Laaksonen fundeeraa taas Kolilla

Kirjailija Heli Laaksonen palaa tänä viikonloppuna lempimaisemiinsa Pielisen tuntumaan. Omaan murrettaan rakastava nainen tunnusti rakkautensa Koliin ja sen juurella olevaan suureen järveen lokakuussa 2015, kun Karjalan Heili haastatteli häntä puhelimitse:

– Se tunne, mikä mulle siellä Vuonislahdessa tuli, oli semmonen, että ihmiset suhtautuivat kauhean... mikäs se sana... no semmosta kun suhtaudutaan omiin lapsenlapsiin, puuttus kaikki semmonen asennon ottaminen tai odota nyt, kun en mä löydä sitä kun on niin aikanen aamu tämä haastattelu... semmonen jotenkin teeskentelemätön – just: teeskentelemätön!

Samaan hengenvetoon Laaksonen tunnusti, että ei hän kuitenkaan näihin maisemiin muuttaisi asumaan.

– Mä niin paljon rakastan assu täs mun omas kiäliympäristös. Kun mä menen mun pyjamassa hakeen mun postia tuolta kylän yhteisestä postilaatikosta ja siellä sitten seisoskelee joku koiran ulkoiluttaja, joka puhuu myös tätä mun lyhkästä, me saadaan siinä päivitellä syksyn tulemista ja suven loppumista just sil omal kielel, kirjailija perusteli.

Lauantaina 30. syyskuuta Laaksonen fundeeraa Kolin seurojentalolla kello 19 alkavassa tilaisuudessa ylenpalttisuudesta ja niukkuudesta niin maailmanlaajuisesta kuin oman pihapiirinkin näkökulmasta. Duo Tuomi esittää pohjoiskarjalaisten kirjailijoiden teksteihin tekemiään lauluja. Illan juontaa trubaduuri Leila Luukkainen. Iltamat ovat osa Kohtuus vaarassa -kansalaisseminaaria.