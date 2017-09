Joki pysyy paikallaan

Suomi 100 -teema tuo Enon Louhitalolle esityksen, joka laittaa asioita mittasuhteisiinsa.

Suomi 100 – Eno 10 000 kertoo jo nimessään, mistä on kyse. Tasavalta on nuori, maaperä Pielisjoen tuntumassa ikivanha.

– Rahakankaaltahan on löytynyt yksi Suomen vanhimmista asutuista paikoista. Ihan sieltä saakka lähdetään liikkeelle, Louhiteatterin ohjaaja Kirsikka Leino sanoo.

Näytelmän tiedotteen mukana tuli valokuva veneestä joella. Miksi?

– Joki on pysynyt muuttumattomana läpi vuosisatojen, joiden kautta esityksessä kuljetaan. Se on vaikuttanut siihen, miten täällä on eletty ja mitä ihmisistä on tullut, Leino vastaa.

– Luonto on näytelmässä vahvasti mukana. Se on minullekin tärkeä asia.

Joki on ollut väylä, jota pitkin ihmiset ovat liikkuneet, ja jonka varrelle he ovat asumuksiaan rakentaneet. Elinkeinojaankin he ovat etsineet joen tuntumasta ja sielulleen voimaa siitä hakeneet.

Louhiteatteri nostaa esille niin Sibeliuksen käynnit kuin Uimaharjun tehtaankin.

– Rajamaakunnassa kun ollaan, mukana on paljon myös siihen liittyviä tapahtumia, Leino kertoo.

Käsikirjoituksen on tehnyt Enossa asuva Juha-Veikko Mikkola enolaisten kertomien tarinoiden pohjalta.