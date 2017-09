Karvakorvat hörössä

Jos toimittaja heti juttukeikan aluksi saa perusteelliset haukut, niin yleensä se ei tiedä hyvää. Asiaa kuitenkin lieventää kummasti, jos haastateltavana on terhakka pieni villakoira.

Ihan mikä tahansa koira ei rantakyläläinen 9-vuotias Pessi tosin ole.

Harva haukkuja on näet suorittanut kansainvälisen tutkinnon. Amerikasta asti lähetetty READ- eli Reading Education Assistance Dog -todistus osoittaa, että Pessi on koulutettu ja pätevä lukukoira.

Suomessa lukukoiratoiminnasta ovat tähän asti vastanneet yksittäiset kirjastot, mutta ensi vuodesta alkaen koulutus siirtyy Kennelliiton vastuulle.

– Päivitin tässä juuri Pessin Facebookiin kommentin kansainvälisestä lukutaitopäivästä, Pessin omistaja Seija Ventola mainitsee. Koulutuksensa lisäksi Pessi loistaa siis myös sosiaalisessa mediassa.

Lukukoira Pessin vastaanotto on joka toinen keskiviikko Rantakylän kirjastossa. Sieltä voi varata ennakkoon puolen tunnin vuoron, jonka ajan lapsi saa lukea Pessille ääneen.

– Aina joskus joku lapsi kysyy, osaako Pessi lukea, mutta vitsi se on. Kyllä lapset oikeasti tietävät, ettei Pessi lue eikä myöskään kuuntele tekstiä sana sanalta. Tärkeintä on rauhallinen läsnäolo, jota kaikki lapset eivät valitettavasti koulussa tai kotona saa, Ventola toteaa.

Pessin asiakkaat ovat olleet iältään 4–14-vuotiaita, juuri lukemaan oppineita tai lukutaitoaan kehittäviä lapsia. Ääneen lukeminen vahvistaa lukutaidon lisäksi esiintymisvarmuutta, ja maahanmuuttajalapsia se auttaa myös suomen kielen ääntämyksen oppimisessa. Koira on hyvä kuuntelija, koska se ei korjaa eikä arvostele.

Luonteeltaan Pessi on ihanteellinen lukukoira, koska rauhallisuudestaan huolimatta se nauttii ihmisten seurasta ja ottaa kontaktia.

– Ensimmäisellä kerralla Pessi vähän ihmetteli, mikä juttu tämä oikein on, mutta sitten sille valkeni. Nykyään Pessi kuuntelee niin kauan, kunnes lukuajan päätteeksi aletaan täyttää lapsen omaa lukupassia, jolloin se menee valmiiksi ovelle ottamaan seuraavaa lukijaa vastaan, Ventola kuvailee.

Kirjasto on ehdottomasti yksi Pessin suosikkipaikoista. Houkuttimeksi riittää ihmisten seura ja huomio.

– Koko kesäloman ajan Pessi ehdotteli aina välillä, että mentäisiin kirjastolle, Ventola nauraa.

Koirana Pessi toki nauttii monista muistakin asioista. Esimerkiksi ulkoilu Hasanniemen ja Utransaarten maastoissa on sille mieluista. Tärkeimpiä ovat kuitenkin omat kotikulmat Rantakylässä, missä Pessi on asunut koko ikänsä.

Heti kotiovelta alkavan hiekkatien varresta löytyy Pessille paljon puuhaa. Ruohotupsut täytyy nuuhkia huolellisesti, ja jättää oma käyntikortti tärkeimpiin viestintäpisteisiin.

– Tuon tien varrella asuu useampia pieniä tyttökoiria, aamulenkilläkin piti käydä tilanne tarkistamassa. Ja katso Pessi, Ticokin on lähtenyt lenkille! Ventola viittaa.

Koirakaverin tapaaminen monen päivän tauon jälkeen sujuu hieman varautuneesti, mutta pienen nuuhkimisen jälkeen yhteisymmärrys löytyy taas.

– Rantakylä on hyvä paikka asua, paljon muutakin kuin Utrantie ja isoja kerrostaloja. Täällä on paljon luontoa ja kivoja naapureita. Koululaisiakin harmittaa, kun sanotaan, että tämä on huonoa aluetta. Heille tämä on kuitenkin koti, Ventola jutustelee suunnatessaan Pessin kanssa kohti Pielisjoen rantaa.

Joen tuntumasta löytyy ulkoilua varten laajoja metsälämpäreitä. Siellä on myös kaupungin koirapuistoksi osoittama alue, tosin aitaamaton, mutta valvottuna koiran saa siellä päästää irtikin.

– Joskus Pessillä on sellainen ilme, että se on ihan kypsynyt samaan tuttuun reittiin. Silloin voidaan lähteä esimerkiksi Jukolankadun taakse, missä on iso luonnontilainen metsä. Toivottavasti se säilyykin sellaisena, Pessin touhuja seuraileva Ventola pohtii.

Rantakylän kierros päättyy odotetusti kirjastolle, missä tuttu kirjastovirkailija Miia Oksman saa Pessiltä innokkaan tervehdyksen pusujen kera. Ventola tuo Pessille lukuhuoneeseen vesikupin ja tarkistaa seuraavan viikon lukuvuorovaraukset nähdäkseen, millaisia lukijoita on tulossa.

– Ensin ajattelin, että lapset tulisivat vain kerran käymään uteliaisuuttaan, mutta useimmat haluavat tulla lukemaan uudelleenkin. Koiran tapaaminen on monille tärkeä asia. Rantakylän kaduillakin kuuluu usein huutoja, että hei, Pessi on tuolla! Ventola kertoo.

Kotimatkan varrella pitää vielä poiketa läheisen palvelutalon kautta. Pihalla aikaa viettävien mummojen ja pappojen huomio on Pessin mielestä yhtä ihanaa kuin lastenkin.

– Asukkaat sanovat, että Pessi on heille terapiaa, Ventola hymyilee.