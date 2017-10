Ei reidellä eikä rahalla baarijonon ohi

Pikkujouluaikaan miehet alkavat vihdoin puhua ja naiset jättävät tipiksi stringit.

Järjestyksenvalvojan työ ravintoloissa etenkään sesonkiaikoina ei käy tylsäksi.

Harry Mertanen ja Jari Kormilainen ovat pitkän linjan järjestyksenvalvojia, ja miehet ovat nähneet jos jonkinlaista pikkujouluilijaa, mutta yksi asia pysyy vakiona: pikkujouluaikaan ravintoloihin ilmaantuvat ne asiakkaat, jotka eivät välttämättä käy muuten viihteellä.



Halaus tippinä

Harry Mertasen mukaan pikkujouluaikaan liikkeellä olevat naiset ovat tavanomaista rohkeampia ja saattavat tulla herkemmin iholle.

– Miehet haastavat enemmän sanallisesti, mutta naisten kielenkäyttö on kyllä rajumpaa, Jari Kormilainen vertaa.

Mertanen muistelee erästä tapausta, jossa aamuyön tunteina baarista poistumassa ollut nainen oli välttämättä halunnut jättää hänelle jonkinlaisen muiston itsestään.

– Halaus on aika yleinen lahja. Tämä nainen laittoi kädet helmojensa alle ja veti sieltä stringit ja antoi ne minulle, Mertanen nauraa.

– Vein ne sitten narikkaan. En tiedä mitä niille kävi.

Mertasen ja Kormilaisen mukaan kerran vuodessa irti pääsevät pikkujouluilijat tuovat pilkettä myös järjestyksenvalvojan silmäkulmaan.

– Ei tätä työtä voi tehdä tosikkona. Pitää osata suodattaa asioita ja osata myös vastata flirttiin.

Asiakasta ei saa ikinä nolata, Mertanen toteaa.

– Henkilökohtaisuuksiin meneminen on kuitenkin asia, joka joskus pistää miettimään.

Kortelaisen mukaan monet kaverit ovat sanoneet, että heistä ei olisi portsareiksi, koska ovella joutuu joskus kuuntelemaan jopa henkilökohtaisuuksia.

– Mutta kun ajattelee tätä työtä asiakaslähtöisesti, että ihmisillä on oikeus ilmaista omia tunteitaan ja mielipiteitään, niin työ helpottuu.

Mertasen mukaan hän saa joskus kuulla huutelua ihonväristään. Mertanen suodattaa senkin, sillä muuten hän ei voisi työtään tehdä.

– Olen huomannut kuitenkin viime aikoina sellaisen ilmiön, että neekeriksi nimitelleet saattavat seuraavana päivänä tulla pyytämään anteeksi. Se tuntuu kivalta.



Et sä tiedä kuka mä oon

Jonottaminen kiristää hermoja sesonkiaikoina, mutta oikotietä jonon ohi ei Jari Kormilaisen ja Harry Mertasen mukaan ole.

–Aina kun on jono, niin yritetään läpällä sen ohi. Naiset saattavat nostaa hameen helmaa, mutta niin lyhyttä hametta ei ole, että jonon ohi pääsee, Mertanen virnistää.

– Miehet yrittävät päästä jonosta rahalla, Kormilainen vertaa.

– Meille kaikki asiakkaat ovat yhtä tärkeitä ja rahalla ei pääse jonon ohi. Ihmisillä on eri paksuisia kukkaroita. Toisille 50 euroa on pieni raha ja toisille illan budjetti, kertoo Mika Simonen, joka on ollut järjestyksenvalvonta-alalla 17 vuotta.

– Meille kaikki ovat tasavertaisia. Halutaan olla reiluja kaikkia kohtaan. Tiedän, että joihinkin ravintoloihin pääsee sisään rahalla, ja se näkyy valitettavasti ravintoloiden edessä, Simonen kertoo.

– Yllättävän paljon pikkujouluaikaan liikkeellä on ”et sä tiedä kuka mä oon” -ihmisiä, Mertanen toteaa.

– Tulkaa hyvissä ajoin ennen niitä jonoja, lähettää Kormilainen terveiset jonottamiseen kyllästyneille.

Henkkareiden kysymisen suhteen Kormilainen ja Mertanen pitävät matalaa kynnystä.

– Etenkin naisten suhteen on joskus yllättänyt, että se seurueen jäsen, jolta ei ensin meinannut kysyä, onkin ollut nippa nappa täysi-ikäinen, Kormilainen kertoo.

– Naiset on siitä hauskoja, että jotkut loukkaantuvat, jos kysytään paperit ja jos ei kysytä, siitäkin saatetaan pahastua, Kormilainen nauraa.

Naisten väliset kapakkakahakat ovat Mertasen mukaan hankalimpia selvitettäviä.

– Siinä pitää oikeasti katsoa, että mistä kohti otat kiinni, että tilanne pysyy asiakkaan kannalta edes jotenkin miellyttävänä.

– Harvoin naiset onneksi tappelevat.

Pariskuntien riidat ovat aiheuttaneet Mertaselle hieman yllättävääkin haittaa.

– Kapakasta perheriidan seurauksena suutuspäissään ulos rynnännyt mies on potkinut minun autoa, ja siitä on tullut omaisuusvahinko. Tämä on tapahtunut kolme eri kertaa. Miksi aina minun auto? Mertanen päivittelee.



Tikkusuorin on humalaisin

Pikkujouluaikana sisään baariin pyrkivät myös etkoilla liikaa päihtyneet asiakkaat, jotka järjestyksenvalvoja bileporukan keskeltä kyllä bongaa.

– Seurueen humalaisin saattaa seisoa kavereiden tukemana keskellä ja tässä ovella seisoo vähän liiankin ryhdikkäästi, Harry Mertanen nauraa.

– Tikkusuorassa seisotaan, että näytetään selvältä, Jari Kormilaistakin huvittaa.

Miehet suhtautuvat työhönsä sopivalla huumorilla ja pyrkivät saamaan asiakkaidensa luottamuksen.

– Jos joutuu poistetuksi baarista, on se loppujen lopuksi asiakkaankin oman edun mukaista. Onneksi yleensä selvitään puhumalla, Mertanen kertoo.

– Pikkujoulukausi on flirtin kausi. Ihanteellinen pikkujoulunjuhlija ymmärtää, että me ollaan vaan töissä täällä eikä pura omaa pahaa oloaan baarin henkilökuntaan. Harva ihminen tulee paremmalle tuulelle viinasta, jos on jo valmiiksi pahalla päällä, Mertanen arvelee.