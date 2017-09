Hannes Pekkinen liittyy Joensuun Mailan Superpesismiehistöön 1+1-vuotisella sopimuksella.

Pekkinen, 19, siirtyy Joensuuhun kasvattajaseurastaan Kiteen Pallosta. Hän on pelannut urallaan Superpesiksen runkosarjassa 92 ottelua, joissa mies on lyönyt 4+45=49 juoksua ja tuonut 23. Kärkilyöntejä on kertynyt 194 kappaletta.

Ulkopelissä mies on totuttu näkemään siepparin tontilla.