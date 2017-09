Ole oman elämäsi Hemingway

Kohota malja ja tartu kynään, sillä kapakkakirjan luovat siihen kirjoittavat ihmiset.

Mikään ei harmita niin paljon kuin kapakkakeskustelussa syntynyt suuri ajatus, joka aamun sarastaessa on haihtunut ilmaan.

Entä jos ne kaikki oivallukset voisi kirjoittaa ylös jo kapakassa ja palata myöhemmin niitä lukemaan?

Ajatus kapakkakirjallisuuden keräämisestä lähti Aleksis Kivi -tutkimuksesta, jota yliopistotasolla harrastelen. Aleksis Kivi uudisti suomalaista proosaa, vaikka hän kärsi alkoholismista ja vaihtoi käsikirjoituksiaan viinapulloon. Syntyikö Seitsemän veljestä alkoholista huolimatta vai sen ansiosta?

Kapakkakirjaan ei tarvitse runoilla kuin J. L. Runeberg, mielellään ei oikeastaan ollenkaan niin.

Jopa lyhyt ja ytimekäs ”haista paska” on kirjallisuutta, kun sille vain löytyy oikea rivien väli. Sanottuna se loukkaa, kirjoitettuna se on taidetta. Sen vuoksi mikään teksti ei ole liian vähäpätöinen tai liian ylevä.

Kuuluisat kirjailijatkin viihtyivät aikanaan kuppiloissa.

Ernest Hemingway on sanonut, että kaikki hyvät kirjailijat ovat juoppoja. Oletan, että kaikki juopot eivät kuitenkaan ole kirjailijoita.

F. Scott Fitzgerald puolestaan on todennut, että hän kirjoitti mielestään paremmin humalassa kuin selvänä.

Stephen Kingin deliriumin tilat ovat tehneet kirjallisuuden historiaa kauhutarinoiden muodossa mutta olivat suistaa miehen itsensä tuhoon. Eino Leinon elämä oli Panu Rajalan mukaan repaleinen ja Leinokin kärsi alkoholismista.

Kalle Päätalo kuvaili humalatilaa teoksissaan niin autenttisesti, että ei liene viina ollut vieras hänellekään. ”Kovan teen” miehiä kieltolain aikaan oli myös Uuno Kailas. Puolet teetä ja puolet 96-prosenttista kirvoitti korkealentoisia ajatuksia.



Kerjäten proosaa

Lyriikoiden keräämisen historia on pitkä. Kuuluisin keräämällä laadittu suomalainen teos on Kalevala. Elias Lönnrot aloitti Kalevalan materiaalinkeruun huhtikuussa 1828. Hän kasasi suurteostaan kuin palapeliä, ja Lönnrotin suuruudenhulluuden ansiosta palapelistä tuli yhtenäinen. Lönnrotin ensimmäinen kerjuumatka eteni Pohjois-Karjalaan, joten on luontevaa aloittaa kapakkalyriikoiden kerääminen samoilta syntysijoilta.

Kulttuurikapakka Sointulassa kohtaavat taiteilijat, kirjailijat ja muut boheemit kulttuurialan ihmiset, mutta myös he, joille ei ole löytynyt sijaa porvaripöydässä. Sointula, tuo Jokelan perijätär, on siten ainoa oikea paikka kirjalle. Kapakkakirjaa voi ajatella niinkin, että se on humalaisen päästä otettu kuvakaappaus tai selvin päin baarissa viipyilevän ohikulkijan illan viimeinen miete.

Päihtymystilassa runoilu ei ole missään nimessä kirjaan kirjoittamisen edellytys, sillä kuulemma baarissa voi olla hauskaa selvinkin päin. Kirjoitapa vaikka siitä.

Info

Kapakkakirja

Kapakkalyyrikoiden kerääminen alkaa ravintola Sointulasta 20.9.2017. Tekstien kerääminen päättyy 20.9.2018. Anna Tenhu koostaa materiaalista yhtenäisen kaunokirjallisen teoksen, ja se tullaan alustavasti julkaisemaan omakustanteena. Kirjoitukset siirretään myös digitaaliseen muotoon.

Kapakkakirjallisuutta kerätään myös pubeista eri puolilta Suomea. Kirja on avoin kaikille, mutta se ei ole vieraskirja. Kapakkakirjaa voi tiedustella Sointulan baaritiskiltä.

Kirjaan voi kirjoittaa runoja, räppejä, sanontoja, lyriikoita, mietelauseita, aforismeja, palindromeja, huudahduksia tai vaikka sanoja.

Halutessaan tekstin perään voi jättää tiedot kirjoittajasta. Pituuden toivotaan pysyvän yhden sivun mitassa, ja tekstin perään on suotavaa lisätä päivämäärä.