Ihmisen keho kuin pieni panimo

50 -luvulla järjestetyssä suomalaisessa perinnekilpailussa päihtymystilaa tarkoittavia ilmauksia keksittiin ja kerättiin peräti 10 000. Hiprakassa, hutikassa, jurrissa, juovuksissa, laitamyötäisessä ja kännissä. Termit ovat tuttuja, mutta mikä on kännin kemiallinen prosessi?

Miten estää krapula ja voiko sitä edes estää?

Vastaukset näihin kysymyksiin antaa Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen yksikön johtaja Jussi Kauhanen.

Alkoholi on Jussi Kauhasen mukaan ihmisen elimistölle tuttua tavaraa.

Ihmisen keho on kuin pieni panimo.

– Ruuansulatuskanavassa tapahtuu luontaista käymistä, joka muodostaa alkoholia noin kolmasosakeskiolutpullollisen verran päivässä.

– Alkoholi sinällään on luonnollinen aine. Kun sitä otetaan suun kautta ylimääräisenä annoksena, elimistössä käynnistyvät prosessit. Alkoholista 10–20 prosenttia imeytyy vatsalaukusta ja pieninä määriä limakalvoilta. Osa jää ohutsuolen yläpäähän, Kauhanen kertoo.

Tyhjään mahaan juominen on Kauhasen mukaan kaikista haitallisinta.

– Tyhjässä mahassa alkoholin imeytyminen tapahtuu nopeasti. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että ruuan kanssa nautittuna alkoholin haitalliset vaikutukset ovat lievempiä.

– Miehillä ja naisilla on eroa, sillä miesten elimistössä alkoholia palaa hitusen nopeammin jo mahalaukussa. Naisilla elimistön alkoholipitoisuus nousee korkeammalle, kun alkoholi liukenee elimistössä pienempään nestemäärään.

Jussi Kauhasen mukaan alkoholi livahtaa kaikkialle elimistöön.

– Suolistoon se menee verenkierron mukana, ja se pääsee oikein hyvin ohi veri-aivoesteen, koska alkoholi on vesiliukoinen.

Veri-aivoesteen tarkoitus on suojella haitallisten aineiden pääsyä aivosoluihin. Se suojelee keskushermostoa esimerkiksi tulehduksilta.

– Päihtyminen vaikuttaa eri kohtiin aivoissa. Pikkuaivot säätelevät koordinaatiota, liikkeiden hallintaa ja tasapainoa. Alkoholi vaikuttaa niihin suoraan.

– Mielihyväkeskuksesta tulee euforinen tunne, ja se vaikuttaa käyttäytymistä säätelevään keskukseen. Humaltuessa tulee virkistymisen tunne, mutta fysiologisesti tapahtuu tavallaan päinvastoin.

– Alkoholi lamaa hermosoluja, ja virkistymisen tunne johtuu juuri mielihyväkeskuksen aktivoitumisesta ja siitä, kun ihminen ei enää kykene arvioimaan omaa olotilaansa oikein.

Pahinta haittaa Kauhasen mukaan tulee siitä, kun alkoholia nauttii liikaa ja se pääsee vaikuttamaan elintärkeisiin toimintoihin.

– Hengityssäätelykeskus aivojen ydinjatkoksessa voi lamaantua nautittaessa liian suuria annoksia. Merkittävä osa alkoholiperäisistä tapaturmakuolemista johtuu oksennukseen tukehtumisesta, Kauhanen muistuttaa.

Tottumattomuus ei ole huono asia, ja mitä huonommin alkoholia sietää, sitä parempi se tavallaan on. Jussi Kauhanen vahvistaa tämän väittämän osittain.

– 40–50-vuotias kaveri, joka on juonut paljon, kasvattaa toleranssin ja hermosolut alkavat tottua alkoholiin – mutta sitten ne tarvitsevatkin sitä lisää. Sillä tavoin addiktio kehittyy.

Humalassa kehosta tulee kuin kemian tehdas, jossa käynnistyy sille haitallisia prosesseja.

Alkoholi kuluttaa elimistön entsyymejä, joissa on aminohappoja. Aldehydidehydrogenaasi on entsyymi, joka muuntaa alkoholin aldehydiksi, joka on tietynlainen myrkky. Elimistön glukoosituotanto vähenee ja verensokeri laskee. Hapetusreaktiossa kuluu elimistölle tärkeitä komponentteja kuten antioksidantteja.

– Verensokeri alkaa laskea ja elimistöön kertyy maitohappoja. Kun alkoholi alkaa palaa kahden entsyymin avustuksella maksasta, niin sinne kertyy rasvaa ja erityisesti rasvahappoja.

Kauhasen mukaan ei ole keksitty keinoa, jolla ehkäistä alkoholin aiheuttamia haitallisia prosesseja.

– Se tiedetään, että etenkin runsaasti juovilla tulee B1-vitamiinin puutos.

Krapula johtuu suurelta osin alkoholin muuntumisesta elimistössä asetaldehydiksi.

– Asetaldehydi on myrkkyä, ja se aiheuttaa vapinaa ja sydämentykytystä. Asetaldehydi on osa alkoholin hajoamisreittiä, ja se kehittää toksisia kemikaaleja elimistössä. Sen on todettu aiheuttavan monia eri syöpiä.

Krapulan estämiseksi ei ole oikein mitään tehtävissä, vaikka jotkut kokevat olevan apua esimerkiksi kysteiinistä.

– Kevyt ruokailu pitää verensokeritasoa yllä. Mitään makeaa ei kannata mättää, vaan hitaampia hiilihydraatteja.

– Alkoholi itsessään on energian lähde. Siinä on enemmän energiaa kuin sokerissa, mutta vähemmän kuin rasvassa. Sen takia alkoholia liikaa käytettäessä paino nousee.

– Kroonisilla alkoholisteilla alkoholin palamisprosessi on erilaista kuin kohtuudella juovilla. Mukaan tulevat silloin ihan eri entsyymit. Silloin alkoholin palaminen ei nosta rasvoja, vaan se vapauttaa elimistöön vaan lämpöä. Siksi krooninen alkoholisti ei liho.

Toinen syy laihuuteen on Kauhasen mukaan myös ravinnon heikko saanti.

– Periaatteessa krooninen alkoholisti on harvemmin ylipainoinen, Kauhanen selventää.

Puolella japanilaisista ja kiinalaisista alkoholinpalamisjärjestelmä on Kauhasen mukaan geneettisistä syistä johtuen erilainen, eivätkä he siedä alkoholia juuri lainkaan.

– Jos on näitä geneettisiä entsyymipuutoksia ja nauttii esimerkiksi puoli lasillista kuohuviiniä, se muistuttaa myrkytystilaa.

Tasoittavia ei Kauhanen suosittele krapulavapinan hoitamiseen.

– Silloin ollaan jo riskikulutuksen tiellä. Loiventavissa aivot tottuvat nopeasti siihen ja se lisää addiktion riskiä. Jos tasureita kokee tarvitsevansa, kannattaa herätä oman alkoholin kulutukseen.