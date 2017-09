Luonnon ja ihmisten tarkkailija

Filosofian tohtori ja kulttuuriantropologi Taina Kinnunen pohtii, mitä kehomme kertovat meistä itsestämme ja tästä ajasta.



Oulusta kotoisin oleva Taina Kinnunen muutti Tampereen kautta Joensuuhun vuonna 2014, kun hän aloitti työt Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella antropologian yliopistolehtorina. Joensuun luontoon rakastunut Kinnunen kertoo työskentelevänsä mielellään myös illalla, kunhan välissä on palauttava iltapäivä Taavi-koiran kanssa.

Mitkä olivat toiveammattejasi lapsena?

Olisiko ollut näyttelijä, taidemaalari tai kirjailija? Sinne taiteeseen päin ne olivat.

Missä vaiheessa päätit suuntautua tutkijan uralle?

Olen niitä ihmisiä, jotka eivät tosiaankaan tienneet lukion jälkeen, että mikä minusta tulee isona. Hankin vähän keramiikka-alan koulutusta ja sosiaalialan koulutusta, ja sitten löysin yhteiskuntatieteet. Rakastuin niihin ja tajusin, että tämä on minun juttuni. Kun löysin kulttuuriantropologian, mietin, että miten tässä maailmassa voi olla jotain niin mielenkiintoista.

Miten tiivistäisit tämänhetkisen työsi muutamalla lauseella?

Tutkin sitä, miten kulttuuri vaikuttaa ihmisen ruumiillisuuteen ja päinvastoin. Eli ruumiillisuuden ja kulttuurin suhdetta, lyhyesti sanottuna. Erikoisalaani sen suhteen tutkimisessa ovat olleet aiemmin kehonmuokkaus, sekä urheilun, uskonnon, ulkonäköbisneksen, työelämän ja talouden kontekstit. Nyt viimeisimpänä kosketusaisti on ollut tärkein tutkimuskohteeni, ja sitä tutkin edelleen.

Olet tutkinut muun muassa urheilijoiden kehojen seksualisointia. Millaisia muutoksia siinä on tapahtunut vuosien mittaan?

En enää tutki sitä hirveästi, enkä siksi pysty sitä tällä hetkellä kovin paljon kommentoimaan, mutta totta kai se on seksualisoitunut urheilun kaupallistumisen myötä. Mielestäni 2000-luvulla oli sellainen miesurheilijoiden seksualisoinnin piikki, mutta se meni ohi.

Suomalainen kosketuskulttuuri on myös ollut luupin alla. Milloin suomalainen koskettaa ja milloin ei?

Pääsääntöisestihän me emme kosketa, se on aina poikkeus. Olisikohan hautajaiset, häät ja humala?

Pidätkö matkailusta vai viihdytkö enemmän kotona?

Olen sekä että.

Mikä on ollut mieleenpainuvin reissu?

Niitä on ollut monia, mutta kyllä se varmaan on Omanissa käynti, monestakin syystä. Yhdysvalloissa, Kaliforniassa olen ollut aika paljon, mutta siitä on tullut vähän kuin yksi koti. Työn kauttakin tulee matkustettua aika paljon. Viime kesänä olin Sloveniassa ja Etelä-Ranskassa.

Mikä on mielestäsi se Joensuun ”oma juttu” verrattuna muihin kaupunkeihin, joissa olet asunut?

Mielestäni se on kyllä tämä upea luonto. Olen rakastunut ihan hullun lailla näihin metsiin ja järviin. Luonto on täällä niin kaiken lävistävä. Keskustakin on pieni ja siinä on heti se upea joki.

Millä muulla alalla voisit nähdä itsesi?

Voisin nähdä itseni jonkinlaisena sekayrittäjänä, näitä akateemisia hommia, kirjoittamista ja kouluttamista vapaasti tehden, ristiin rastiin.

Millainen huumori naurattaa sinua?

Aika monenlainen. Mielestäni Pentti Linkola on yksi Suomen parhaimpia humoristeja, mikä kuulostaa monista varmasti oudolta, mutta hänen huumorinsa on hyvin älykästä sarkasmia. Elämän kanssakulkijani Jari, joka on pilapiirtäjänä muun muassa Karjalaisessa, tekee hyvää poliittista huumoria. Toisaalta minua viehättävät joskus väsyneenä tämmöiset Alaston ase -tyyppiset elokuvat, ja Sacha Baron Cohen on aivan loistava.

Mitä asioita toivot elämässäsi olevan kymmenen vuoden päästä?

Toivon, että minulle jäisi enemmän aikaa luontoharrastukselle ja että vihdoin ja viimein pääsisin lintujen tunnistamiskurssille. Toivottavasti olisi myös hyviä ihmissuhteita ja ehkäpä yksi vinttikoira lisää. En jaksa enää aloittaa kauhean montaa tutkimusprojektia, mutta toisaalta never say never.

Onko sinulla mottoa tai muuten tärkeää lausetta tai elämänohjetta?

Rakasta ihmisiä ja anna kaikille reilu mahdollisuus, mutta vältä tyhmää porukoitumista.