Kun liikennesääntöjä ei tunneta, kaikki väistävät

Epäselvät liikennemerkit hämmentävät niin autoilijoita kuin pyöräilijöitäkin.

Polkupyörää parempaa kulkupeliä ei kaupungissa olekaan, mutta osataanko Joensuussa ajaa?

Liikenneturva ja Joensuun Polkijat järjestivät viime tiistaina ilmaisen pyöräilypajan, jonka tarkoituksena oli opastaa ihmisiä turvallisen kaupunkipyöräilyn saloihin.

Reilun tunnin kestäneellä pyöräilykierroksella käytiin läpi Joensuun keskustan yleisimmät ongelmakohdat ja kerrattiin väistämissäännöt.

Opastusta antoivat Liikenneturvan Jukka Vainikainen ja Mari Voutilainen sekä Joensuun Polkijoiden Juhana Venäläinen. Viljo Ahjopalo oli Heilin toimittajan lisäksi tapahtuman ainoa osallistuja.

Kun kaikki väistävät

Ensimmäisenä ylitetään Yliopistokadun korotettu suojatie, mikä on yksi ongelmakohta. Jukka Vainikaisen mukaan viesti yhteiskunnalta on tässä risteyksessä se, että ajakaa vaan siitä yli, ja se johtuu osaltaan juuri korotuksesta.

– Ongelma on viestinnällisesti se, että kun tässä on korotettu ylitys, niin se luo monille pyöräilijöille vaikutelman, että he saavat mennä yli.

Ongelmakohta on se, että pyöräilijän pitää oivaltaa, että hän on väistämisvelvollinen molemmista suunnista tuleville autoille ja sen lisäksi myös pyörätiellä ajaville.

– Kyllä tästä voi ajaa, kunhan on huolellinen. Tielle mennessä pitää väistää oikealta tulevia kevyen liikenteen kulkijoita, sitten tiellä ajavia autoja ja vasemmalle kääntyessä vielä oikealta ja vasemmalta tulevia. Tässä on tavallaan kolme risteystä peräkkäin, Vainikainen selventää.

–Liikenneturvan tutkimuksessa havaittiin, että kaikkein huonoiten tunnettiin tämä väistämistilanne. Autoilijat ja pyöräilijät ovat hyvin epävarmoja siitä, miten tässä pitää toimia. Usein päädytään tilanteeseen, että molemmat pysähtyvät, ja sitten arvotaan, että kumpi menee ensin yli, kertoo Venäläinen

– Minulla on työhuone tuossa tien toisella puolella ja liikun tästä yli. Usein käy niin, että jään odottamaan ja annan autolle etuajo-oikeuden niin kuin kuuluu, ja sitten takaa tuleekin pyöräilijä ohi, Venäläinen harmittelee.

– Kaupungilta valmistui jalankulun ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma toukokuussa.

– Siinä lähtökohtana oli, että pyöräilyn pää- ja aluereiteillä tällaisiin kohtiin tulisi kolmiot autoilijoille, Venäläinen kertoo.

– Jos on paikkoja, joissa ei haluta pyöräilijöiden menevän ensin, niin pyöräilijöille voi myös laittaa pikkukolmiot muistuttamaan väistämisvelvollisuudesta.

Kävelykadulla saa pyöräillä

Toinen ongelmakohta on Koskikadulla Kekäleen ja uuden torin välissä oleva suojatie.

Mari Voutilainen kertoo, että kyseinen kohta hämmentää pyöräilijöitä, sillä pyöräparkit sijaitsevat jalkakäytävällä. Juhana Venäläisen mukaan suunnitteluvirhe on yksi syy siihen, miksi pyöräilijät ajavat Koskikadulla, vaikka se on kielletty.

– On ajateltu, että kun jalkakäytävät on leveät, niin tännehän mahtuu tätä pyöräpysäköintiä. Voin kertoa, että tulevissa torisuunnitelmissa sellaista virhettä ei ole, että pyöräilijöitä ohjattaisiin jalkakäytäville.

– Ajoradalla pitää ajaa tässä kohtaa, Voutilainen muistuttaa.

– Tässä on linja-autoliikennettä, niin moni kokee tämän varmaan suhteellisen vaaralliseksi pyöräillä ajoradalla, Venäläinen pohtii.

– Se on vaan yhden korttelin pätkä, sen ehtii taluttaa, muistuttaa Mari Voutilainen.

Myös kävelykadulla pyöräily hämmentää ihmisiä. Saako siinä nyt ajaa vai ei? Neliönmuotoinen kävelykadunmerkki muistuttaa Vainikaisen mukaan jalkakäytävän merkkiä, ja oletettavasti sen takia moni luulee, että kävelykadulla ei saa pyöräillä.

– Kävelykadulla saa ajaa pyörällä, kun suhteuttaa ajonopeuden riittävän alhaiseksi ja muistaa, että jalankulkija on etusijalla.

Joensuun uusi pyöräkatu on herättänyt hämmennystä Facebookin keskustelupalstoilla, sillä autoilijoita kehotetaan kaupungin linjauksen mukaan välttämään pyöräilijöiden ohittamista.

Vainikaisen mukaan virallista ohituskieltoa ei voi määrätä, mutta sen tieliikennelaki sanoo, että ohitustilanteessa tulee noudattaa tarpeellista varovaisuutta.

– Pyöräilykatu ei ole riittävän leveä, että turvallista ohitustilannetta voisi syntyä.