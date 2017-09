Kuusikymppisellä on vielä paljon annettavaa

Outokummun keskustassa sijaitseva Kulttuuritalo Marita juhlii lehden ilmestymispäivänä, 30. syyskuuta 60-vuotisjuhliaan. Koulukadun ja Kummunkadun kulmassa seisova vaalea kivitalo avasi ovensa elokuvayleisölle ensimmäisen kerran vuonna 1957 Aili Toivolan johdolla.

Pekka Piiparinen, joka laati vuonna 2013 kulttuuri- ja rakennushistoriallisen selvityksen Outokummun taajamasta kertoo, että valmistuessaan elokuvateatteri Marita oli varsin massiivinen rakennus aikansa ympäristöön. Outokummun kaivostoiminta oli vilkastunut 1950-luvulla, joka vaikuttikin Piiparisen mukaan osaltaan siihen, että taajamaan saatiin näin näyttävä rakennus.

– Korkeudeltaan se vastaa noin kolmikerroksista kerrostaloa ja yhdessä monen muun 1950-luvulla valmistuneen kivisen liike- ja asuinrakennuksen kanssa Marita muodosti Outokumpuun pikkukaupunkimaista ilmettä, Piiparinen tiivistää.

Aili Toivola jatkoi elokuvateatterin omistajana aina vuoteen 1988, jonka jälkeen vetovastuuseen siirtyivät Leea ja Seppo Mustonen perheineen.

Tänä päivänä Kulttuuritalo Maritassa näytetään edelleen elokuvia, kun muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen Kino Marita aloitti jälleen toimintansa Jukka Mustosen johdolla. Samasta talosta löytyvät myös Outokummun kulttuuritoimen toimisto ja Pub Helmi. Kulttuuriohjaaja Mari Kortelainen on tyytyväinen eri tahojen mutkattomaan yhteistyöhön saman katon alla. Maritan syntymäpäiväjuhlinnalla on tarkoitus tehdä taloa entistä enemmän tutuksi outokumpulaisille.

Kulttuuritoimi tuottaa talossa esittävän taiteen toimintaa eli teatterisalissa olevalla pienellä näyttämöllä nähdään muun muassa teatteria, musiikki- ja tanssiesityksiä.

– Joensuun kaupunginteatteri tulee esittämään Koirantähdestä pohjoiseen marraskuussa. Sitten on lastenkulttuuriverkosto, jossa Outokumpu on mukana. Verkoston syksyn ohjelmistoon kuuluu muun muassa helsinkiläisen Taina Mäki-Ison klovneriaesitys ja -työpajoja. Tanssikoulutuksen kanssa on myös ollut yhteistyötä, Kortelainen kertaa syksyn suunnitelmia kulttuuripuolella.

Elokuvaesitysten lisäksi Kino Maritan syksyn ohjelmistossa alkavat pian pyöriä syyskauden ooppera- ja balettiesitykset. Elokuvayleisöä on viime vuosina ollut Mustosen mukaan mukavasti.

– Kahtena edellisenä vuotena meillä on ollut 10 000 käyntiä vuodessa. Uskon, että tänäkin vuonna päästään samaan, Mustonen kertoo.

143-paikkainen elokuvasali on esityskalustoltaan ajanmukainen. Jatkossa saliin on tarkoitus saada käyttöön induktiosilmukka. Muutama vuosi sitten Joensuun seudun Leader -yhdistyksen hankeavustuksella rakennettiin ramppi, joka mahdollistaa esteettömän pääsyn saliin.

– Viimeisimpänä olemme kokeilleet kotimaisia elokuvia huonokuuloisten tekstityksellä, missä kaikki puhe ja tärkeät musiikit on tekstitetty. Siitä ei ole vielä tullut palautetta, mutta testaamme sitä mahdollisuuksien mukaan, Mustonen valottaa.

Toistaiseksi Maritassa ei ole inva-wc:tä. Mustonen ja Kortelainen toteavat, että vaikka rakennus onkin ikäisekseen hyvässä kunnossa eikä sisäilmaongelmia ole, tarvetta olisi sekä sisä- että ulkopintojen siistimiselle ja remontille.

Elokuvasalin ja toimistotilojen lisäksi katutasosta löytyy erillinen galleriatila. Galleria Maritaa voivat outokumpulaiset vuokrata esimerkiksi kokoustiloiksi, näyttelytilaksi tai vaikka syntymäpäiväjuhlien pitopaikaksi.

– Siinä on edullinen vuokra okulaisille, ja alle 18-vuotiaille se ei maksa mitään, Mustonen vinkkaa.

Pub Helmen omistaja Anna-Liisa Turunen kertoo, että samalla kun Marita juhlii kuusikymppisiään, Pub Helmi juhlii kolmevuotissynttäreitään.

Vaikka Pub Helmi onkin oma yrityksensä, yhteistyötä tehdään Turusen ja Mustosen mukaan suuntaan ja toiseen. Elokuvateatterin lipunmyynnin ollessa suljettuna lahjakortteja voi ostaa Helmen tiskiltä. Turunen on myös tarvittaessa hoitanut kahvituksia galleria Maritan puolelle.

– Jos galleriassa on meneillään tilaisuuksia, voin laittaa pubista musiikkia hiljemmalle, Turunen nauraa.

Helmessä nähdään säännöllisesti livebändejä, open stage -iltoja ja pubivisoja. Turunen kiittelee innokkaita outokumpulaisia nuoria, jotka ovat mukana järjestämässä tapahtumia.

Lokakuun 21. päivä Kulttuuritalo Maritassa on Lapsiperheiden virkistyspäivä, jolloin luvassa on neljä elokuvaa sekä lisäohjelmaa alakerran Galleria Maritassa. Mustonen ja Kortelainen kannustavat paikkakuntalaisia hyödyntämään Maritaa erilaisten tapahtumien järjestämisessä, olivat ne sitten yksityisiä tai julkisia. Esitystekniikan kannalta talossa on jo valmis kalusto.

– Itse ajattelen, että tällä [talolla] voisi olla kasvava merkitys. Nyt täällä käy vaihtelevasti ihmisiä ja toivomme, että nämä kuusikymppiset osaltaan avittaisivat huomaamaan, että täällä on tämmöinen tila. Tapahtumien järjestämisen kannalta tämä on itselle aika ideaali, sillä täällä on rakenteet, missä toimia. Jos tätä ei olisi, olisi aika haastavaa tuottaa tänne esityksiä, Kortelainen painottaa.