivät ennakko-odotuksista poiketen purista reisiä, ja lahkeen suussa on kaunis pitsi.

Haalari myös tekee mitä lupaa eli luo kauniin vyötärönlinjan litistäen vatsaa.

Lahkeiden rajat kuultavat kuitenkin läpi kireistä kiiltäväpintaisista housuista.

– Ehkä väljempien housujen kanssa toimii, Elina pohtii. Muotoileva haalari saa testin huonoimman arvosanan, 2,5, epäkäytännöllisyyden takia.



Silottavat bodyt

Männiköstä haettiin testiin Felinan muotoileva body, jonka kuppikoko oli oikea testaajamme yllätykseksi.

– 90E kokoa on vaikea löytää mistään, ja tämä oli positiivinen yllätys. Elinan arvion mukaan miehustassa oleva pitsi saattaa jossain vaiheessa alkaa kutittaa, sillä hänellä on herkkä iho.

Elina arvelee, että tämä malli miellyttää varmasti vanhempien daamien silmää eniten, mutta hänen makuunsa body kaipaisi lisää säpinää.

– Body antaa kevyttä tukea, sopisi esimerkiksi housujen kanssa käytettäväksi.

Arvosanaksi Elina antoi 4.

Viimeisenä testattiin Patrician muotoilevaa bodya. Kokomusta, seeprakuosinen body miellytti Elinaa ulkonäöllisesti eniten.

Samettipintainen asu antoi keskivahvaa tukea, mutta ei silottanut kaikkia mahamakkaroita.

Huolimatta siitä, että body ei ollut testin paras muotoilevuudeltaan, valikoi Elina kokonaisarvosanaksi 4, koska se oli hänen mielestään testin kaunein alusasu.

– Alusasujen pitäisi näyttääkin kauniilta sen lisäksi, että ne tuntuvat hyviltä ihoa vasten. Tässä tulee itselleni todella seksikäs olo.

Toppaamaton yläosa ei sekään häiritse, sillä Elinan mukaan materiaali pitää rintavarustuksen yllättävän hyvin kasassa.

– Tällä voisi yllättää oman miehen pikkujoulujuhlinnan päätteeksi, Elina vinkkaa.