Tulevaisuuden toria tehdään yhdessä

Yrittäjille, yhdistyksille, yhteisöille, julkiselle sektorille ja yksityishenkilöille tarjotaan mahdollisuus osallistua torin kehittämiseen yhdessä. Uusi tori -projektin myötä lokakuussa Marttojen tiloissa käynnistetään työpajat, joissa kehitetään tulevaisuuden toria.

Työpajojen tarkoituksena on saada aikaan konkreettisia palveluita ja tuotteita tulevaisuuden torille. Projekti käynnistyi heinäkuussa joensuulaisille ja joensuussa vieraileville suunnatulla kyselyllä, johon tulleiden noin 700 vastauksen pohjalta työpajoihin koottiin neljä teemaa: Älykäs tori, Tapahtumat, Yrittäjän tori sekä Meidän tori.

– Työpajoihin ilmoittautuminen on kaikille avoin. Työpajoista osa, kuten Älykäs tori, on kuitenkin suunnattu tarkemmin tietylle kohderyhmälle siten, että työpajassa pääsee tuomaan omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan esille vaikkapa kehittämällä mobiilisovelluksen aiheeseen liittyen, kertoo Josekin projektipäällikkö Jarkko Peiponen.

– Viimeisenä pidettävä Meidän tori -työpaja on kuitenkin sellainen, johon voi tulla kuka tahansa torin ja sen sisällön kehittämisestä kiinnostunut.

Projektissa mukana toimivina tahoina ovat Joensuun kaupunki, Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy, Karelia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Fabrik sekä Pohjois-Karjalan Martat.

Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston Epic Challenge -projektiin kuuluville opiskelijoille on heitetty myös haaste torin kehittämiseen liittyen.

Josekin projektiasiantuntija Niina Myllerin mukaan työpajojen tarkoituksena on saada aikaan mahdollisimman monialaisia uusia tuotteita ja palveluita.

– Niitä voi syntyä, kun erilaiset ihmiset ja tahot kokoontuvat yhteen miettimään asioita. Me olemme työpajoissa paikalla kuuntelevana korvana pohtimassa, kuinka ideoita voisi viedä eteenpäin, Myller kertoo.

– Työpajoissa voidaan esimerkiksi suunnitella, kuinka torin yrittäjien liiketoimintamahdollisuuksia saataisiin kehitettyä – siihen voisi olla jokin digitaalinen ratkaisu, kuinka saadaan esille vaikkapa, että tänään villasukat ovat tarjouksessa.

Työpajojen konkreettinen sisältö rakentuu vielä syyskuun aikana.

– Jokaisella pajalla on oma vastuuvetäjä, jonka kautta pajoihin tulee ohjelmaa. Lisäksi ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ihmisiltä vielä työpajoihin ideoita ja sisältöä, mitä siellä halutaan käytävän läpi, Myller kertoo.

Työpajojen tarkoitus on myös saattaa niissä syntyviä ideoita eteenpäin konkreettisesti niin, etteivät ideat jää vain ajatuksen tasolle. Pajat toimivat kerran viikossa lokakuun ajan.

– Seuraava askel on ideoiden jatkojalostaminen. Jos jokin yritys tai vaikkapa opiskelijaryhmä saa mahtavan idean, pohdimme, saisimmeko heidän kanssaan yhteistyössä vietyä ideaa eteenpäin esimerkiksi yritysneuvonnan tai kehittämisprojektin kautta, Jarkko Peiponen kertoo.

– Me toimimme kehittämisyhtiönä siinä vieressä tavallaan parhaana ystävänä moniosaajatiimin kanssa, Niina Myller lisää.

Pajojen olennainen tarkoitus on kehittää torille sisältöä käyttäjälähtöisestä näkökulmasta.

– Kaikki rakenteet ja puitteet torille on jo pitkälti suunniteltu, sinne meillä ei ole juuri mitään annettavaa. Tuotamme nimenomaan sisältöä uudelle torille ja pyrimme kehittämään toria tunnettuna paikkana, Joensuun maamerkkinä. Se kiinnostaa ihmisiä, Peiponen toteaa.

Myller korostaa, että torin ja sen sisällön kehittämisestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä projektin vetäjiin myös puhelimitse.

– Jos on jotakin kysyttävää tai ideoita, joista tahtoisi keskustella kanssamme, kannattaa ottaa meihin yhteyttä. Tällä alueella on paljon idearikkaita ihmisiä, nyt on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja tekemään tulevaisuuden toria, Myller summaa.